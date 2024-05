Lietadlo Singapore Airlines zasiahli počas letu silné turbulencie, jeden človek zomrel a niekoľkí sú v kritickom stave (video)

Škody vo vnútri lietadla

Desiatky ľudí utrpeli zranenia

21.5.2024 (SITA.sk) - Letecká spoločnosť Singapore Airlines uviedla, že na palube zahynula osoba a ďalší pasažieri utrpeli zranenia po tom, ako let z Londýna do Singapuru zasiahli silné turbulencie. Zosnulou osobou je 73-ročný Brit.Podľa špecializovaného webu FlightRadar24, ktorý mapuje lety po celom svete, nastali turbulencie vo chvíľach, keď sa lietadlo nachádzalo nad Mjanmarskom vo výške asi 11 kilometrov zhruba desať hodín po odlete.Incident sprevádzaný viacerými klesaniami a stúpaniami stroja trval približne 90 sekúnd.Turbulencie spôsobili značné škody aj vo vnútri lietadla, pričom sa zrútili časti stropu a batožinového priestoru.Let SQ321 z Heathrow bol presmerovaný do thajského Bangkoku a pristál o 15:45 miestneho času na letisku Suvarnabhumi, oznámila letecká spoločnosť na svojej facebookovej stránke.Aerolinky ďalej uviedli, že v lietadle Boeing 777-300ER bolo 211 cestujúcich a 18 členov posádky.Na miesto privolali pohotovostné zložky z nemocnice v Bangkoku, aby previezli zranených ľudí z pristávacej dráhy na ošetrenie. Zábery zverejnené na sociálnych sieťach ukazovali množstvo sanitiek smerujúcich k lietadlu.Podľa zdravotníckeho zariadenia Samitivej Srinakarin Hospital v Bangkoku, ktoré prijalo zranených pasažierov, ošetrili najmenej 71 cestujúcich so zraneniami. Minimálne sedem ľudí sa nachádza v kritickom stave.Väčšina zranení na palube boli rezné rany a modriny, viacerí ľudia majú zlomené končatiny.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky edition.cnn.com.