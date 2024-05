Tretí sektor sa nemusí obávať diskriminácie v rámci dotačnej schémy, uisťuje ministerstvo spravodlivosti

Rada vlády je znepokojená

Novú výzvu stále nevyhlásili

Účasť žiadateľov na rokovaní komisie

21.5.2024 (SITA.sk) - Predstavitelia tretieho sektora sa nemusia obávať akejkoľvek diskriminácie pri hodnotení projektov v rámci dotačnej schémy pre ľudské práva, ubezpečila štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Katarína Roskoványi.Informovala o tom hovorkyňa rezortu Lucia Hurajtová po pondelkovom zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.Mimoriadne zasadnutie iniciovali zástupcovia mimovládneho sektora. Dôvodom je legislatívny proces k návrhu vyhlášky zákona o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách.Rada vlády prijala uznesenie, ktorým vyjadrila svoj nesúhlas s predloženým návrhom a požiadala ministra spravodlivosti Borisa Suska o jeho stiahnutie z legislatívneho procesu.„Ubezpečili sme predstaviteľov mimovládnych organizácií, že výzva bude opäť vyhlásená bez krátenia finančných prostriedkov. Z dôvodu zvýšenia transparentnosti Ministerstvo spravodlivosti SR navrhuje zmeny v zložení hodnotiacej komisie tak, ako je to zabehnuté aj na iných rezortoch,“ povedala Roskoványi.Rada vlády vyjadruje v uznesení hlboké znepokojenie nad tým, že kľúčový materiál týkajúci sa dotácie bol 25. apríla predložený do skráteného medzirezortného pripomienkového konania bez toho, aby boli o návrhu informovaní členovia rady a ďalšia odborná verejnosť. Podľa nej tak nemali možnosť participovať na jeho tvorbe, či materiál prerokovať a posúdiť.„Návrh predmetnej vyhlášky vytvára veľký priestor pre netransparentnosť a neprimerané zásahy do projektov a práv žiadateliek a žiadateľov, ruší ich účasť na rokovaní komisie na účely ústnej prezentácie projektov či vylučuje zástupcov a zástupkyne občianskej spoločnosti z procesov hodnotenia,“ píše sa v uznesení, ktoré agentúre SITA poskytla Adriana Mesochoritisová z mimovládnej organizácie Možnosť voľby.Rada tiež rezortu v uznesení vyčíta, že napriek verejnému prísľubu danom na poslednom zasadnutí neinformuje jej členov o ďalších krokoch súvisiacich so situáciou týkajúcou sa dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.Kritizuje tiež, že ministerstvo doposiaľ nevyhlásilo novú výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2024 v dotačnej schéme.Okrem stiahnutia vyhlášky má rada aj ďalšie požiadavky, ako napríklad zachovať participáciu občianskej spoločnosti a odborníkov v oblasti ľudských práv na hodnotení žiadostí o dotácie, so zachovaním práva ministra spravodlivosti rozhodovať o poskytnutí dotácií a ich výške.Rovnako požaduje zachovať účasť žiadateľov o dotáciu na rokovaní komisie na účel ústnej prezentácie projektu, ako aj ďalšie postupy hodnotenia žiadostí tak, ako tomu bolo doteraz.Chce tiež, aby bola zabezpečená riadna participácia rady vlády, ako aj ďalšej odbornej verejnosti, pri tvorbe akýchkoľvek ďalších návrhov týkajúcich sa dotačnej schémy.Zároveň rezort žiada, aby predstavil krátkodobé a strednodobé plány v oblasti tvorby a uskutočňovania štátnej politiky v oblasti ľudských práv.