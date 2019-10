Liga arabských štátov v sobotu mimoriadne zasadne k situácii v Sýrii

Sýrčania utekajú pred tureckou paľbou z mesta Rás al-Ajn na severe Sýrie po začiatku vojenskej operácie Mierová jar v severnej Sýrii namierenú proti Kurdom a teroristom z Islamského štátu. Rás al-Ajn 9. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 10. októbra (TASR) - Liga arabských štátov (LAŠ) v stredu oznámila, že na požiadavku Egypta zvolá na sobotu do Káhiry mimoriadne zasadnutie ministrov zahraničných vecí, ktoré sa bude zaoberať tureckou vojenskou ofenzívou voči kurdským silám v Sýrii. Informovala o tom agentúra AFP.Podľa zástupcu generálneho tajomníka LAŠ Húsáma Zakího je táto ofenzívaporušujúcim medzinárodné právo.LAŠ zároveň varovala, že útok by mohol pomôcť Islamskému štátu (IS) znovunadobudnúť aspoň časť svojej sily.Útok medzičasom odsúdila Saudská Arábia. Podľa nej tátotureckej armády naruší stabilitu regiónu a podkope boj proti džihádistom.Operácia Prameň mieru sa začala v stredu popoludní bombardovaním a delostreleckou paľbou zameranou na pozície kurdských bojovníkov na severovýchode Sýrie. Neskôr Turecko spustilo aj pozemnú ofenzívu.Turecké ozbrojené sily oznámili, že v rámci operácie Prameň mieru zasiahli 181