Trump: Snahy o impeachment pravdepodobne skončia na Najvyššom súde

Na archívnej snímke prezident USA D. Trump Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Washington 10. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyslovil v stredu predpoklad, že úsilie demokratov o podanie ústavnej žaloby voči jeho osobe sa pravdepodobne dostane na Najvyšší súd USA. Jeho vyhlásenie prišlo po tom, ako Biely dom oznámil, že nebude spolupracovať s prebiehajúcim vyšetrovaním, ktoré by mohlo viesť k impeachmentu prezidenta. Informovala o tom agentúra AFP.povedal, pričom ostro skritizoval, ako "veľmi zle" sa demokrati správali k nemu a k jeho Republikánskej strane.Americký prezident mal v júli vyvíjať tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, abyna syna bývalého viceprezidenta USA Joea Bidena. Hunter Biden pôsobil v ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma, s ktorou sa spájali obvinenia z korupčných praktík. Trump chcel údajne týmto spôsobom zdiskreditovať svojho demokratického politického rivala, ktorý by mohol byť jeho súperom v budúcoročných prezidentských voľbách.Trumpove snahy o diskreditáciu Bidena prostredníctvom vyšetrovania na Ukrajine motivovali demokratov, aby v Kongrese iniciovali proces, ktorý by mohol viesť k ústavnej žalobe na prezidenta. Trump tieto snahy opakovane spochybnil.