Liga arabských štátov víta rozhodnutie Paraguaja odsťahovať ambasádu

Paraguajský prezident Mario Abdo Benítez, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 6. septembra (TASR) - Liga arabských štátov (LAŠ) privítala vo štvrtok rozhodnutie Paraguaja presťahovať svoje veľvyslanectvo v Izraeli zo sporného Jeruzalema naspäť do Tel Avivu.Asistent generálneho tajomníka LAŠ pre palestínske záležitosti Saíd Abú Alí povedal novinárom, že krok Paraguaja slúži ako vzor pre ostatné krajiny, a to v období presviedčania a nátlaku zo strany Izraela aj Spojených štátov. Abú Alí tiež uviedol, že rozhodnutie Paraguaja pozitívne odzrkadľuje arabsko-paraguajské vzťahy, informovala tlačová agentúra AP.Abú Alí pochválil krok Paraguaja ako "a v súlade s medzinárodnými rezolúciami.Paraguaj za vlády bývalého prezidenta Horacia Cartesa presťahoval v máji svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema - po Guatemale a Spojených štátoch. To rozhnevalo Palestínčanov, ktorí vnímajú východný Jeruzalem ako svoje budúce hlavné mesto.Paraguaj však v stredu zvrátil toto rozhodnutie, keďže Cartesov nástupca Mario Abdo nesúhlasil s premiestnením ambasády do Jeruzalema.Izrael na nové rozhodnutie Paraguaja reagoval zatvorením svojho veľvyslanectva v Paraguaji a varoval, že vzťahy medzi oboma krajinami budú teraz