ŽIGA: Kažimír by bol dobrý prezidentský kandidát, nehovorím, že ním je

Bratislava 6. septembra (TASR) - Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) by bol dobrým kandidátom na prezidenta, ale neznamená to, že je kandidátom Smeru-SD. Uviedol to minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).povedal Žiga. Pripomenul, že musia rozhodnúť stranícke orgány.doplnil.Kažimírovo meno sa už dlhšie spomína v súvislosti s funkciou guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Na tohtotýždňovej tlačovej konferencii strany Smer-SD však minister financií médiám odkázal, žePrezidentské voľby na Slovensku budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR. Právo voliť slovenského prezidenta má plnoletý občan SR. Voľba je dvojkolová.