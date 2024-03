Liga majstrov 2024: City vo štvrťfinále proti Realu Madrid, PSG - Barcelona

Obhajca trofeje Manchester City sa vo štvrťfinálovom šlágri futbalovej Ligy majstrov stretne s rekordným 14-násobným európskym šampiónom Realom Madrid. Paríž St. Germain s doliečujúcim sa slovenským stopérom Milanom Škriniarom čaká FC Barcelona, Arsenal si zmeria sily s Bayernom Mníchov a Atletico Madrid s Borussiou Dortmund. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.



Na žrebe neplatili žiadne obmedzenia, naraziť na seba mohli aj tímy z jednej krajiny. Až troch zástupcov malo v osudí Španielsko, dvoch Anglicko a Nemecko, jedného Francúzsko. Real sa s Manchestrom City stretne po necelom roku. Vlani uspel v semifinále anglický tím po výsledkoch 1:1 (vonku) a 4:0 (doma) a napokon dokráčal až k zisku cennej trofeje. Aj teraz začnú "Citizens" na San Bernabeu, v odvete budú mať výhodu domáceho prostredia.



Bayern Mníchov, ktorý vyhral EPM a LM celkovo šesťkrát, bude čeliť súčasnému lídrovi anglickej ligy Arsenalu. "Kanonieri" sa medzi najlepších osem tímov LM prebojovali až po jedenástkovom rozstrele s FC Porto, Bavori vyradili vďaka zvládnutej domácej odvete Lazio Rím. Atletico Madrid, ktoré eliminovalo finalistu uplynulého ročníka súťaže milánsky Inter, nastúpi proti Dortmundu. Borussia prešla v osemfinále cez PSV Eindhoven.



Úvodné stretnutia štvrťfinále sú na programe 9. a 10. apríla, odvety odohrajú o týždeň neskôr 16. a 17. apríla. Tento ročník je už 69. v elitnej európskej súťaži, resp. 32., odkedy UEFA zaviedla Ligu majstrov. Finále sa bude hrať v sobotu 1. júna vo Wembley.

hlasy po žrebe /zdroj: AP, AFP/:



Emilio Butragueňo, riaditeľ Realu Madrid pre inštitucionálne otázky: "City je úradujúci šampión, poznáme sa navzájom dokonale, takže nepotrebujem vysvetľovať, akému silnému súperovi čelíme. Čakajú nás dva úžasné zápasy."



Txiki Begiristain, športový riaditeľ Manchestru City: "Netreba zabúdať, že v minulej sezóne sme Real zdolali. V semifinále sme v odvete na domácej pôde zvíťazili (4:0). Vezieme sa na víťaznej vlne a ja verím, že sa v tomto rytme udržíme aj naďalej. Mentálne sme veľmi silní."



Edu, športový riaditeľ Arsenalu: "Nebojíme sa nikoho. Ako tím momentálne hráme v dobrej forme."



Rafael Yuste, viceprezident FC Barcelona: "Bude to veľkolepá konfrontácia. PSG má veľmi mladý káder a trénera, ktorého dobre poznáme. No my máme tiež skvelý tím a verím, že postúpime ďalej."



Edin Terzič, tréner Dortmundu: "Tešíme sa na cestu do Madridu. Náš jasný cieľ je vyzvať zdatného protivníka, ktorý je tak trochu monštrum vo vyraďovacej fáze. Budeme sa snažiť zdolať ho pred domácou odvetou, v ktorej chceme zažiť magický večer v Dortmunde."

dvojice štvrťfinále Ligy majstrov 2023/2024:





Arsenal Londýn - Bayern Mníchov



Atletico Madrid - Borussia Dortmund



Real Madrid - Manchester City



Paríž St. Germain - FC Barcelona







žreb semifinále:



1. víťaz Atletico Madrid/Borussia Dortmund - víťaz Paríž St. Germain/FC Barcelona



2. víťaz Arsenal Londýn/Bayern Mníchov - víťaz Real Madrid/Manchester City







žreb finále:



víťaz 1. semifinále - víťaz 2. semifinále







ďalší program LM:



9. a 10. apríla: prvé zápasy štvrťfinále



16. a 17. apríla: odvety štvrťfinále



30. apríla a 1. mája: prvé zápasy semifinále



7. a 8. mája: odvety semifinále



1. júna: finále (Wembley)