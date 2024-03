Slovenské tenistky nastúpia proti Slovinkám v najsilnejšom zložení

Pätica slovenských tenistiek Anna Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková, Viktória Hrunčáková, Renáta Jamrichová a Tereza Mihalíková figuruje v nominácii kapitána Mateja Liptáka na kvalifikačné stretnutie Pohára Billie Jean Kingovej proti Slovinsku. Súboj sa uskutoční 12. a 13. apríla na harde v bratislavskej Peugeot aréne Národného tenisového centra, víťaz postúpi na novembrový finálový turnaj v Seville.





Slovenky nastúpia proti Slovinkám v najsilnejšom zložení. "Rozhodol som sa pre osvedčenú päťku hráčok, ktorá bola v nominácii aj vlani proti Argentíne. Baby dlhodobo reprezentujú a dobre ich poznám. Renča v poslednom stretnutí skvele zapadla k skúseným hráčkam a ukázala sa vo výbornom svetle, tak som v zásade nemal nad čím váhať. Sledujem aj iné dievčatá, začiatok sezóny vyšiel celkom dobre Katke Kužmovej, Nine Vargovej či Radke Zelníčkovej. Zápasy v Billie Jean King Cupe sú však celkom iné ako bežné turnaje. Na reprezentáciu v tímovej súťaži sú potrebné skúsenosti a odohraté zápasy na takejto úrovni," povedal Lipták pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.Šéf slovenskej lavičky pozorne sleduje formu hráčok na začiatku sezóny. "Najlepšie sa zatiaľ ukazuje Rebecca Šramková, dosiahla veľmi slušné výsledky. V juniorke upútala Renča Jamrichová grandslamovým titulom na Australian Open. Ostatné baby majú určite vyššie ciele. Do začiatku stretnutia však stále zostáva veľa času na to, aby odohrali viac zápasov. V príprave urobíme maximum, aby sme ich formu ešte vyladili. V tejto situácii sa nenachádzame po prvý raz. Pred stretnutím by sme chceli urobiť desaťdňovú prípravu, niektoré baby mi už potvrdili, že by sa zapojili takto skôr. Všetko bude samozrejme záležať aj od vývoja na turnajoch."Lipták už viackrát povedal, že slovinský tím je podobný tomu slovenskému. "Ich hráčky sa aktuálne v renkingu nepohybujú vysoko, ale túto skúsenosť už majú. Počas kariéry získali skalpy zvučných mien a svoju kvalitu ukázali aj vlani na finálovom turnaji, na ktorom sa prebojovali do semifinále. Neviem, čo sa momentálne deje s Kajou Juvanovou, lebo naposledy hrala ešte v januári na Australian Open a odvtedy je o nej ticho. Zidanšekovú a Erjavečovú som si bol pozrieť na marcových turnajoch ITF v Trnave, takže mám predstavu o ich herných danostiach. Formu nemajú oslnivú, ale všetci vieme, že zápasy v Pohári Billie Jean Kingovej sú úplne iné. Majú stále dostatok času na prípravu, takže je to zatiaľ ťažko hodnotiť. My ideme do zápasu sebavedomo a náš jediný cieľ je víťazstvo. Súpera však nepodceňujeme a maximálne ho rešpektujeme. Je to otvorený duel a dôležitú úlohu môžu zohrať diváci. Pevne verím, že na stretnutie príde čo najviac ľudí a podporia naše dievčatá. Hráme o veľa a chceme to zvládnuť," zakončil Lipták, ktorý je kapitánom slovenského tímu od roku 2009. Stretnutie proti Slovinsku bude už jeho tridsiatym v poradí s bilanciou 15 výhier - 14 prehier.