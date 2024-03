Liga majstrov 2024: Dortmund a Atletico postúpili do štvrťfinále

Futbalisti Borussie Dortmund a Atletica Madrid skompletizovali zoznam štvrťfinalistov Ligy majstrov. Španielsky tím zdolal v osemfinálovej fáze Inter Miláno 3:2 v jedenástkovom rozstrele, ktorý prišiel na rad po jeho prehre 0:1 v Taliansku a víťazstve 2:1 po predĺžení v stredajšej domácej odvete. Dortmund po remíze 1:1 v Holandsku zvíťazil doma nad PSV Eindhoven 2:0.

Inter ustál úvodnú silnú pasáž súpera, v ktorej mal dobrú príležitosť Lino. Na opačnej strane vyskúšal Dumfries pozornosť Oblaka. Finalista uplynulého ročníka sa postupne v poli vyrovnal španielskemu súperovi, pričom začal hroziť aj smerom dopredu. V 33. minúte dostal Dimarco v pokutovom území prihrávku od Barellu a strelou z prvej poslal loptu do protipohybu Oblaka - 0:1. Z vedenia sa však Inter dlho netešil. O dve minúty sa pred Sommerom dobre zorientoval navrátilec po zranení Griezmann a vyrovnal - 1:1. Francúzsky útočník bol pri chuti a krátko po prestávke mohol vyrovnať stav dvojzápasu, no Sommera neprekonal. Hostia tesný náskok umne bránili, Atleticu nedovolili prevziať kontrolu a nepúšťali ho do vyložených šancí. V 78. minúte mohol rozhodnúť Thuram a po ňom Barella, no nedali a napokon ich tím pykal. Striedajúci Depay v 87. minúte umiestnil loptu k žrdi a poslal zápas do predĺženia, , ktoré ani nemuselo byť, keby mal Riquelme v nadstavenom čase presnejšiu mušku. Najväčšiu šancu v predĺžení malo Atletico. Depay sa mohol stať hrdinom odvety, Sommer však proti jeho rafinovanej strele vytiahol reflexívny zákrok. Ani hostia nezaháňali, pokusy Thurama a Martineza sa však rovnako neskončili gólom a tak rozhodol rozstrel. V ňom neuspeli až traja hráči Interu. "Nerazzurri" utrpeli prvú prehru v tomto kalendárnom roku znamenajúcu ich predčasný koniec v LM.



Dortmund začal náporom a už v 2. minúte sa ocitol v obrovskej šanci Maatsen, ktorého tvrdý pokus vytlačil Benitez na roh. Z neho ešte nezapršalo, ale o chvíľu neskôr sa už domáci tešili. Sancho nenápadnou strelou z hranice šestnástky aj s prispením žrde prekvapil hosťujúceho brankára, ktorý na jeho pokus nezareagoval - 1:0. Aj po vytvorení náskoku pokračovali hráči nemeckého tímu v aktivite. Druhý gól visel na vlásku, no šance Brandta a Malena zostali nevyužité. Ofenzívu hostí oživil príchod Lozana. Mexický útočník mal smolu, keď v 53. minúte po jeho náprahu z diaľky opečiatkovala lopta pravú žrď Kobelovej brány. Hostia po prestávke išli na hranicu rizika, čo mohol potrestať Füllkrug. Útočník Borussie dostal dobrý center do šestnástky, ale hlavou neprekonal Beniteza a jeho gól v 77. minúte neplatil pre ofsajd. Dortmund ustál šancu Bakayoka i zranenie autora gólu Sancha a v úplnom závere spečatil jeho postup Reus. Do štvrťfinále sa Borussia prebojovala po troch rokoch.



Do osemfinále sa predtým kvalifikovali Manchester City (obhajca), Real Madrid, Bayern Mníchov, Paríž St. Germain, Arsenal Londýn a FC Barcelona. Žreb štvrťfinále, v ktorom bude mať Španielsko až troch zástupcov, je na programe v piatok 15. marca o 12.00 h v Nyone.

odvety osemfinále Ligy majstrov - sumáre:



Atletico Madrid - Inter Miláno 2:1 pp (2:1, 1:1), 3:2 v rozstrele z 11 m



Góly: 35. Griezmann, 87. Depay - 33. Dimarco. Rozstrel: Calhanoglu - 0:1, Depay - 1:1, Sanchez - nedal, Niguez - nedal, Klaassen - nedal, Riquelme - 2:1, Acerbi - 2:2, Correa - 3:2, Martinez - nedal. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.), ŽK: Hermoso, Koke - Calhanoglu, Acerbi, Bisseck



Atletico: Oblak - Molina (79. Barrios), Savič, Witsel, Hermoso, Lino (71. Riquelme) - Llorente (98. Azpilicueta), Koke, de Paul (71. Correa) - Morata (79. Depay), Griezmann (106. Niguez)



Inter: Sommer - Pavard, De Vrij, Bastoni (73. Acerbi) - Dumfries (73. Darmian), Barella (84. Frattesi), Calhanoglu, Mchitarjan (111. Klaassen), Dimarco (84. Bisseck) - Martinez, Thuram (102. Sanchez)



/prvý zápas: 0:1, postúpilo Atletico/







Borussia Dortmund - PSV Eindhoven 2:0 (1:0)



Góly: 3. Sancho, 90.+5 Reus. Rozhodoval: Orsato (Tal.), ŽK: Süle, Nmecha



Dortmund: Kobel - Can, Süle, Hummels, Maatsen - Özcan, Sabitzer - Malen (70. Adeyemi), Brandt (58. Nmecha), Sancho (75. Reus) - Füllkrug



PSV: Benitez - Teze, Schouten, Boscagli, Dest - Til (46. Lozano), Mauro Junior (86. Babadi), Veerman (82. Pepi) - Bakayoko, de Jong, Tillman



/prvý zápas: 1:1, postúpil Dortmund/