Futbalisti Podbrezovej šokujúco vyradili Slovan zo Slovnaft Cupu. Zaslúžene sme postúpili, vraví tréner Skuhravý (video)

Lepší Podbrezovčania

Rozhodujúci úder

Nechcel individuálne kritizovať hráčov

14.3.2024 (SITA.sk) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová skompletizovali kvarteto semifinalistov Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2023/2024. V poslednom štvrťfinálovom stretnutí v stredu šokujúco zdolali ŠK Slovan Bratislava na jeho trávniku 3:1 a pridali sa k triu FC Spartak Trnava MFK Ružomberok a FK Lipany.Žreb semifinále sa uskutoční vo štvrtok 14. marca o 13.00 h. Finále sa bude hrať 1. mája v Košiciach. Slovan od 33. minúty viedol po vydarenej strele z hranice šestnástky v podaní Barseghjana . O tri minúty neskôr však Faško rovnako utešenou strelou z voleja vyrovnal. V druhom polčase boli Podbrezovčania aktívnejší, dôraznejší a v konečnom dôsledku aj lepší.V 58. minúte sa šikovne uvoľnil Sanusi a Borjan len s problémami loptu vytlačil nad brvno. V 63. minúte Bajo naservíroval loptu na hlavu Assinora, ktorý opečiatkoval žrď a lopta sa so šťastím pre Slovan odrazila von. Záver druhého polčasu priniesol šok pre Slovan. V 84. minúte sa Chyla dostal k lopte na hranici šestnástkového oblúka a nechytateľnou strelou do šibenice strhol vedenie na stranu hostí.O dve minúty neskôr zasadili Podbrezovčania Bratislavčanom rozhodujúci úder. Kováčik vnikol do pokutového územia z pravej strany, krížnou prihrávkou našiel Paraja a ten zblízka do prázdnej brány definitívne rozhodol o postupe do semifinále domáceho pohára.Podbrezová, obec s ani nie 4-tisíc obyvateľmi, sa tam dostala po 23 rokoch. Suverénny ligový líder Slovan, ktorý na domácej scéne predtým naťahoval sériu 18 zápasov bez prehry, sa rozlúčil s vidinou víťazného double. Slovanisti prerušili sériu štyroch účastí v domácom pohárovom finále."Veľký večer pre nás! Vedeli sme, že séria Slovana je dlhá, chceli sme sa na to pripraviť, chceli sme byť odvážni a trúfam si tvrdiť, že sme zaslúžene vyhrali a postúpili. Hráme s mladými hráčmi a takéto zápasy nás posúvajú dopredu. Pre nás je to obrovský doping,“ povedal tréner Podbrezovej Roman Skuhravý , cituje ho klubový web víťazného tímu.Strelec víťazného gólu Vincent Chyla, pre ktorého to bol prvý presný zásah od príchodu do Podbrezovej, povedal: "Bol som úplne sám na šestnástke, nikto okolo mňa nebol, pýtal som si loptu, Ridwan mi to prihral a už som videl iba bránku. Bol to zatiaľ môj najdôležitejší gól v kariére.“ Asistent trénera Slovana Boris Kitka nechcel individuálne kritizovať hráčov."Aj hráči majú právo na slabé dni, nebolo by fér to teraz individuálne hodnotiť. Vždy budeme hovoriť, že tá prehra je naša spoločná, nie jednotlivcov. Nemyslím si, že by prístup bol zlý, jednoducho sme ´neboli v zápase´ a výkon nesplnil parametre, aby sme dokázali prejsť cez Podbrezovú. Trochu sme jej to aj uľahčili, pretože sme sa málo priblížili tomu, čo sme schopní hrať. Avšak chápem, sú aj zápasy, keď máte zlý deň, a od nás to bol práve taký deň a výkon," povedal Kitka na tlačovej konferencii po zápase.