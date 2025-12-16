|
16. decembra 2025
SÚD ROZHODOL: PSG musí zaplatiť Mbappemu viac ako 60 miliónov eur
Parížsky súd tak rozhodol v spore o nevyplatené mzdy a bonusy súvisiace s ukončením jeho zmluvy pred prestupom útočníka do Realu Madrid v roku 2024.
Zdieľať
Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain musí svojmu bývalému hráčovi Kylianovi Mbappemu zaplatiť približne 61 miliónov eur. Parížsky pracovný súd tak v utorok rozhodol v spore o nevyplatené mzdy a bonusy súvisiace s ukončením jeho zmluvy pred prestupom útočníka do Realu Madrid v roku 2024.
Mbappe požadoval od svojho niekdajšieho zamestnávateľa náhradu škody v celkovej výške 263 miliónov eur aj za porušenie kontraktu a údajné zlé zaobchádzanie zo strany úradujúceho šampióna Ligue 1. PSG zasa požadoval od hráča 440 miliónov eur s odvolaním sa na náhradu škody po tom, čo odišiel z klubu zadarmo ako voľný hráč. Súd sa však priklonil na stranu hráča. Zatiaľ nebolo známe, či sa líder francúzskej ligy proti verdiktu odvolá.
Právnici Mbappeho vo vyhlásení uviedli, že „s uspokojením vzali na vedomie rozhodnutie pracovného súdu“ a dodali: „Opätovne sa tým potvrdzuje jednoduchá pravda – aj v profesionálnom futbalovom priemysle platia pracovné zákonníky pre všetkých.“
V júni minulého roka sa Mbappe stal oficiálne hráčom Realu Madrid, s ktorým podpísal kontrakt do 30. júna 2029. Majster sveta z roku 2018 a vicemajster z MS 2022 v Katare sa pripojil k „bielemu baletu“ po siedmich rokoch v Paríži Saint-Germain. Keďže vo francúzskom tíme sa mu skončila zmluva, do Realu zamieril ako voľný hráč a madridský klub nemusel platiť žiadne odstupné.
Hráč pôvodne podal v júni sťažnosť na spôsob, ako s ním PSG zaobchádzal na začiatku sezóny 2023/2024. Mbappe tvrdí, že ho PSG odstavil a prinútil trénovať s hráčmi, ktorých sa klub snažil predať po tom, čo odmietol predĺžiť novú zmluvu. Je to rozšírená prax, ktorá vo Francúzsku minulý rok podnietila hráčsky zväz k podaniu sťažnosti. Mbappeho nepozvali na predsezónne turné PSG po Ázii a vynechal prvý zápas danej sezóny. Neskôr ho po rokovaniach s klubom povolali späť do tímu.
Dvadsaťšesťročný útočník strelil za Parížanov 256 gólov v 308 zápasoch. Informovali agentúry AP a AFP.
Tagy: Kyllian Mbappe
