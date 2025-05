Liga majstrov 2025 - finále: Paríž Saint-Germain túži po premiérovom titule, Inter Miláno zachrániť sezónu

Futbalový Paríž Saint-Germain sa pokúsi získať svoj prvý titul v Lige majstrov, vo finále v Mníchove ho čaká Inter Miláno so skúsenejším kádrom. Zápas, ktorý predstavuje vrchol európskej klubovej sezóny, ponúkne konfrontáciu dvoch odlišných futbalových filozofií – tradičného talianskeho veľkoklubu a moderného, katarským štátom podporovaného francúzskeho giganta. Výkop stretnutia je na programe v sobotu o 21.00 h v Allianz Arene.





Parížania napriek vysokým investíciám, ktoré prišli v roku 2011, stále čakajú na triumf v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži. Finálovú účasť si zopakujú po piatich rokoch, keď v pandemickej sezóne 2019/20 podľahli Bayernu Mníchov 0:1 pod vedením Thomasa Tuchela pred prázdnymi tribúnami v Lisabone. Vtedajšia ofenzíva s Kylianom Mbappém a Neymarom, ktorú neskôr doplnil hviezdny Lionel Messi, však k titulu neviedla.V aktuálnej sezóne už v tíme nefiguruje žiadny z tejto zvučnej trojice. Mbappé odišiel v lete do Realu Madrid, no paradoxne práve po jeho odchode sa PSG pod vedením trénera Luisa Enriqueho dostal najďalej za posledné roky. Tím s priemerným vekom pod 24 rokov dokázal vyradiť trojicu anglických súperov – Liverpool, Aston Villu a Arsenal.Najlepším strelcom parížskeho mužstva je francúzsky krídelník Ousmane Dembele, ktorý zaznamenal 32 gólov vo všetkých súťažiach. V ofenzíve ho dopĺňajú Desire Doue, Bradley Barcola a zimná posila Chviča Kvaracchelia. Jedna z opôr obrany, pravý bek Achraf Hakimi, pôsobil v minulosti práve v Interi a brankár Gianluigi Donnarumma je zas odchovanec milánskeho AC. „Všetci snívajú o finále Ligy majstrov, ale málokto sa tam dostane. My chceme byť prvým klubom z Paríža, ktorý túto trofej získa,“ uviedol podľa agentúry AFP Enrique, ktorý má na konte jeden triumf v Lige majstrov z čias, keď viedol Barcelonu (2015). „Všetci sa chceme zapísať do histórie a získať pre PSG prvú trofej v Lige majstrov. Získať nejakú trofej po prvý raz je vždy najťažšie. Ale práve to ma k príchodu do Paríža motivovalo,“ dodal kouč, ktorý je blízko k zisku treble.Inter Miláno zabojuje o štvrtý titul v milionárskej súťaži. „Ušatú trofej“ získal v rokoch 1964, 1965 a 2010. Aktuálny tréner Simone Inzaghi viedol tím aj vo finále 2023, v ktorom podľahol Manchestru City 0:1. Z vtedajšej základnej zostavy by mohlo nastúpiť až osem hráčov aj v sobotňajšom finále. Taliansky klub vyradil v tohtoročnej edícii Ligy majstrov okrem iných aj Bayern Mníchov vo štvrťfinále a následne aj Barcelonu v semifinále. Odveta s Kataláncami, ktorá sa odohrala za dažďa na San Sire, bola považovaná za jeden z najpôsobivejších zápasov v histórii súťaže. „Ak chceme skutočne zapísať naše meno do histórie, musíme vo finále uspieť,“ povedal Inzaghi, ktorý priviedol tím do finále druhý raz v priebehu troch rokov. Od svojho nástupu v júli 2021 premenil 48-ročný kormidelník Inter na jeden z najlepších európskych tímov. Dokázal to napriek finančným problémom a obmedzenému rozpočtu, keď po zisku ligového titulu v minulej sezóne nasledovalo nútené prevzatie klubu americkou investičnou spoločnosťou Oaktree. Predošlí vlastníci zo skupiny Suning totiž nedokázali splatiť dlh vo výške približne 395 miliónov eur.Inzaghiho mužstvo pravdepodobne nastúpi v rozostavení 3-5-2 a základná jedenástka by mala zahŕňať viacerých skúsených hráčov vrátane troch vo veku nad 36 rokov. Sú nimi stopér Francesco Acerbi, brankár Yann Sommer či stredopoliar Henrich Mchitarjan. Pre švajčiarskeho gólmana bude mať duel v mníchovskej Allianz Arene špeciálny nádych, keďže Bavorom pomohol počas zranenia Manuela Neuera. Ten si po návrate vzal post jednotky späť. „Je neuveriteľné, že si môžem zahrať finále Ligy majstrov,“ povedal 36-ročný Sommer, ktorý môže v neskoršom veku skompletizovať kariérový vrchol víťazstvom v najprestížnejšej klubovej súťaži. „Máme veľkú šancu získať veľkú trofej,“ dodal brankár, ktorý má titul z nemeckej, talianskej i švajčiarskej najvyššej súťaže, ale na európsky primát stále čaká.Jeho tím prišiel v závere sezóny o prvenstvo v domácej Serii A, ktoré získal SSC Neapol. Finálový duel v Mníchove tak môže byť príležitosťou na úspešné zakončenie sezóny pre celé Internazionale. „Čaká nás výnimočný súper, no aj my máme vysoké ambície. Môžeme len podať maximálny výkon a veriť, že to bude stačiť,“ doplnil Inzaghi.

Finále Ligy majstrov UEFA 2024/2025 (štadión Allianz Arena v Mníchove, SOBOTA 31. mája, 21.00 h):



Paríž Saint-Germain - Inter Miláno /rozhodcovia: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.)/



pravdepodobné zostavy:



PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doue, Dembele, Kvaracchelija



Inter: Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mchitarjan, Dimarco - Thuram, Martinez