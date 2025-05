ŠK Slovan Bratislava začne prípravu v Rakúsku, v Prahe odohrá súboj so Spartou

Hráči slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava odštartujú letnú prípravu v pondelok 16. júna. Počas nej odohrá viaceré zaujímavé prípravné duely, rezonuje najmä konfrontácia v Prahe so Spartou a doma s Wislou Krakov.





Zverenci Vladimíra Weissa st. sa od 16. do 26. júna budú pripravovať v rakúskom Windischgarstene, keďže ich štadión na Tehelnom poli bude vyťažený pre ME vo futbale do 21 rokov. V piatok 20. júna sa o 17.00 stretnú s SV Ried, ktorý sa opäť prebojoval do najvyššej rakúskej súťaže. Priamo z Rakúska sa výprava "belasých" presunie do Prahy, v piatok 27. júna odohrá v hlavnom meste ČR prípravný duel so Spartou. Dejiskom zápasu bude pražský Strahov, po dohode klubov sa bude hrať za zatvorenými dverami. K dispozícii by však mal byť priamy televízny prenos. Po návrate z Prahy bude nasledovať prípravný blok v domácich podmienkach v Bratislave.Letná príprava vyvrcholí v prvej polovici júla. Najprv sa slovanisti presunú na sústredenie do strediska x-Bionic v Šamoríne od 7. do 17. júla. V utorok 8. júla o 19.30 nastúpia na Tehelnom poli proti Wisle Krakov. Hrať tam budú aj v nedeľu 13. júla, rokovanie so súperom ešte prebieha. Vedenie klubu však na svojom webe naznačilo, že ide o zahraničný klub, s ktorým sa nedávno Slovan stretol v pohárovej Európe a má naň veľmi pekné spomienky.Novú sezónu začne Slovan 22., alebo 23. júla prvým duelom v 2. kole kvalifikácie Ligy majstrov. Úvodné kolo Niké ligy 2025/26, v ktorom sa obhajca titulu predstaví na pôde Tatrana Prešov, je na programe 26. júla.

Plán letnej prípravy A-tímu ŠK Slovan Bratislava



16. jún: štart letnej prípravy a presun na sústredenie



16. jún – 26. jún: sústredenie vo Windischgarstene (Rakúsko)



20. jún o 17:00: SV Ried – ŠK Slovan (prípravný zápas v Rakúsku)



27. jún: AC Sparta – ŠK Slovan (prípravný zápas v Prahe)



30. jún – 6. júl: pokračovanie prípravy v domácich podmienkach



7. júl – 17. júl: sústredenie v x-Bionic (Šamorín)



8. júl o 19:30: ŠK Slovan – Wisla Krakov (prípravný zápas na Tehelnom poli)



13. júl: prípravný zápas na Tehelnom poli (súper vo finálnom štádiu rokovaní)





Ďalšie dôležité dátumy



18. jún: žreb 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov



22./23. júl: prvý zápas 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov



26. júl: prvé kolo Niké ligy 2025/26



29./30. júl: odveta 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov