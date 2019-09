LIGA MAJSTROV: Ancelotti po triumfe nad Liverpoolom nelieta v oblakoch

Tréner Carlo Ancelotti, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Neapol 18. septembra (TASR) - Obhajca triumfu vo futbalovej Lige majstrov 2019/2020 FC Liverpool padol hneď v 1. kole skupinovej fázy, keď v utorok prehral v Neapole 0:2 v E-skupine. "The Reds" sa tak stali prvým úradujúcim európskym šampiónom od roku 1994, ktorý prehral v prvom zápase po zisku titulu, vtedy to zažili hráči AC Miláno.Oba kluby sa stretli v skupine aj v predchádzajúcej sezóne, domáci tím vždy vyhral 1:0 a Liverpool napokon dokráčal k zisku šiesteho titulu európskeho majstra. Prehra SSC na Anfielde však talianskemu klubu zahatala postup do osemfinále. V utorok lídra Premier League zrazila do kolien kontroverzná penalta v 82. minúte po páde Joseho Callejona cez obrancu Andyho Robertsona, ktorú premenil Dries Mertens, resp. gól Fernanda Llorenteho v nadstavenom čase. V druhom súboji skupiny Salzburg deklasoval doma Genk aj so slovenským stredopoliarom Patrikom Hrošovským 6:2.Nemecký tréner LFC Jürgen Klopp napriek úvodnej prehre nešpekuloval o poklese šancí na postup.citovala agentúra AP Kloppa. Ten sa tiež vyjadril na margo pokutového kopu.Domáci tréner Carlo Ancelotti tiež po víťazstve nelietal v oblakoch.povedal bývalý tréner AC Miláno, Realu Madrid či Chelsea Londýn, ktorý s "rossoneri" vyhral LM dvakrát a s "bielym baletom" raz. Ancelotti vyzdvihol výkony obrancov Kalidoua Kouilbalyho a Maria Ruia, ktorí eliminovali obrovské ofenzívne hrozby hostí Sadia Manheho, Mohameda Salaha a Roberta Firmina.dodal belgický reprezentant Mertens. Neapol hrá v skupine najbližšie v Genku 2. októbra, Liverpool hostí rakúskeho šampióna Salzburg.