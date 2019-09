Slovan dostal pri domácej premiére sedmičku, Sersen: Pokazili sme to

Na archívnej snímke Michal Sersen. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 18. septembra (TASR) - Hokejistom Slovana Bratislava nevyšla domáca premiéra v Tipsport Lige 2019/20. V prvom súťažnom dueli na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu po návrate z KHL prehrali s Novými Zámkami prekvapujúco 6:7."Belasým" sa pritom vydaril úvod, prakticky celý zápas viedli, ešte v 52. minúte 5:3, no záver stretnutia absolútne nezvládli. V posledných troch minútach potrestal súper ich laxnosť pri bránení tromi gólmi.smutne konštatoval kapitán Slovana Michal Sersen. Rozhodcovia za stavu 4:2 neuznali domácemu Jindřichovi Abdulovi gól pre nedovolené bránenie brankárovi hostí, namiesto piateho gólového úderu sa tak zrodila dráma s neúspešným koncom pre Slovan.vyslovil sa Sersen.Zverenci trénera Romana Stantiena nedokázali zlomiť odpor súpera, ktorý zacítil šancu na dobrý výsledok a naplno ju využil.vyhlásil ďalší skúsený obranca Slovana Andrej Meszároš.Slovan pritom začal ročník sľubne, najprv zvíťazil v šlágri v Košiciach 2:1 a následne uspel aj Liptovskom Mikuláši 3:1. V prvom domácom extraligovom zápase po vyše siedmich rokoch však nečakane zaváhal.poznamenal Sersen. Na domácu premiéru Slovana v novej sezóne sa prišlo pozrieť 3871 divákov.Facka v úvode ročníka by však mohla v konečnom dôsledku slovanistom prospieť.dodal Sersen.Novozámočanov hnala za trojbodovým ziskom aj početná skupina fanúšikov, ktorá hlasivkami vytrvalo povzbudzovala svojich miláčikov. Hetrikom ich potešil útočník Václav Stupka.žiaril spokojnosťou Stupka. Slovan v piatkovom 4. kole čaká duel v Trenčíne (18.00), Nové Zámky vycestujú do Liptovského Mikuláša (17.00).