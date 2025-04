Liga majstrov: Arsenal prehral v prvom semifinále s Parížom Saint-Germain 0:1

Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili v utorňajšom prvom semifinálovom dueli Ligy majstrov na pôde Arsenalu Londýn 1:0. Vytvorili si tak dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou, ktorá je na programe v stredu 7. mája o 21.00 h v Parku princov. O triumfe PSG rozhodol v úvode zápasu krídelník Ousmane Dembele.





Parížania mali raketový nástup a už v 4. minúte sa ujali vedenia. Kvaracchelija našiel na hranici pokutového územia Dembeleho, ktorý strelou z prvej prekonal Rayu - 0:1. Hostia naďalej hrozili rýchlymi brejkmi a unikajúceho Hakimiho zastavil Trossard iba za cenu žltej karty. V 17. minúte sa aktívny Kvaracchelija preštrikoval cez dvoch hráčov Arsenalu a po páde v šestnástke sa dožadoval pokutového kopu, no slovinský rozhodca Vinčič nechal pokračovať v hre. V 32. minúte mohol zvýšiť náskok PSG Doue, jeho strelu však Raya vyrazil a z následnej dorážky opečiatkoval Ruiz žrď. V závere polčasu Arsenal súpera zatlačil, no strelu Merina zblokoval Neves a v nadstavenom čase Martinelli neuspel zoči-voči Donnarummovi.V úvode druhého polčasu mali „kanonieri“ veľkú šancu vyrovnať. Merino po centri Ödegaarda síce poslal loptu do siete, no jeho gól napokon po preskúmaní celej situácie systémom VAR neplatil pre ofsajd. Arsenal pokračoval v nápore a po akcii Ricea sa v dobrej pozícii ocitol Trossard, Donnarumma však jeho pokus vyrazil na roh. Domáci to naďalej skúšali centrami do šestnástky, no brankár Paríža bol pozorný a dobre čítal hru. Zverenci trénera Luisa Enriqueho si už tesný náskok udržali a sú bližšie k postupu do svojho prvého finále LM od roku 2020. Ich pozíciu pred odvetou mohol v závere ešte vylepšiť striedajúci Bamos, ktorý však delovkou napálil brvno.

prvý zápas semifinále Ligy Majstrov



FC Arsenal - Paríž Saint-Germain 0:1 (0:1)



Gól: 4. Dembele. Rozhodoval: Vinčič (Slovin.), ŽK: Trossard, Saka - Hakimi, Neves



Arsenal: Raya - Timber (93. White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Rice, Merino - Saka, Ödegaard (90.+1 Nwaneri), Martinelli - Trossard



PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves (90. Zaire-Emery), Vitinha, Ruiz - Doue (77. Ramos), Dembele (71. Barcola), Kvaracchelija