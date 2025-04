HC Košice zdolali Nitru po predĺžení a získali rekordný 10. titul v extralige

Hokejisti Košíc zavŕšili ziskom majstrovského titulu 32. extraligovú sezónu. Ziskom jubilejného 10. slovenského titulu potvrdili vysoké ambície, ktoré podporili aj šírkou a kvalitou kádra. Pod vedením kanadského trénera Dana Cemana obsadili v základnej časti 2. miesto s trojbodovou stratou na Spišskú Novú Ves. V play off postupne vyradili Duklu Trenčín, HKM Zvolen a vo finále aj obhajcu majstrovského titulu HK Nitra.

HC Košice - HK Nitra 5:4 po predĺžení (1:2, 1:2, 2:0 - 1:0)



Góly: 12. Jääskeläinen (Pollock, Gildon), 32. Martel (Pollock, Jääskeläinen), 42. Zigo (Gildon, Pollock), 50. Rogoň (Krivošík, Petráš), 62. Martel (Chovan) - 7. Passolt (Green, Gill), 17. Jackson (Bubela), 27. Passolt (Cotton, Jackson), 38. Descheneau (Gill, Bača). Rozhodcovia: Stano, Štefik - Durmis, Gegáň, vylúčení: 6:5 na 2 min., navyše Mezei (Nitra) 5 min. + DZK za seknutie, presilovky: 3:3, oslabenia: 0:0, 8347 divákov.



/konečný stav série: 4:3, Košice získali titul/



Košice: Janus - Teves, Rosandič, Parlett, Deyl, Ferenc, Gildon, Kvietok - Jääskeläinen, Pollock, Martel - Mikúš, Chovan, Petráš - Lamper, Havrila, Rogoň - Lunter, Krivošík, Zigo



Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Green, Bača, Vitaloš, Stacha, Hain - Descheneau, Gill, Pobežal - Jackson, Bubela, Passolt - Bačo, Čederle, Okoličány - Kováč, Hrnka, Bajtek

„Corgoni“ obsadili v základnej časti 3. miesto, keď zaostali za svojím finálovým súperom o štyri body. V play off následne mužstvo vedené trénerom Andrejom Kmečom vyradilo „obľúbeného“ súpera z Popradu (4:2), v semifinálovej bitke na sedem duelov boli Nitrania úspešnejší v sérii s nováčikom zo Žiliny. S Košicami absolvovali už šiestu play off sériu, no vo všetkých prehrali.



Nitrania vstupovali do finálovej série s nelichotivou bilanciou proti Košiciam vo vyraďovačkách. Všetkých päť predošlých sérií patrilo Košičanom, ktorí rovnako ako v sezóne 2013/2014 zdolali tím spod Zobora vo finálovej sérii (vtedy 4:3 na zápasy). Do historických tabuliek sa zapísal košický útočník Marek Bartánus, ktorý získal rekordný siedmy extraligový titul v kariére. Tým sa v v osamostatnil pred Richardom Kapušom a Matejom Češíkom, ktorí majú po šesť prvenstiev. Spolu s ním vytvoril nové maximum medzi trénermi Kanaďan Ceman, pre ktorého to bolo tretie zlato. Dve získal s Košičanmi (2023, 2025), jedno v sezóne 2018/2019 s Banskou Bystricou a osamostatnil sa na čele titulov spomedzi trénerov.

Ceman, pre ktorého to bola štvrtá vyraďovacia časť v pozícii trénera HC Košice, bol jeden zo štyroch trénerov, ktorí vydržali vo svojej funkcii po celú sezónu 2024/2025. Okrem Košíc nezmenili kormidelníka ani v Nitre, Žiline (Milan Bartovič) a v Banskej Bystrici (Vladimír Országh). Košičania vstúpili do sezóny s najvyššími ambíciami po tom, čo v predošlom ročníku vypadli v semifinále so Spišskou Novou Vsou. Sezónu 2024/2025 začali piatimi zápasmi na klziskách súpera pre rekonštrukciu ich domovskej Steel arény. Napokon boli práve Košičania najúspešnejší tím základnej časti na klziskách súperov (52 bodov), no na domácom ľade sa im príliš nedarilo. Získali na ňom 49 bodov, čo bol až piaty najlepší výkon. Z historicky prvého triumfu v základnej časti sa radovali hráči Spišskej Novej Vsi, no už druhýkrát po sebe sa stalo, že víťaz dlhodobej časti vypadol už v prvom kole. Nad sily Spišiakov boli Zvolenčania. Bratislavský Slovan sa prvýkrát v histórii nedostal medzi osmičku najlepších, keď síce po základnej časti obsadil siedme miesto, no v predkole play off nestačil na desiaty Zvolen. Posledné 12. miesto obsadili hráči Nových Zámkov, ktorí po 9 rokoch vypadli z najvyššej súťaže. V ročníku 2025/2026 by ich mal nahradiť Prešov, ktorý vo finále Slovenskej hokejovej ligy zdolal Skalicu a vráti sa do extraligy po dvoch rokoch.

hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:



Dan Ceman, tréner Košíc: „Mentálne som zdevastovaný, ale zároveň veľmi hrdý na chalanov. Bol to najzaujímavejší zápas, od kedy sa pohybujem v hokeji. Doteraz nikdy som taký vypätý zápas nezažil. Bláznivý duel. Ukázali sme charakter, podali neskutočný výkon, hoci sme boli pod tlakom, dokázali sme výsledok otočiť. Vďaka patrí aj divákom, ktorí boli za nami. Som super pyšný na chalanov a na všetkých, ktorí sa o tento úspech zaslúžili.“



Tomáš Mikúš, útočník Košíc: „Extrémna radosť. O tomto sníva každý hokejista, hrať siedmy zápas pred domácim publikom, streliť víťazný gól v predĺžení. Splnený sen. Bolo to symbolické - aj pod tlakom, aj keď nám ľudia neverili, aj keď sme prehrávali, stále sme verili našej hre, jeden druhému. Obrovská radosť, že sme to dotiahli do víťazného konca. Bola to dlhá sezóna, veľmi náročná.“



Radek Deyl, obranca Košíc: „Je to úplne neuveriteľné. Otočili sme sériu z 1:3 na zápasy, dostali sme sa do siedmeho zápasu, v ňom sme otočili z 2:4 na 5:4 po predĺžení... Myslím si, že to je na nejaký film. Niekoľkokrát v play off sme ukázali charakter.“



Marek Bartánus, útočník Košíc: „Mám v sebe strašne veľa emócií. Som strašne hrdý na celý tím, na všetkých chlapcov, otočiť siedmy zápas z 2:4, klobúk dolu. Absolutórium pre Jara, chytal fantasticky. Dnes som v kútiku duše veril, aj za nepriaznivého stavu, že to stále zvládneme.“



Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Dotiahli sme to do siedmeho zápasu, boli sme kúsoček... Záver sme nezvládli. Košice dali gól v predĺžení a zaslúžene tak zvíťazili. Ďakujem všetkým chalanom za to, čo odviedli, chcem sa im za to poďakovať. Samozrejme, mrzí to, prehrať v siedmom zápase v predĺžení. Boli sme blízko a prevládajú negatívne pocity.“



Tomáš Hrnka, útočník Nitry: "Samozrejme, sme smutní, že to nedopadlo v náš prospech. Sme však hrdí na to, čo sme spravili s touto sériou. Myslím si, že sme odohrali skvelé finále. Chceli sme veľmi, oni chceli takisto veľmi, bol to vyrovnaný zápas o jednom góle. Odohrali sme to so cťou a veľmi dobre."

Janus získal Zlatú korčuľu pre najužitočnejšieho hráča play off



Brankár HC Košice Jaroslav Janus sa stal držiteľom Zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča play off hokejovej Tipos extraligy. Napodobnil tak Dominika Riečického, ktorý doviedol „oceliarov“ k titulu pred dvomi rokmi. Janus prebral ocenenie v utorok po siedmom finálovom dueli, v ktorom jeho Košice zdolali Nitru 5:4 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:3 na zápasy.

Držitelia Zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča play off:



2014 Jozef Stümpel (HK Nitra)



2015 Gabriel Spilar (HC Košice)



2016 David Laliberté (HK Nitra)



2017 Mathieu Corbeil (MHC Martin)



2018 Branko Radivojevič (Dukla Trenčín)



2019 Samuel Buček (HK Nitra)



2020 neudelili ju



2021 Dávid Skokan (HK Poprad)



2022 Samuel Buček (HK Nitra)



2023 Dominik Riečický (HC Košice)



2024 Samuel Buček (HK Nitra)



2025 Jaroslav Janus (HC Košice)

Prehľad doterajších majstrov v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži aj s trénermi:



1993/1994: Dukla Trenčín (František Hossa), 1994/1995: HC Košice (Ján Selvek), 1995/1996: HC Košice (Ján Faith), 1996/1997: Dukla Trenčín (Jaroslav Walter), 1997/1998: Slovan Bratislava (Ernest Bokroš), 1998/1999: HC Košice (Ján Selvek), 1999/2000: Slovan Bratislava (František Hossa) 2000/2001: HKM Zvolen (Ernest Bokroš), 2001/2002: Slovan Bratislava (Miloš Říha), 2002/2003: Slovan Bratislava (Július Šupler), 2003/2004: Dukla Trenčín (Dušan Gregor), 2004/2005: Slovan Bratislava (Miloš Říha), 2005/2006: MsHK Žilina (Ján Šterbák), 2006/2007: Slovan Bratislava (Zdeno Cíger), 2007/2008: Slovan Bratislava (Zdeno Cíger), 2008/2009: HC Košice (Anton Tomko), 2009/2010: HC Košice (Rostislav Čada), 2010/2011: HC Košice (Rostislav Čada), 2011/2012: Slovan Bratislava (Jan Neliba), 2012/2013: HKM Zvolen (Peter Mikula), 2013/2014: HC Košice (Anton Tomko), 2014/2015: HC Košice (Peter Oremus), 2015/2016: HK Nitra (Antonín Stavjaňa), 2016/2017: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Vladimír Országh), 2017/2018: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Vladimír Országh), 2018/2019: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Dan Ceman), 2020/2021: HKM Zvolen (Peter Oremus), 2021/2022: Slovan Bratislava (Andrej Podkonický), 2022/2023: HC Košice (Dan Ceman), 2023/2024: HK Nitra (Antonín Stavjaňa), 2024/2025: HC Košice (Dan Ceman)







poradie podľa počtu počtu získaných extraligových titulov:



10 - Košice



9 - Slovan Bratislava



3 - Trenčín, Banská Bystrica, Zvolen



2 - Nitra



1 - Žilina