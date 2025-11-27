|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 27.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Milan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. novembra 2025
Liga majstrov: Arsenal zdolal Bayern 3:1 a je prvý, v Pireu štvorgólový Mbappe
Prvýkrát v súťaži bodoval naplno FC Kodaň, dánsky tím doma zvíťazil nad Kajratom Almaty 3:2.
Zdieľať
Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v stredajšom šlágri Ligy majstrov nad Bayernom Mníchov 3:1 a poskočili na čelo tabuľky. O víťazstve anglického tímu v 5. kole ligovej fázy rozhodol Noni Madueke v 69. minúte. O prvé body prišiel taliansky Inter Miláno, ktorý prehral na pôde Atletica Madrid 1:2. V drese domácich si plnú minutáž pripísal slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko. Francúzsky útočník Kylian Mbappe štyrmi gólmi zariadil triumf Realu Madrid na pôde Olympiakosu Pireus 4:3.
Skóre na Emirates Stadium otvorili domáci v 22. minúte, keď sa po rohovom kope presadil hlavičkou Jurrien Timber. Hostí inkasovaný gól nakopol a do desiatich minút vyrovnal 17-ročný ofenzívny stredopoliar Lennart Karl. V ligovej fáze prestížnej súťaže strelil už druhý gól. Po polčase bol priebojnejší domáci tím a v 69. minúte ho opäť poslal do vedenia Madueke, ktorého našiel centrom Riccardo Calafiori. V 76. minúte spečatil triumf domácich Gabriel Martinelli, ktorý potrestal zlé vybehnutie brankára Manuela Neuera. „Kanonieri“ sú jediný stopercentný tím súťaže a s 15 bodmi sa osamostatnili na čele tabuľky. Bavori klesli na tretiu pozíciu.
Obhajca titulu Paríž St. Germain zdolal doma Tottenham Hotspur 5:3 a v tabuľke je druhý. Hostia dvakrát viedli po zásahoch Richarlisona a Randala Kola Muaniho, v oboch prípadoch vyrovnal Vitinha. Parížanov poslal v 59. minúte prvýkrát do vedenia Fabian Ruiz, krátko na to zvýšil Willian Pacho. Za „kohútov“ strelil kontaktný gól Kolo Muani, ale triumf domácich z penalty spečatil Vitinha, ktorý skompletizoval hetrik.
Na štvrtú priečku klesol po prehre Inter. V Madride prvýkrát rozvlnil sieť domáci Julian Alvarez v 9. minúte. Po zmene strán vyrovnal Piotr Zielinski a dlho sa zdalo, že duel sa skončí remízou. Proti tomu však v nadstavenom čase druhého polčasu zaúradoval Jose Maria Gimenez a rozhodol o triumfe Atletica, ktoré je dvanáste.
V gréckom Pireu viedol domáci Olympiakos nad Realom Madrid vďaka zásahu Chiquinha z 8. minúty, ale do polhodiny otočil čistým hetrikom v priebehu siedmich minút Mbappe. Išlo o druhý najrýchlejší hetrik v histórii LM, na čele tejto štatistiky je o pár sekúnd rýchlejší Mohamed Salah z Liverpoolu. Po zmene strán znížil z pohľadu Olympiakosu Mehdi Taremi, no za hostí sa vzápätí opäť presadil Mbappe. V závere skorigoval na konečných 3:4 Ayoub El Kaabi.
Druhú prehru v súťaži utrpel úradujúci anglický šampión FC Liverpool, ktorý doma podľahol holandskému PSV Eindhoven jasne 1:4. Hostí poslal už v 6. minúte do vedenia Ivan Perišič z pokutového kopu, o desať minút vyrovnal Dominik Szoboszlai. Po zmene strán rozhodli o triumfe hostí Guus Til a dvojgólový Couhaib Driouech.
Troma gólmi v rýchlom slede rozhodli Ademola Lookman, Ederson a Charles De Ketelaere o triumfe Atalanty vo Frankfurte 3:0. Taliansky tím si pripísal tretie víťazstvo a posunul sa na 10. priečku tabuľky. Portugalský šampión Sporting Lisabon zdolal Club Bruggy 3:0 a poskočil na ôsmu pozíciu.
AS Monaco si pripísalo ďalšie zakopnutie, keď iba remizovalo na pôde cyperského Pafos FC 2:2. Deľbu bodov zariadil v 88. minúte vlastný gól hosťujúceho Mohammeda Salisua. Stretnutie malo aj slovenskú stopu, hlavnému arbitrovi Ivanovi Kružliakovi asistovali na čiarach Branislav Hancko a Ján Pozor, štvrtým rozhodcom bol Lukáš Dzivjak.
„Kniežatá“ majú po piatich dueloch na konte jediný triumf, tri remízy a jednu prehru. Na Cypre otvoril skóre Takumi Minamino v 5. minúte. Krátko na to vyrovnal brazílsky obranca David Luiz, ktorý sa stal vo veku 38 rokov a 218 dní druhým najstarším strelcom v histórii súťaže. Prvenstvo si drží Portugalčan Pepe. Francúzsky tím potom opäť poslal do vedenia Folarin Balogun v 26. minúte, ale Monako si tesný náskok neudržalo. Oba tímy majú šesť bodov.
Prvýkrát v súťaži bodoval naplno FC Kodaň, dánsky tím doma zvíťazil nad Kajratom Almaty 3:2. O trojgólový náskok sa postarali Viktor Dadason, Jordan Larsson z pokutového kopu a Robert, v závere z pohľadu hostí skorigovali Dastan Satpajev a Olžas Bajbek. Kazašský tím má dosiaľ na konte jediný bod a je predposledný.
Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy:
FC Kodaň - Kajrat Almaty 3:2 (1:0)
Góly: 26. Dadason, 59. Larsson (z 11 m), 73. Robert - 81. Satpajev, 90. Bajbek
Pafos FC - AS Monaco 2:2 (1:2)
Góly: 18. David Luiz, 88. Salisu (vl.) - 5. Minamino, 26. Balogun
FC Arsenal - Bayern Mníchov 3:1 (1:1)
Góly: 22. Timber, 69. Madueke, 76. Martinelli - 32. Karl
Atletico Madrid - Inter Miláno 2:1 (1:0)
Góly: 9. Alvarez, 90.+3 Gimenez - 54. Zielinski
/D. Hancko (Madrid) odohral celý zápas/
FC Liverpool - PSV Eindhoven 1:4 (1:1)
Góly: 16. Szoboszlai - 73. a 90.+1 Driouech, 6. Perišič (z 11 m), 56. Til
Olympiakos Pireus - Real Madrid 3:4 (1:3)
Góly: 8. Chiquinho, 52. Taremi, 81. El Kaabi - 22., 24., 29. a 60. Mbappe
Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur 5:3 (1:1)
Góly: 45., 53. a 76. Vitinha (tretí z 11 m), 59. Ruiz, 65. Pacho - 50. a 73. Kolo Muani, 35. Richarlison, ČK: 90.+3 Hernandez (PSG)
Sporting Lisabon - FC Bruggy 3:0 (2:0)
Góly: 24. Quenda, 31. Suarez, 70. Trincao
Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo 0:3 (0:0)
Góly: 60. Lookman, 62. Ederson, 65. De Ketelaere
tabuľka po 5. kole:
1. FC Arsenal 5 5 0 0 14:1 15
2. Paríž St. Germain 5 4 0 1 19:8 12
3. Bayern Mníchov 5 4 0 1 15:6 12
4. Inter Miláno 5 4 0 1 12:3 12
5. Real Madrid 5 4 0 1 12:5 12
6. Borussia Dortmund 5 3 1 1 17:11 10
7. FC Chelsea 5 3 1 1 12:6 10
8. Sporting Lisabon 5 3 1 1 11:5 10
9. Manchester City 5 3 1 1 10:5 10
10. Atalanta Bergamo 5 3 1 1 6:5 10
11. Newcastle United 5 3 0 2 11:4 9
12. Atletico Madrid 5 3 0 2 12:10 9
13. FC Liverpool 5 3 0 2 10:8 9
14. Galatasaray 5 3 0 2 8:7 9
15. PSV Eindhoven 5 2 2 1 13:8 8
16. Tottenham Hotspur 5 2 2 1 10:7 8
17. Leverkusen 5 2 2 1 8:10 8
18. FC Barcelona 5 2 1 2 12:10 7
19. FK Karabach 5 2 1 2 8:9 7
20. SSC Neapol 5 2 1 2 6:9 7
21. Olympique Marseille 5 2 0 3 8:6 6
22. Juventus Turín 5 1 3 1 10:10 6
23. AS Monaco 5 1 3 1 6:8 6
24. FC Pafos 5 1 3 1 4:7 6
25. Union St. Gilloise 5 2 0 3 5:12 6
26. Club Bruggy 5 1 1 3 8:13 4
27. Athletic Bilbao 5 1 1 3 4:9 4
28. Eintracht Frankfurt 5 1 1 3 7:14 4
29. FC Kodaň 5 1 1 3 7:14 4
30. Benfica Lisabon 5 1 0 4 4:8 3
31. Slavia Praha 5 0 3 2 2:8 3
32. FK Bodö/Glimt 5 0 2 3 7:11 2
33. Olympiakos Pireus 5 0 2 3 5:13 2
34. FC Villarreal 5 0 1 4 2:10 1
35. Kajrat Almaty 5 0 1 4 4:14 1
36. Ajax Amsterdam 5 0 0 5 1:16 0
Prečítajte si tiež
NHL: New Jersey vyhralo nad St. Louis 3:2 pp, rozhodol Nemec
Svitko ide na Dakar už sedemnásty raz: Všetko ide podľa plánu