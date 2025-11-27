Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 27.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Milan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

27. novembra 2025

Liga majstrov: Arsenal zdolal Bayern 3:1 a je prvý, v Pireu štvorgólový Mbappe


Tagy: Liga majstrov

Prvýkrát v súťaži bodoval naplno FC Kodaň, dánsky tím doma zvíťazil nad Kajratom Almaty 3:2.



Zdieľať
Liga majstrov: Arsenal zdolal Bayern 3:1 a je prvý, v Pireu štvorgólový Mbappe

Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v stredajšom šlágri Ligy majstrov nad Bayernom Mníchov 3:1 a poskočili na čelo tabuľky. O víťazstve anglického tímu v 5. kole ligovej fázy rozhodol Noni Madueke v 69. minúte. O prvé body prišiel taliansky Inter Miláno, ktorý prehral na pôde Atletica Madrid 1:2. V drese domácich si plnú minutáž pripísal slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko. Francúzsky útočník Kylian Mbappe štyrmi gólmi zariadil triumf Realu Madrid na pôde Olympiakosu Pireus 4:3.

Skóre na Emirates Stadium otvorili domáci v 22. minúte, keď sa po rohovom kope presadil hlavičkou Jurrien Timber. Hostí inkasovaný gól nakopol a do desiatich minút vyrovnal 17-ročný ofenzívny stredopoliar Lennart Karl. V ligovej fáze prestížnej súťaže strelil už druhý gól. Po polčase bol priebojnejší domáci tím a v 69. minúte ho opäť poslal do vedenia Madueke, ktorého našiel centrom Riccardo Calafiori. V 76. minúte spečatil triumf domácich Gabriel Martinelli, ktorý potrestal zlé vybehnutie brankára Manuela Neuera. „Kanonieri“ sú jediný stopercentný tím súťaže a s 15 bodmi sa osamostatnili na čele tabuľky. Bavori klesli na tretiu pozíciu.

Obhajca titulu Paríž St. Germain zdolal doma Tottenham Hotspur 5:3 a v tabuľke je druhý. Hostia dvakrát viedli po zásahoch Richarlisona a Randala Kola Muaniho, v oboch prípadoch vyrovnal Vitinha. Parížanov poslal v 59. minúte prvýkrát do vedenia Fabian Ruiz, krátko na to zvýšil Willian Pacho. Za „kohútov“ strelil kontaktný gól Kolo Muani, ale triumf domácich z penalty spečatil Vitinha, ktorý skompletizoval hetrik.

Na štvrtú priečku klesol po prehre Inter. V Madride prvýkrát rozvlnil sieť domáci Julian Alvarez v 9. minúte. Po zmene strán vyrovnal Piotr Zielinski a dlho sa zdalo, že duel sa skončí remízou. Proti tomu však v nadstavenom čase druhého polčasu zaúradoval Jose Maria Gimenez a rozhodol o triumfe Atletica, ktoré je dvanáste.

V gréckom Pireu viedol domáci Olympiakos nad Realom Madrid vďaka zásahu Chiquinha z 8. minúty, ale do polhodiny otočil čistým hetrikom v priebehu siedmich minút Mbappe. Išlo o druhý najrýchlejší hetrik v histórii LM, na čele tejto štatistiky je o pár sekúnd rýchlejší Mohamed Salah z Liverpoolu. Po zmene strán znížil z pohľadu Olympiakosu Mehdi Taremi, no za hostí sa vzápätí opäť presadil Mbappe. V závere skorigoval na konečných 3:4 Ayoub El Kaabi.

Druhú prehru v súťaži utrpel úradujúci anglický šampión FC Liverpool, ktorý doma podľahol holandskému PSV Eindhoven jasne 1:4. Hostí poslal už v 6. minúte do vedenia Ivan Perišič z pokutového kopu, o desať minút vyrovnal Dominik Szoboszlai. Po zmene strán rozhodli o triumfe hostí Guus Til a dvojgólový Couhaib Driouech.

Troma gólmi v rýchlom slede rozhodli Ademola Lookman, Ederson a Charles De Ketelaere o triumfe Atalanty vo Frankfurte 3:0. Taliansky tím si pripísal tretie víťazstvo a posunul sa na 10. priečku tabuľky. Portugalský šampión Sporting Lisabon zdolal Club Bruggy 3:0 a poskočil na ôsmu pozíciu.

AS Monaco si pripísalo ďalšie zakopnutie, keď iba remizovalo na pôde cyperského Pafos FC 2:2. Deľbu bodov zariadil v 88. minúte vlastný gól hosťujúceho Mohammeda Salisua. Stretnutie malo aj slovenskú stopu, hlavnému arbitrovi Ivanovi Kružliakovi asistovali na čiarach Branislav Hancko a Ján Pozor, štvrtým rozhodcom bol Lukáš Dzivjak.

„Kniežatá“ majú po piatich dueloch na konte jediný triumf, tri remízy a jednu prehru. Na Cypre otvoril skóre Takumi Minamino v 5. minúte. Krátko na to vyrovnal brazílsky obranca David Luiz, ktorý sa stal vo veku 38 rokov a 218 dní druhým najstarším strelcom v histórii súťaže. Prvenstvo si drží Portugalčan Pepe. Francúzsky tím potom opäť poslal do vedenia Folarin Balogun v 26. minúte, ale Monako si tesný náskok neudržalo. Oba tímy majú šesť bodov.

Prvýkrát v súťaži bodoval naplno FC Kodaň, dánsky tím doma zvíťazil nad Kajratom Almaty 3:2. O trojgólový náskok sa postarali Viktor Dadason, Jordan Larsson z pokutového kopu a Robert, v závere z pohľadu hostí skorigovali Dastan Satpajev a Olžas Bajbek. Kazašský tím má dosiaľ na konte jediný bod a je predposledný.

Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy:

FC Kodaň - Kajrat Almaty 3:2 (1:0)

Góly: 26. Dadason, 59. Larsson (z 11 m), 73. Robert - 81. Satpajev, 90. Bajbek



Pafos FC - AS Monaco 2:2 (1:2)

Góly: 18. David Luiz, 88. Salisu (vl.) - 5. Minamino, 26. Balogun



FC Arsenal - Bayern Mníchov 3:1 (1:1)

Góly: 22. Timber, 69. Madueke, 76. Martinelli - 32. Karl



Atletico Madrid - Inter Miláno 2:1 (1:0)

Góly: 9. Alvarez, 90.+3 Gimenez - 54. Zielinski

/D. Hancko (Madrid) odohral celý zápas/



FC Liverpool - PSV Eindhoven 1:4 (1:1)

Góly: 16. Szoboszlai - 73. a 90.+1 Driouech, 6. Perišič (z 11 m), 56. Til



Olympiakos Pireus - Real Madrid 3:4 (1:3)

Góly: 8. Chiquinho, 52. Taremi, 81. El Kaabi - 22., 24., 29. a 60. Mbappe



Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur 5:3 (1:1)

Góly: 45., 53. a 76. Vitinha (tretí z 11 m), 59. Ruiz, 65. Pacho - 50. a 73. Kolo Muani, 35. Richarlison, ČK: 90.+3 Hernandez (PSG)



Sporting Lisabon - FC Bruggy 3:0 (2:0)

Góly: 24. Quenda, 31. Suarez, 70. Trincao



Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo 0:3 (0:0)

Góly: 60. Lookman, 62. Ederson, 65. De Ketelaere


tabuľka po 5. kole:

1. FC Arsenal 5 5 0 0 14:1 15

2. Paríž St. Germain 5 4 0 1 19:8 12

3. Bayern Mníchov 5 4 0 1 15:6 12

4. Inter Miláno 5 4 0 1 12:3 12

5. Real Madrid 5 4 0 1 12:5 12

6. Borussia Dortmund 5 3 1 1 17:11 10

7. FC Chelsea 5 3 1 1 12:6 10

8. Sporting Lisabon 5 3 1 1 11:5 10

9. Manchester City 5 3 1 1 10:5 10

10. Atalanta Bergamo 5 3 1 1 6:5 10

11. Newcastle United 5 3 0 2 11:4 9

12. Atletico Madrid 5 3 0 2 12:10 9

13. FC Liverpool 5 3 0 2 10:8 9

14. Galatasaray 5 3 0 2 8:7 9

15. PSV Eindhoven 5 2 2 1 13:8 8

16. Tottenham Hotspur 5 2 2 1 10:7 8

17. Leverkusen 5 2 2 1 8:10 8

18. FC Barcelona 5 2 1 2 12:10 7

19. FK Karabach 5 2 1 2 8:9 7

20. SSC Neapol 5 2 1 2 6:9 7

21. Olympique Marseille 5 2 0 3 8:6 6

22. Juventus Turín 5 1 3 1 10:10 6

23. AS Monaco 5 1 3 1 6:8 6

24. FC Pafos 5 1 3 1 4:7 6

25. Union St. Gilloise 5 2 0 3 5:12 6

26. Club Bruggy 5 1 1 3 8:13 4

27. Athletic Bilbao 5 1 1 3 4:9 4

28. Eintracht Frankfurt 5 1 1 3 7:14 4

29. FC Kodaň 5 1 1 3 7:14 4

30. Benfica Lisabon 5 1 0 4 4:8 3

31. Slavia Praha 5 0 3 2 2:8 3

32. FK Bodö/Glimt 5 0 2 3 7:11 2

33. Olympiakos Pireus 5 0 2 3 5:13 2

34. FC Villarreal 5 0 1 4 2:10 1

35. Kajrat Almaty 5 0 1 4 4:14 1

36. Ajax Amsterdam 5 0 0 5 1:16 0


Tagy: Liga majstrov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
NHL: New Jersey vyhralo nad St. Louis 3:2 pp, rozhodol Nemec
<< predchádzajúci článok
Svitko ide na Dakar už sedemnásty raz: Všetko ide podľa plánu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 