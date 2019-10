LIGA MAJSTROV: Atletico porazilo Leverkusen, rozhodol Morata

Na snímke zľava hráč Leverkusenu Sven Bender a útočník Atletica Diego Costa v zápase skupiny D futbalovej Ligy majstrov Atletico Madrid - Bayer Leverkusen v Madride 22. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

3. kolo skupinovej fázy LM 2019/2020:

C-skupina:



Šachtar Doneck - Dinamo Záhreb 2:2 (1:1)



Góly: 16. Konopľanka, 75. Dodo – 25. Olmo, 60. Oršič. Rozhodoval: Lahoz (Šp.)





D-skupina:



Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)



Gól: 78. Morata. Rozhodoval: Soares Dias (Portug.)

Madrid 22. októbra (TASR) – Futbalisti Atletica Madrid zdolalii v utorňajšom zápase D-skupiny Ligy majstrov na domácej pôde Bayer Leverkusen 1:0. Po bezgólovom prvom polčase rozhodol o víťazstve Alvaro Morata, ktorý sa v 78. minúte hlavou položil do prudkého centra z ľavej strany.V zápase C-skupiny sa Šachtar Doneck rozišiel s Dinamom Záhreb nerozhodne 2:2. Domácich poslal v 16. minúte do vedenia Jevhen Konopľanka, o necelých desať minút nato kontroval Dani Olmo. Dinamo išlo v druhom polčase do vedenia po premenenej jedenástke Mislava Oršiča. V 75. minúte po kolmici do šestnástky na konečných 2:2 upravil Dodo.