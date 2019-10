TIPSPORT LIGA: HK Nitra porazila HK Dukla Ingema Michalovce

Na snímke hráči Nitry. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)



Góly: 9. Pupák (Morrison, Kerbashian), 22. Scheidl (Morrison, Kerbashian), 29. Versteeg (Blackwater, Csányi), 33. Blackwater (Kerbashian, Mezei), 49. Fominych (Csányi), 53. Buček (Morrison, Mezei) - 26. Mesikämmen (Juusela), 43. Safaralejev (Linet, Giľák). Rozhodovali: Lokšík, Kókai (Maď.) - Jurčiak, Kis-Király (Maď.), vylúčení: 5:8, presilovky: 4:2, oslabenia: 0:0, 2347 divákov



Nitra: Hanuliak – Mezei, Morrison, Olsen, Pupák, S. Rácz, M. Versteeg, Korím – Buček, Kerbashian, Scheidl - Blackwater, Kollár, Lušňák - Fominych, Šimun, Csányi - Čaládi, Minárik, R. Rác - Tábi



Michalovce: Trenčan (29. Surák) – Dalhuisen, Mesikämmen, Vorobyev, Ventelä, Bdžoch, Kolba, Zekucia, Borov – Safaralejev, Lalancette, Spilar – Giľák, Galamboš, Mašlonka - Juusela, Linet, Hričina - Chalupa, Toma, Hamráček



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 22. októbra (TASR) - Hokejisti HK Nitra triumfovali v utorňajšom domácom zápase 15. kola Tisport Ligy nad nováčikom HK Dukla Ingema Michalovce 6:2.Úvodná tretina patrila domácim, Nitrania v nej dostávali Michalovce pod tlak. Prvú veľkú šancu mal v 6. minúte Kollár, ktorého peknou prihrávkou našiel Rácz, ale puk sa iba obtrel o žrď. V 9. minúte "corgoni" pretavili tlak na otvárací gól, keď tvrdú strelu Morrisona tečoval Pupák. Michalovce vážnejšie Hanuljaka neohrozili. Aj v druhej tretine podala Nitra kvalitný výkon. Hostia viac otvorili hru a to sa im vypomstilo. V 22. minúte zvýšil na 2:0 Scheidl, na ktorého gól ešte Michalovce dokázali zareagovať. Nenápadná strela z hokejky Mesikämmena zaplachtila za Hanuljaka - 2:1. V 29. minúte dobre zaclonil Csányi a Versteeg presnou strelou vyhnal Trenčana z bránky - 3:1. Ani Surák nezostal dlho s čistým kontom. Komfortné trojgólové vedenie zabezpečil Nitre presnou strelou Blackwater, ktorý zužitkoval peknú prihrávku od Kerbashiana.Vstup do tretej tretiny vyšiel Dukle. V presilovej hre dokázal Safaralejev pretlačiť puk za Hanuljaka a znížil. Hostí však definitívne zlomil piaty gól Nitry. V 49. minúte sa nenechal odstaviť od puku Csányi a z jeho práce vyťažil Fominych - 5:2. V 53. minúte ukázal inštinkt strelca navrátilec Buček, keď šiestym gólom prekonal Suráka. Nitranom zápas chutil a fanúšikov až do záveru bavili kombinačnou hrou.