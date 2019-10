Liga majstrov: B. Bystrica prehrala s Ambri, stratila šancu na postup

Na snímke sprava brankár Tyler Beskorowany (Banská Bystrica) a hráči Ambri-Piotta, ktorí sa radujú z druhého gólu v zápase 5. kola G-skupiny hokejovej Ligy majstrov HC'05 iClinic Banská Bystrica - HC Ambri-Piotta v Banskej Bystrici 8. októbra 2019. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

5. kolo LM, G-skupina:



HC'05 iClinic Banská Bystrica – HC Ambri-Piotta 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)



Góly: 6. Dal Pian (Kneubuehler), 7. D'Agostini, 27. D'Agostini (Flynn, Zwerger), 38. Zwerger. Rozhodovali: Moschen (Tal.), P. Stano – Jobbágy, Šoltés (všetci SR), vylúčení na 2 min.: 10:9, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 1588 divákov



Zostavy:



Banská Bystrica: Beskorowany – J. Brejčák, Ďatelinka, Biro, Nemčík, Southorn, Mihálik, Petrinec – Gabor, A. Šťastný, Kabáč – Lamper, Wahl, Šoltés – Jääskelainen, Hickmott, M. Lunter – Bartánus, Bubela, Tamáši – Róth



Ambri-Piotta: Hrachovina – Dotti, Fora, Plastino, Fischer, Fohrler, Pinana, Jelovac – Hofer, Goi, Bianchi – Trisconi, D'Agostini, Egli – Sabolič, Dal Pian, Kneubuehler – Flynn, M. Müller, Zwerger - Incir

Na snímke zľava Martin Nemčík (Banská Bystrica), Johnny Kneubuehler (Ambri-Piotta) v zápase 5. kola G-skupiny hokejovej Ligy majstrov HC'05 iClinic Banská Bystrica - HC Ambri-Piotta v Banskej Bystrici 8. októbra 2019. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 8. októbra (TASR) - Hokejisti HC'05 Banská Bystrica prehrali v piatom vystúpení v Lige majstrov so švajčiarskym tímom HC Ambri-Piotta 0:4. Slovenský šampión tak stratil i teoretickú šancu na postup, v tabuľke G-skupiny je so ziskom dvoch bodov na poslednom štvrtom mieste.Bystričania mali prvú šancu zápasu, v druhej minúte to skúšal Šoltés z medzikružia, no neuspel a potom hrozili už iba hostia. Do vedenia išli v šiestej minúte, keď Kneubuehler podľa rozhodcov dovolene atakoval brankára Beskorowanyho, ten mierne otrasený nevedel kde má puk, všimol si ho však pred čiarou Dal Pian a doťukol ho – 0:1. Ubehlo iba 76 sekúnd a bolo 0:2. Tentoraz sa z úniku po pravej strane presadil presnou strelou do vinkla D'Agostini. Švajčiarsky tím naďalej hýril aktivitou a mohol vedenie výraznejšie navýšiť. Bianchi neprekonal Beskorowanyho zoči-voči, nepresadili sa ani Zwerger a Müller, ďalej Egli netrafil odkrytý priestor domácej svätyne a v presilovke nevyužili veľké príležitosti Hofer a Kneubuehler.Aj v strednom dejstve mali viac z hry hokejisti Ambri-Piotta. Trisconi mieril do žŕdky. Na opačnej strane to z rýchleho protiútoku vyskúšal z pravého kruhu Róth, no strieľal len do brankára Hrachovinu. Nebezpečné bolo prečíslenie hostí v 24. minúte, Bianchiho vychytal Beskorowany. Bystrica mohla znížiť po náhodnom teči Lampera, ale český gólman v drese švajčiarskeho celku ukázal skvelý reflex. Skóre sa menilo v 27. minúte. Opäť sa do streleckej listiny zapísal D'Agostini, keď v presilovke pálil spoza kruhu a prestrelil gólmana HC'05 – 0:3. Veľkú možnosť mal potom v ďalšej početnej výhode hosťujúci Hofer z dorážky, nepresadil sa, no mrzieť ho to nemuselo, pretože v oslabení predviedol jeho spoluhráč Zwerger dravý prienik a sám pred Beskorowanym nezaváhal – 0:4. Slovenský majster mohol znížiť tesne pred druhou prestávkou ak by voľný Šťastný mieril z pravej strany o niečo presnejšie.Na začiatku tretej tretiny mal veľkú možnosť útočník Banskej Bystrice Lamper, v oslabení sa rútil na Hrachovinu, no nepokoril ho a navyše neubrzdil, narazil do mantinelu a musel byť ošetrovaný. Hostia pohrozili po rýchlom prechode do útoku Hoferom a Goiom, dobré zákroky predviedol gólman 'baranov'. Slovenský majster mal potom viac z hry, snažil sa potešiť divákov aspoň čestným gólom. Tamáši sám pred Hrachovinom neuspel, neujal sa ani bekhend Bubelu zblízka, na opačnej strane zmaril hetrik D'Agostinimu Beskorowany. V závere mal ešte veľkú šancu domáci Hickmott, proti bol brankár Ambri a Wahl strieľal vzápätí do žŕdky.