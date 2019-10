NHL: Jurčo asistoval pri výhre Edmontonu, zažiaril štvorgólový Neal

Tomáš Jurčo, archívna snímka. Foto: NHL/AP Foto: NHL/AP

Výsledky NHL:



Florida - Carolina 3:6, New York Islanders - Edmonton 2:5 /JURČO za hostí 0+1/, Pittsburgh - Winnipeg 1:4, Washington - Dallas 3:4 pp, Detroit - Anaheim 1:3, Nashville - San Jose 5:2, Calgary - Los Angeles 3:4 pp, Vegas - Boston 3:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 9. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo prispel v noci na stredu jednou asistenciou k víťazstvu Edmontonu 5:2 na ľade New Yorku Islanders. Bodoval tak aj vo svojom druhom vystúpení v novej sezóne NHL (0+2).Hrdinom duelu bol jeho spoluhráč z druhého útoku James Neal, ktorý sa blysol štyrmi gólmi. Bol to jeho prvý štvorgólový zápas v profiligovej kariére. Oilers prvýkrát po 11 rokoch vstúpili do sezóny tromi víťazstvami.Dvaja Slováci sa stretli v zápase Washington - Dallas. Z výhry 4:3 po predĺžení sa tešil obranca hostí Andrej Sekera, v drese Capitals nastúpil krídelník Richard Pánik. V ďalšom stretnutí Boston vedený kapitánom Zdenom Chárom uspel na ľade Vegas 4:3.