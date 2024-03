Liga majstrov: Barcelona a Arsenal Londýn do štvrťfinále

Futbalisti Arsenalu Londýn sa stali ďalšími štvrťfinalistami Ligy majstrov. V utorňajšom odvetnom osemfinálovom zápase zvíťazili nad FC Porto 2:1 po rozstrele z 11 m. Prvý duel v Porte sa skončil triumfom domácich 1:0, v riadnom hracom čase odvety v Londýne zvíťazil Arsenal 1:0.





Leandro Trossard v 41. minúte využil prihrávku Martina Ödegaarda a zblízka otvoril skóre. V 67. minúte sa Arsenal radoval druhýkrát, no predčasne, keďže VAR odhalil, že Ödegaardovmu presnému zásahu predchádzal faul Havertza. V riadnom hracom čase sa o víťazovi nerozhodlo a rozuzlenie neprinieslo ani predĺženie. Hráči Arsenalu boli v rozstrele stopercentní, keď sa postupne presadili Ödegaard, Havertz, Saka aj Rice. Spomedzi hráčov Neapola zaváhali dvaja - v druhej sérii Wendell, ktorý trafil do žŕdky a vo štvrtej Galeno, ktorého pokus zmaril brankár Raya.Pred Arsenalom si postup medzi osmičku najlepších zabezpečili aj Bayern Mníchov, Paríž St. Germain, Manchester city, Real Madrid a FC Barcelona, ktorá v utorňajšej odvete zdolala SSC Neapol 3:1. Štvrťfinálovú osmičku skompletizujú víťazi dvojzápasov Atletico Madrid - Inter Milano (prvý duel 0:1) a Borussia Dortmund - PSV Eindhoven (1:1).Hráči SSC Neapol v zosteve so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom remizovali v úvodnom osemfinálovou zápase s Barcelonou 1:1, no v odvete podľahli 1:3. Pre Francesca Calzonu to bola v šiestom zápase prvá prehra v pozícii hlavného trénera Neapola.Barcelona strelila dva rýchle góly v rozmedzí od 15. do 17. minúty. Skóre otvoril Lopez, ktorý vyťažil z preniku Raphinhu po ľavej strane a následnej spätnej prihrávky. Na jeho strelu do protipohybu nedokázal brankár Meret zareagovať. Barcelone krátko na to vyšiel ďalší protiútok, po ktorom Raphinha obstrelil Mereta, trafil ľavú žrď, no od nej sa lopta odrazila pred nepokrytého obrancu Cancela - 2:0. Neapol znížil po polhodine hry, keď napodobnil akciu Barcelony z úvodného gólu. Politano prízemnou prihrávkou z pravej strany našiel voľného Rrahmaniho, ktorý strelou bez prípravy prekonal Ter Stegena.Aj druhý polčas priniesol zaujímavé dianie. V 58. minúte Lobotka neubránil Raphinhu, ktorý sa dostal k strele ľavačkou, ale Meret dokázal loptu vyraziť. O desať minút sa už domáci radovali z tretieho gólu, ale VAR ukázal, že Yamalovmu teču Robertovej strely predchádzal ofsajd. V 80. minúte bol blízko k vyrovnaniu striedajúci Lindström, ale hlavičkou tesne minul bránku. Hostí definitívne zlomil tretí gól, o ktorý sa po rýchlej kombinácii a prihrávke Roberta postaral Lewandowski - 3:1. Pre Barcelonu je to prvá účasť vo štvrťfinále LM od roku 2020.

odvety osemfinále LM:



FC Barcelona - SSC Neapol 3:1 (2:1)



Góly: 15. Lopez, 17. Cancelo, 83. Lewandowski - 30. Brahmani



Rozhodoval: Makkelie (Hol.), ŽK: Christensen, Yamal - Juan Jesus, Traore, Olivera



FC Barcelona: Ter Stegen - Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo - Lopez (60. Roberto), Christensen (60. Romeu), Gündogan - Yamal, Lewandowski, Raphinha (81. Joao Felix)



SSC Neapol: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rui (64. Olivera) - Anguissa, Lobotka, Traore (78. Raspadori) - Politano (64. Lindström), Oshimen, Kvaratskhelia (90.+2 Ngonge)



/prvý zápas 1:1, Barcelona postúpila do štvrťfinále/







Arsenal Londýn - FC Porto 1:0 po predĺžení (1:0, 1:0), 4:2 po rozstrele z 11 m



Gól: 41. Trossard



Rozhodoval: Turpin (Fr.), ŽK: Saliba, Arteta (mimo ihr.) - Pepe, Conceicao (mimo ihr.)



Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior (106. Zinčenko) - Ödegaard, Rice, Jorginho (83. Gabriel Jesus) - Saka, Havertz, Trossard (106. Nketiah)



Porto: Costa - Joao Mario (85. Sanchez), Pepe, Otavio, Wendell - Nico (101. Eustaquio), Varela (90.+7 Grujič) - Conceicao (101. Borges), Pepe, Galeno - Evanilson (87. Taremi)



/prvý zápas 0:1, postúpil Arsenal/