Štvrtok 2.10.2025
|Denník - Správy
02. októbra 2025
Liga majstrov: Barcelona prehrala s PSG 1:2, Lobotkov Neapol zdolal Sporting
Barcelona mohla viesť od 14. minúty, keď Yamal vysunul Torresa, ktorý obišiel aj Chevaliera, no Zabarnyj vykopol loptu z bránkovej čiary.
Zdieľať
Futbalisti FC Barcelona prehrali v stredajšom šlágri 2. kola hlavnej fázy Ligy majstrov s obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain 1:2. Na gól domáceho útočníka Ferrana Torresa z 19. minúty dokázal v závere prvého polčasu odpovedať Sonny Mayulu. O triumfe hostí rozhodol v 91. minúte Goncalo Ramos. Taliansky šampión SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zdolal Sporting Lisabon 2:1 vďaka dvom gólom Dána Rasmusa Höjlunda.
Barcelona mohla viesť od 14. minúty, keď Yamal vysunul Torresa, ktorý obišiel aj Chevaliera, no Zabarnyj vykopol loptu z bránkovej čiary. V 19. minúte sa však už Torres dočkal, keď zužitkoval prihrávku Rashforda a strelou do ľavého dolného rohu otvoril skóre. PSG, ktorý nastúpil bez zranených Dembeleho a Doueho, prvýkrát pohrozil po polhodine hry, no strelu Hakimiho z priameho kopu Szczęsny vyrazil na roh. V 38. minúte však Mayulu vyrovnal, keď po akcii Mendesa strelou do protipohybu prekonal poľského brankára. V 64. minúte mohol misky váh na stranu Barcelony opäť nakloniť Olmo, no Hakimi predviedol skvelý obranný zákrok. V nadstavenom čase udrel Paríž, keď po prihrávke Hakimiho sa presadil Ramos.
Neapol rozjasal fanúšikov v 36. minúte, keď de Bruyne vyviezol loptu a ideálne prihral Höjlundovi, ktorý využil prvú šancu v zápase. V 62. minúte Sporting vyrovnal z pokutového kopu nariadeného za faul Politana, autorom gólu bol Suarez. V 80. minúte však po centri de Bruyneho rozhodol Höjlund o zisku prvých troch bodov pre Neapol. Pred začiaťkom duelu musela zasahovať polícia, fanúšikovské tábory oboch klubov totiž vyčíňali v uliciach talianskeho mesta. Jedného z priaznivcov Sportingu museli previezť do nemocnice a dvoch členov neapolského fanúšikovského jadra zatkli.
Manchester City aj napriek dvom gólom nórskeho kanoniera Haalanda iba remizoval na štadióne AS Monaco 2:2, domáci vytovnali v 90. minúte. Londýnsky Arsenal zdolal doma Olympiakos Pireua 2:0 a potvrdil víťazstvo z Bilbaa. Rovnako ako na baskickej pôde sa presadil Brazílčan Martinelli, poistku pridal v závere Bukayo Saka. Borussia Dortmund si poradila s Bilbaom 4:1, Villarreal remizoval s Juventusom Turín 2:2.
Hráči Newcastlu United dosiahli prvé víťazstvo v tejto sezóne hlavnej fázy LM. Na pôde belgického Royale Union Saint-Gilloise triumfovali v dueli 2. kola presvedčivo 4:0. Azerbajdžanský FK Karabach zdolal doma FC Kodaň 2:0 a nadviazal na trojbodový zisk zo štadióna Benficy Lisabon.
Newcastle sa ujal vedenia v 17. minúte, keď strelu Sandra Tonaliho spoza šestnástky pred bránkou šikovne tečoval Nick Woltemade. Krátko pred prestávkou zvýšil z pokutového kopu Anthony Gordon. V 64. minúte pridal anglický reprezentačný útočník z ďalšej penalty tretí gól a triumf „strák" spečatil Harvey Barnes.
Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy:
CF Villarreal - Juventus Turín 2:2 (1:0)
Góly: 18. Mikautadze, 90. Veiga - 48. Gatti, 56. Coicencao
SSC Neapol - Sporting Lisabon 2:1 (1:0)
Góly: 36. a 80. Höjlund - 62. Suarez (z 11 m) -
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
AS Monaco - Manchester City 2:2 (1:2)
Góly: 18. Teze, 90. Dier (z 11 m) - 15. a 44. Haaland
Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven 1:1 (0:0)
Góly: 65. Kofane - 72. Saibari
Borussia Dortmund - Athletic Bilbao 4:1 (1:0)
Góly: 28. Svensson, 60. Chukwuemeka, 82. Guirassy, 90+1. Brandt - 61. Guruzeta
FC Barcelona - Paríž Saint-Germain 1:2 (1:1)
Góly: 19. Torres - 38. Mayulu, 90.+1 Ramos
FC Arsenal - Olympiakos Pireus 2:0 (1:0)
Góly: 13. Martinelli, 90.+2 Saka
Royale Union Saint-Gilloise - Newcastle United 0:4 (0:2)
Góly: 43. a 64. Gordon (oba z 11 m), 17. Woltemade, 81. Barnes
FK Karabach - FC Kodaň 2:0 (1:0)
Góly: 28. Zoubir, 84. Addai
tabuľka:
1. Bayern Mníchov 2 2 0 0 8:2 6
2. Real Madrid 2 2 0 0 7:1 6
3. Paríž Saint-Germain 2 2 0 0 6:1 6
4. Inter Miláno 2 2 0 0 5:0 6
5. FC Arsenal 2 2 0 0 4:0 6
6. FK Karabach 2 2 0 0 5:2 6
7. Borussia Dortmund 2 1 1 0 8:5 4
8. Manchester City 2 1 1 0 4:2 4
9. Tottenham Hotspur 2 1 1 0 3:2 4
10. Atletico Madrid 2 1 0 1 7:4 3
11. Newcastle United 2 1 0 1 5:2 3
12. Olympique Marseille 2 1 0 1 5:2 3
13. Club Bruggy 2 1 0 1 5:3 3
14. Sporting Lisabon 2 1 0 1 5:3 3
15. Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 6:6 3
16. FC Barcelona 2 1 0 1 3:3 3
17. FC Liverpool 2 1 0 1 3:3 3
18. FC Chelsea 2 1 0 1 2:3 -3
19. SSC Neapol 2 1 0 1 2:3 -3
20. Union Saint-Gilloise 2 1 0 1 3:5 3
21. Galatasaray Istanbul 2 1 0 1 2:5 3
22. Atalanta Bergamo 2 1 0 1 2:5 3
23. Juventus Turín 2 0 2 0 6:6 2
24. FK Bodö/Glimt 2 0 2 0 4:4 2
25. Bayer Leverkusen 2 0 2 0 3:3 2
26. FC Villarreal 2 0 1 1 2:3 1
27. PSV Eindhoven 2 0 1 1 2:4 1
28. FC Kodaň 2 0 1 1 2:4 1
29. Olympiakos Pireus 2 0 1 1 0:2 1
30. AS Monaco 2 0 1 1 3:6 1
31. Slavia Praha 2 0 1 1 2:5 1
32. Pafos FC 2 0 1 1 1:5 1
33. Benfica Lisabon 2 0 0 2 2:4 0
34. Athletic Bilbao 2 0 0 2 1:6 0
35. Ajax Amsterdam 2 0 0 2 0:6 0
36. Kajrat Almaty 2 0 0 2 1:9 0
