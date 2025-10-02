Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 2.10.2025
 24hod.sk    Šport

02. októbra 2025

Liga majstrov: Barcelona prehrala s PSG 1:2, Lobotkov Neapol zdolal Sporting



Barcelona mohla viesť od 14. minúty, keď Yamal vysunul Torresa, ktorý obišiel aj Chevaliera, no Zabarnyj vykopol loptu z bránkovej čiary.



Liga majstrov: Barcelona prehrala s PSG 1:2, Lobotkov Neapol zdolal Sporting

Futbalisti FC Barcelona prehrali v stredajšom šlágri 2. kola hlavnej fázy Ligy majstrov s obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain 1:2. Na gól domáceho útočníka Ferrana Torresa z 19. minúty dokázal v závere prvého polčasu odpovedať Sonny Mayulu. O triumfe hostí rozhodol v 91. minúte Goncalo Ramos. Taliansky šampión SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zdolal Sporting Lisabon 2:1 vďaka dvom gólom Dána Rasmusa Höjlunda.

Barcelona mohla viesť od 14. minúty, keď Yamal vysunul Torresa, ktorý obišiel aj Chevaliera, no Zabarnyj vykopol loptu z bránkovej čiary. V 19. minúte sa však už Torres dočkal, keď zužitkoval prihrávku Rashforda a strelou do ľavého dolného rohu otvoril skóre. PSG, ktorý nastúpil bez zranených Dembeleho a Doueho, prvýkrát pohrozil po polhodine hry, no strelu Hakimiho z priameho kopu Szczęsny vyrazil na roh. V 38. minúte však Mayulu vyrovnal, keď po akcii Mendesa strelou do protipohybu prekonal poľského brankára. V 64. minúte mohol misky váh na stranu Barcelony opäť nakloniť Olmo, no Hakimi predviedol skvelý obranný zákrok. V nadstavenom čase udrel Paríž, keď po prihrávke Hakimiho sa presadil Ramos.

Neapol rozjasal fanúšikov v 36. minúte, keď de Bruyne vyviezol loptu a ideálne prihral Höjlundovi, ktorý využil prvú šancu v zápase. V 62. minúte Sporting vyrovnal z pokutového kopu nariadeného za faul Politana, autorom gólu bol Suarez. V 80. minúte však po centri de Bruyneho rozhodol Höjlund o zisku prvých troch bodov pre Neapol. Pred začiaťkom duelu musela zasahovať polícia, fanúšikovské tábory oboch klubov totiž vyčíňali v uliciach talianskeho mesta. Jedného z priaznivcov Sportingu museli previezť do nemocnice a dvoch členov neapolského fanúšikovského jadra zatkli.

Manchester City aj napriek dvom gólom nórskeho kanoniera Haalanda iba remizoval na štadióne AS Monaco 2:2, domáci vytovnali v 90. minúte. Londýnsky Arsenal zdolal doma Olympiakos Pireua 2:0 a potvrdil víťazstvo z Bilbaa. Rovnako ako na baskickej pôde sa presadil Brazílčan Martinelli, poistku pridal v závere Bukayo Saka. Borussia Dortmund si poradila s Bilbaom 4:1, Villarreal remizoval s Juventusom Turín 2:2.

Hráči Newcastlu United dosiahli prvé víťazstvo v tejto sezóne hlavnej fázy LM. Na pôde belgického Royale Union Saint-Gilloise triumfovali v dueli 2. kola presvedčivo 4:0. Azerbajdžanský FK Karabach zdolal doma FC Kodaň 2:0 a nadviazal na trojbodový zisk zo štadióna Benficy Lisabon.

Newcastle sa ujal vedenia v 17. minúte, keď strelu Sandra Tonaliho spoza šestnástky pred bránkou šikovne tečoval Nick Woltemade. Krátko pred prestávkou zvýšil z pokutového kopu Anthony Gordon. V 64. minúte pridal anglický reprezentačný útočník z ďalšej penalty tretí gól a triumf „strák" spečatil Harvey Barnes.

Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy:

CF Villarreal - Juventus Turín 2:2 (1:0)

Góly: 18. Mikautadze, 90. Veiga - 48. Gatti, 56. Coicencao



SSC Neapol - Sporting Lisabon 2:1 (1:0)

Góly: 36. a 80. Höjlund - 62. Suarez (z 11 m) -

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/



AS Monaco - Manchester City 2:2 (1:2)

Góly: 18. Teze, 90. Dier (z 11 m) - 15. a 44. Haaland



Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven 1:1 (0:0)

Góly: 65. Kofane - 72. Saibari



Borussia Dortmund - Athletic Bilbao 4:1 (1:0)

Góly: 28. Svensson, 60. Chukwuemeka, 82. Guirassy, 90+1. Brandt - 61. Guruzeta



FC Barcelona - Paríž Saint-Germain 1:2 (1:1)

Góly: 19. Torres - 38. Mayulu, 90.+1 Ramos



FC Arsenal - Olympiakos Pireus 2:0 (1:0)

Góly: 13. Martinelli, 90.+2 Saka



Royale Union Saint-Gilloise - Newcastle United 0:4 (0:2)

Góly: 43. a 64. Gordon (oba z 11 m), 17. Woltemade, 81. Barnes



FK Karabach - FC Kodaň 2:0 (1:0)

Góly: 28. Zoubir, 84. Addai

tabuľka:

1. Bayern Mníchov 2 2 0 0 8:2 6

2. Real Madrid 2 2 0 0 7:1 6

3. Paríž Saint-Germain 2 2 0 0 6:1 6

4. Inter Miláno 2 2 0 0 5:0 6

5. FC Arsenal 2 2 0 0 4:0 6

6. FK Karabach 2 2 0 0 5:2 6

7. Borussia Dortmund 2 1 1 0 8:5 4

8. Manchester City 2 1 1 0 4:2 4

9. Tottenham Hotspur 2 1 1 0 3:2 4

10. Atletico Madrid 2 1 0 1 7:4 3

11. Newcastle United 2 1 0 1 5:2 3

12. Olympique Marseille 2 1 0 1 5:2 3

13. Club Bruggy 2 1 0 1 5:3 3

14. Sporting Lisabon 2 1 0 1 5:3 3

15. Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 6:6 3

16. FC Barcelona 2 1 0 1 3:3 3

17. FC Liverpool 2 1 0 1 3:3 3

18. FC Chelsea 2 1 0 1 2:3 -3

19. SSC Neapol 2 1 0 1 2:3 -3

20. Union Saint-Gilloise 2 1 0 1 3:5 3

21. Galatasaray Istanbul 2 1 0 1 2:5 3

22. Atalanta Bergamo 2 1 0 1 2:5 3

23. Juventus Turín 2 0 2 0 6:6 2

24. FK Bodö/Glimt 2 0 2 0 4:4 2

25. Bayer Leverkusen 2 0 2 0 3:3 2

26. FC Villarreal 2 0 1 1 2:3 1

27. PSV Eindhoven 2 0 1 1 2:4 1

28. FC Kodaň 2 0 1 1 2:4 1

29. Olympiakos Pireus 2 0 1 1 0:2 1

30. AS Monaco 2 0 1 1 3:6 1

31. Slavia Praha 2 0 1 1 2:5 1

32. Pafos FC 2 0 1 1 1:5 1

33. Benfica Lisabon 2 0 0 2 2:4 0

34. Athletic Bilbao 2 0 0 2 1:6 0

35. Ajax Amsterdam 2 0 0 2 0:6 0

36. Kajrat Almaty 2 0 0 2 1:9 0


