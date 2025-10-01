|
Streda 1.10.2025
Meniny má Arnold
Denník - Správy
30. septembra 2025
Top 5 najdrahších predajov v histórii AC Miláno
Vo futbale ide predovšetkým o vášeň z hry, ale v Miláne aj o veľké peniaze.
AC Miláno počas svojej histórie uskutočnilo množstvo prestupov, ktoré zásadne ovplyvnili budúcnosť klubu a kariéry jeho odchovancov aj zahraničných hviezd.
Tieto predaje však nie sú len číslami na účtovnej závierke. Sú to príbehy slávy, sklamaní a druhých šancí.
V tomto článku sa pozrieme na rebríček piatich najdrahších predajov v histórii Milána a na to, ako sa vyvíjala kariéra týchto hráčov po ich odchode zo San Sira.
Thiago Silva (42 miliónov eur)
Prestup Thiaga Silvu do Paríža Saint-Germain v roku 2012 vyvolal celosvetový rozruch. Brazílsky stopér odišiel za 42 miliónov eur, čím sa vtedy stal najdrahším obrancom na svete.
V Miláne sa stal neotrasiteľnou oporou zadných radov. Dopomohol klubu k zisku titulu v Serii A v sezóne 2010/11 a vybudoval si povesť jedného z najspoľahlivejších obrancov planéty.
V PSG sa Silva okamžite ujal roly lídra a ako kapitán viedol tím, ktorý následne roky dominoval vo francúzskej lige. Získal viacero titulov v Ligue 1 a stal sa symbolom vzostupu parížskeho celku medzi európsku elitu.
Medzi jeho najväčšie prednosti patrili pokoj na lopte, taktické myslenie a schopnosť čítať hru. Vďaka týmto vlastnostiam bol neoceniteľnou súčasťou tímu, a to aj počas vypätých zápasov v Lige majstrov.
V závere kariéry prestúpil zadarmo do Chelsea, kde v roku 2021 pridal do svojej nablýskanej zbierky aj trofej Ligy majstrov a hral na najvyššej úrovni až takmer do štyridsiatky.
Andrij Ševčenko (43,9 milióna eur)
Keď Andrij Ševčenko v roku 2006 prestúpil z AC Miláno do Chelsea za 43,9 milióna eur, prekvapil celý futbalový svet.
Ševčenko nebol len skvelým útočníkom, v svojej ére bol tým najlepším. Stal sa víťazom Zlatej lopty v roku 2004, valcoval tímy v Serii A a priviedol Miláno k úspechom doma aj v Európe.
Stamford Bridge sa zdal byť ideálnym miestom pre jeho ďalšie pôsobenie. Realita však bola iná a Anglicko sa nedočkalo toho Ševu, ktorého milánski fanúšikovia tak zbožňovali. Fyzicky náročná Premier League si vybrala svoju daň a zranenia ho obrali o rýchlosť. Občas síce predviedol záblesky geniality, no už nikdy sa nedostal na svoju predošlú úroveň.
Po dvoch sezónach sa vrátil do Milána na hosťovanie a neskôr ukončil kariéru v Dyname Kyjev, teda v klube, kde aj začínal.
Ševčenkovo pôsobenie v Chelsea síce nenaplnilo očakávania, no jeho odkaz v Miláne je nedotknuteľný. Fanúšikovia Rossoneri si ho budú navždy pamätať ako chladnokrvného zakončovateľa, ktorý viedol útok počas jednej z najslávnejších ér klubu.
Tijjani Reijnders (55 miliónov eur)
Len málo hráčov zažije taký raketový vzostup ako Tijjani Reijnders. Do Milána prišiel v roku 2023 z AZ Alkmaar za 20 miliónov eur a v priebehu dvoch rokov sa jeho hodnota takmer strojnásobila. Už počas svojej debutovej sezóny si získal srdcia fanúšikov a ukázal, že je obrovský talent. Naskočil do 50 zápasov, odbehal množstvo kilometrov a na svoj vek preukazoval neuveriteľný pokoj na lopte.
Záujem veľkoklubov na seba prirodzene nenechal dlho čakať. Manchester City ho videl ako ideálneho hráča do svojej hviezdami nabitej zálohy a v roku 2025 prišiel s ponukou 55 miliónov eur. Pre Miláno to bol horkosladký moment. Prísť o hráča tak krátko po tom, ako prerazil, je vždy pre tím ranou. Suma, ktorú však zaňho klub získal, bola jasným dôkazom jeho výnimočnosti.
Hoci si dres Rossoneri obliekal len krátko, Reijnders zanechal v Miláne výraznú stopu. Fanúšikovia si budú pamätať jeho energiu a schopnosť kontrolovať hru na oboch stranách ihriska. Jeho príbeh v Miláne síce nebol dlhý, no ukázal, že Holanďan patrí medzi absolútnu futbalovú elitu.
Sandro Tonali (58,9 milióna eur)
Po tom, čo s AC Miláno získal titul v talianskej Serie A, odišiel Sandro Tonali ako šampión. Krátko po príchode do Newcastle však jeho reputáciu poškvrnil stávkový škandál.
Vtedy 22-ročný futbalista dostal od Talianskej futbalovej federácie a Anglickej futbalovej asociácie ročný zákaz činnosti za porušenie prísnych pravidiel o stávkovaní. Pravidlá však nezakazujú všetky formy hazardu. Tonali si napríklad cestou na vonkajšie zápasy pokojne mohol prezerať najlepšie mobilné online kasína, no vsádzať na futbalové zápasy je prísne zakázané.
V súčasnosti 25-ročný stredopoliar dokázal túto krízu prekonať a stal sa kľúčovým členom základnej zostavy Newcastle. V marci pomohol klubu získať prvú veľkú trofej po 70 rokoch, keď zohral dôležitú úlohu vo finále Ligového pohára proti budúcemu šampiónovi Premier League, Liverpoolu.
Tréner Eddie Howe ho považuje za jednu z opôr tímu. Tonali je v svojich 25 rokoch na prahu vrcholnej formy a je tak kľúčovou postavou tímu, od ktorej sa odvíjajú všetky ambície strák na úspech v najbližších rokoch.
Kaká (67 miliónov eur)
Prestup Kaká z AC Miláno do Realu Madrid v lete 2009 patril medzi najväčšie futbalové udalosti. Brazílsky záložník prišiel za ohromujúcich 67 miliónov eur, čím sa vtedy stal druhým najdrahším prestupom v histórii. Očakávania fanúšikov boli obrovské. Tešili sa, ako bude na Bernabéu predvádzať takú istú mágiu ako pred rokom, keď získal Zlatú loptu.
Realita však bola krutá. Od začiatku ho sužovali zranenia, kvôli ktorým sa nikdy nedokázal v drese madridského veľkoklubu dostať do stabilnej formy. Napriek tomu predviedol záblesky svojej geniality, vrátane nezabudnuteľného gólu spoza šestnástky v madridskom derby.
Treba tiež pripomenúť, že za Real zaznamenal 49 gólov a asistencií v 85 ligových zápasoch, čo je priemerne viac ako jeden bod na dva zápasy. Jeho prestup teda nebol taký prepadák, ako ho niektorí vykresľujú.
Po štyroch sezónach sa Kaká v roku 2013 vrátil do AC Miláno a neskôr ukončil kariéru v drese Orlando City SC v americkej MLS.
Na jeho roky v Reale Madrid si dnes spomíname ako na kombináciu nenaplneného potenciálu a občasných momentov futbalovej mágie, ktoré nám pripomínajú, že aj tie najväčšie hviezdy môžu pokoriť zranenia.
