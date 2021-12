Liga majstrov: Barcelona v Lige majstrov končí, postup oslavujú Benfica i Salzburg

Futbalisti Benficy Lisabon, LOSC Lille a FC Salzburg postúpili do jarného osemfinále Ligy majstrov 2021/2022. Benfica zdolala v stredajšom súboji Dynamo Kyjev 2:0 a uchmatla v E-skupine druhú postupovú miestenku na úkor Barcelony, ktorá prehrala v záverečnom 6. kole na pôde Bayernu Mníchov 0:3.



V tabuľke klesli Katalánci na konečné tretie miesto, za portugalským tímom zaostali o bod a budú sa musieť uspokojiť s účinkovaním v play off Európskej ligy. Menoslov účastníkov vyraďovacej fázy LM sa skompletizuje vo štvrtok, keď sa v priamom súboji o postup z F-skupiny stretnú Atalanta Bergamo s Villarrealom, v stredu sa duel nemohol odohrať pre husté sneženie.

V "éčku" o osemfinálovú miestenku na diaľku bojovali Benfica s Barcelonou. "Blaugranas" to mali proti už istému víťazovi skupine, stopercentnému Bayernu náročné, tréner domácich Julian Nagelsmann nešetril opory a Bavori nastúpili takmer v plnej sile. Nemecký šampión mal od úvodu navrch, v 34. minúte ho poslal do vedenia hlavičkou Thomas Müller a pred prestávkou zvýšil náskok Leroy Sané ďalekonosnou strelou, ktorá zaplávala pred brankárom Marcom-Andre ter Stegenom. Hostia sa už nedokázali v druhom polčase pozviechať. Tretí gól Mníchovčanov pridal Jamal Musiala, ktorý profitoval z akcie Alphonsa Daviesa. Bayern tak napokon zdolal súpera rovnakým rozdielom ako v prvom vzájomnom súboji na Camp Nou.



"Barcu" preskočila v tabuľke Benfica, ktorá nedala šancu poslednému Dynamu. Lisabončanov paradoxne naštartoval k triumfu gól ukrajinského reprezentanta - Roman Jaremčuk v 16. minúte zblízka skóroval po prihrávke Joaa Maria. Mohol tak mohutne osláviť gól proti klubu, v ktorom začal svoju profesionálnu kariéru. V 22. min pridal druhý zásah domácich Gilberto Moraes, ktorý potrestal nechcenú "malú domov" Benjamina Verbiča. Portugalčania už v druhom dejstve v pohode kontrolovali priebeh a po záverečnom hvizde mohli oslavovať víťazstvo a postup zo skupiny.

V "géčku" mali pred záverečným kolom šancu na účasť vo vyraďovačke všetky štyri tímy, napokon si osemfinálovú miestenku vybojovali Lille a Salzburg. Francúzsky majster potvrdil prvé miesto v skupine triumfom 3:1 na ihrisku Wolfsburgu, ktoré zabezpečili gólmi Burak Yilmaz, Jonathan David a Angel Gomes. Druhý skončil v tabuľke Salzburg, rakúsky tím rozhodol o postupe víťazstvom nad Sevillou 1:0. Jediný gól strelil v 50. minúte Noah Okafor. Andalúzania dohrávali zápas iba s 10 hráčmi, na začiatku druhého polčasu videl v priebehu ôsmich minút dve žlté karty Joan Jordan. Seville zostala iba miestenka do vyraďovacej fázy Európskej ligy, "vlci" na štvrtej priečke sa s Európou lúčia.



Už dávnejšie istý víťaz "efka" Manchester United zakončil svoje účinkovanie v skupinovej fáze remízou s Young Boys Bern (1:1), ktorý už mohol postúpiť len do EL. Domácich poslal do vedenia volejom z akrobatickej pozície Mason Greenwood, švajčiarsky zástupca vyrovnal ešte v prvom dejstve zásluhou peknej obaľovačky Fabiana Riedera. O druhom postupujúcom rozhodne štvrtkový súboj Atalanty s Villarrealom.

V "háčku" boli už postupujúci známi a rozhodovalo sa iba o víťazovi skupiny. Napokon sa ním stal Juventus Turín, ktorý zdolal Malmö FF 1:0. Tabuľku vyhral s dvojbodovým náskokom pred Chelsea Londýn, obhajca titulu iba remizoval na pôde Zenitu Petrohrad 3:3, keď víťazstvo stratil v nadstavenom čase.



Londýnčania mali proti už istému tretiemu tímu tabuľky expresný nástup, po pár sekundách sa dostal do šance Saul Niguez, ale Michail Keržakov výborne zasiahol. V 2. minúte to už hosťom vyšlo, Andreas Christensen zahral rohový kop a osamotený Timo Werner na zadnej žrdi nemal problém upratať loptu zblízka do siete - 0:1. Tlak "modrých" však rýchlo vyprchal a v 26. min mohol vyrovnať Malcom, ktorý unikol súperovej obrane, bravúrne ho vychytal Kepa Arrizabalaga. Zenit zacítil príležitosť a ešte do polčasu otočil skóre, v 38. min vyrovnal hlavičkou Claudinho a o štyri minúty neskôr rutinérsky premenil svoj únik Sardar Azmoun, keď obišiel aj Arrizabalagu - 2:1. A zakrátko mohol Azmoun po ďalšom sóle zvýšiť na rozdiel dvoch gólov, tentoraz však stroskotal na brankárovi Chelsea. Anglický klub v druhom polčase zvýšil úsilie a v 62. min sa mu podarilo vyrovnať, po vyšachovaní domácej obrany a prihrávke Wernera skóroval do prázdnej brány Romelu Lukaku. V závere sa hra otvorila, Azmounovu hlavičku zneškodnil Arrizabalaga. Šesť minút pred koncom riadneho času Werner ešte hlavičkou Keržakova neprekonal, no o pár momentov neskôr dostal prihrávku a po rýchlom prebratí uložil loptu k žrdi. Chelsea sa však víťazstva nedočkala, vo štvrtej minúte nadstaveného času rozhodol o konečnej deľbe bodov Ozdojev.

Juventus v zápase so švédskym majstrom od úvodu tvrdil muziku a v 18. min otvoril skóre, keď po centri Federica Bernardeschiho skóroval hlavou Moise Kean. Favorit aj v druhom polčase kontroloval priebeh, Adrien Rabiot napálil bočnú sieť a potom zahodil tri veľké šance autor prvého gólu Kean. Turínčania napriek veľkej prevahe ďalšie góly nepridali, bodku za stretnutím dala nevyužitá príležitosť striedajúceho Juana Cuadrada, ktorý prestrelil bránu.

sumáre stredajších zápasov 6. kola skupinovej fázy LM:



E-skupina



Benfica Lisabon - Dynamo Kyjev 2:0 (2:0)

Góly: 16. Jaremčuk, 22. Gilberto. Rozhodoval: Aytekin (Nem.)



Bayern Mníchov - FC Barcelona 3:0 (2:0)

Góly: 34. Müller, 43. Sané, 62. Musiala. Rozhodoval: Hategan (Rum.)



konečná tabuľka E-skupiny:



1. Bayern 6 6 0 0 22:3 18**



2. Benfica 6 2 2 2 7:9 8**



3. Barcelona 6 2 1 3 2:9 7*



4. Kyjev 6 0 1 5 1:11 1



** postup do osemfinále LM



* postup do EL





F-skupina



Manchester United - Young Boys Bern 1:1 (1:1)

Góly: 9. Greenwood - 42. Rieder. Rozhodoval: Bastien (Fr.)



Atalanta Bergamo - Villarreal CF - preložili na štvrtok pre husté sneženie



tabuľka F-skupiny:



1. Manchester Utd 6 3 2 1 11:8 11**



2. Villarreal 5 2 1 2 9:7 7



3. Atalanta 5 1 3 1 10:10 6



4. Young Boys 6 1 2 3 7:12 5



** postup do osemfinále LM



* postup do EL





G-skupina



FC Salzburg - FC Sevilla 1:0 (0:0)

Gól: 50. Okafor, ČK: 64. Jordan (Sevilla) po 2. ŽK, Rozhodoval: Vinčič (Slovin.)



VfL Wolfsburg - LOSC Lille 1:3 (0:1)

Góly: 89. Steffen - 11. Burak Yilmaz, 72. David, 78. Gomes. Rozhodoval: Orsato (Tal.)



konečná tabuľka G-skupiny:



1. Lille 6 3 2 1 7:4 11**



2. Salzburg 6 3 1 2 8:6 10**



3. Sevilla 6 1 3 2 5:5 6*



4. Wolfsburg 6 1 2 3 5:10 5



** postup do osemfinále LM



* postup do EL





H-skupina



Juventus Turín - Malmö FF 1:0 (1:0)

Gól: 18. Kean. Rozhodoval: Peljto (BaH.)



Zenit Petrohrad - Chelsea Londýn 3:3 (2:1)

Góly: 38. Claudinho, 42. Azmoun, 90.+4 Ozdojev - 2. a 85. Werner, 62. Lukaku. Rozhodoval: Gözübüyük (Hol.)



konečná tabuľka H-skupiny:



1. Juventus 6 5 0 1 10:6 15**



2. Chelsea 6 4 1 1 13:4 13**



3. Petrohrad 6 1 2 3 10:10 5*



4. Malmö 6 0 1 5 1:14 1



** postup do osemfinále LM



* postup do EL