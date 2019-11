LIGA MAJSTROV: Bayern a Juventus ako prví postúpili do osemfinále

Futbalisti Bayernu Mníchov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

4. kolo skupinovej fázy LM 2019/20:

B-skupina:



Bayern Mníchov - Olympiakos Pireus 2:0 (0:0)

Góly: 69. Lewandowski, 89. Perišič, rozhodoval: Raczkowski (Poľ.)



D-skupina:



Lokomotiv Moskva - Juventus Turín 1:2 (1:1)

Góly: 12. Mirančuk - 4. Ramsey, 90.+3 D. Costa, rozhodoval: Buquet (Fr.)

Bratislava 6. novembra (TASR) – Futbalisti Bayernu Mníchov a Juventusu Turín postúpili v stredu ako prví do osemfinále Ligy majstrov 2019/20. Bavori na domácom štadióne zdolali Olympiakos Pireus 2:0 v B-skupine a zaznamenali štvrtú výhru. "Juve" zvíťazil v D-skupine v Moskve nad Lokomotivom 2:1.V Allianz Arene v súboji B-skupiny mal Bayern v prvom polčase veľký tlak, prakticky sa hralo len na jednu bránku. Veľké šance Roberta Lewandowského či Kingsleyho Comana sa neujali, Benjamin Pavard trafil iba žrď. V druhom dejstve brankár hostí Jose Sa najprv skvele zlikvidoval šance Leonovi Goretzkovi, Lewandowskému a Comanovi, ale v 69. minúte už kapituloval. Domáci predviedli efektívnu spoluprácu Coman - Lewandowski a poľský kanonier pohotovo otvoril skóre. V závere postup nemeckého majstra spečatil Ivan Perišič.Taliansky šampión Juventus sa v zápase D-skupiny v Moskva ujal vedenia už v 4. minúte, keď Aaron Ramsey dokopol do siete loptu po priamom kope Cristiana Ronalda. Domáci brankár Guilherme pri góle urobil obrovskú chybu, keď mu ľahká lopta prešla cez nohy. No domáci dlho neprehrávali, pretože v 12. minúte vyrovnal Aleksej Mirančuk. Ten po centri do šestnástky najprv hlavou trafil iba žrď, ale odrazenú loptu už nasmeroval do prázdnej bránky. Ten istý hráč mohol dostať domácich do vedenia v 21. minúte, zblízka ale hlavou prestrelil. Na druhej strane nevyužil dobrú šancu Gonzalo Higuain. V 56. minúte Guilherme napravil chybu, keď skvele zlikvidoval strelu C. Ronalda. Lokomotiv mohol ísť do vedenia v 78. minúte, ale šanca Grzegorza Krychowiaka zostala nevyužitá a dorážku Joaa Maria na bránkovej čiare odvrátil kapitán Leonardo Bonucci. O postupe hostí rozhodol v nadstaveom čase striedajúci Douglas Costa po krásnej akcii.