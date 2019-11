PEUGEOT SLOVAK OPEN: Klein je v osemfinále dvojhry, čaká ho Kukuškin

Lukáš Klein, archívna snímka. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Dvojhra - 2. kolo:



Lukáš KLEIN (SR) - Jiří Veselý (14-ČR) 4:6, 7:6 (5), 6:2

Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein sa prebojoval do osemfinále dvojhry na bratislavskom challengeri Peugeot Slovak Open. V 2. kole po kvalitnom výkone vyradil štrnásteho nasadeného Čecha Jiřího Veselého 4:6, 7:6 (5), 6:2. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi vo štvrtok proti turnajovej jednotke Kazachovi Michailovi Kukuškinovi.Klein sa nezľakol Veselého a od začiatku zápasu držal s favoritom krok. Držiteľ voľnej karty výborne podával a s pribúdajúcimi minútami začal mať navrch aj v dlhších výmenách. V tajbrejku viedol už 6:2 a po zisku druhého setu získal ešte väčšie sebavedomie. Hneď na začiatku tretieho dejstva zobral Veselému servis a po ďalšom brejku za stavu 4:2 už zápas dotiahol do úspešného konca.