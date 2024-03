Liga majstrov: Bayern a Paríž St. Germain postúpili do štvrťfinále

Futbalisti Bayernu Mníchov a Paríža St. Germain postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. Bavori v domácej odvete vymazali prehru 0:1 z Ríma a Lazio zdolali 3:0. Francúzsky tím vyhral v prvom zápase 2:0 a na ihrisku Realu Sociedad San Sebastian 2:1. Žreb štvrťfinále sa uskutoční 15. marca.





Bayern vstúpil do odvety v slabšej forme a s viacerými absenciami najmä v obrane, no odhodlaný čo najrýchlejšie zmazať manko z úvodného stretnutia. Pri počiatočnom tlaku mal dobrú šancu Musiala, ktorý po signáli z rohu tvrdo vypálil, ale Provedel si dal pozor. Lazio hrozilo len sporadicky a vypracovalo si len jednu šancu. V 37. minúte Dier nadvihol center z ľavej strany a Immobile už hlavou nedokázal loptu umiestniť. Bavori dlho nevedeli prejsť cez obranu hostí, no v závere polčasu udreli. V 39. minúte po centri z ľavej strany vrátil loptu pred päťku Müller a Kane ju pretlačil do siete. Následne z dobrej pozície netrafil Musiala, ale v nadstavenom čase prišiel druhý gól domácich. Po rohu vystrelil de Ligt a Müller tečoval loptu za Provedela. Bayern v prvom dejstve nepustil súpera ku strele na bránku a nezmenilo sa to ani po hodine hry. V 61. minúte prišla ďalšia rana pred Lazio, keď sa zranil jeho kapitán a najlepší strelec Immobile. Odvtedy prešlo len šesť minút, keď Provedel vyrazil Saneho strelu presne pred Kanea a bolo 3:0. Domáci tak v dvojzápase viedli 3:1 a v závere si postup bez problémov postrážili. Lazio bolo vpredu bezzubé a v druhej časti malo iba jedinú strelu.Parížania, stále bez zraneného slovenského reprezentanta Milan Škriniara, si priniesli do Baskicka dvojgólový náskok a rýchlo ho zveľadili. V úvodnej štvrťhodine si vypracovali tri dobré šance. Mendes ani Barcola neuspeli, ale kanonier Mbappe už áno, keď sa pohral s obrancami a strelu zatočil poza nich k pravej žŕdke. Domáci sa do šancí nedostávali, naopak kapitán PSG mohol pridať aj druhý gól. Podarilo sa mu to, ale až po zmene strán v 56. minúte, keď ho vysunul Lee Kang-In a o postupujúcom bolo rozhodnuté. Domáci dostali loptu do siete v 63. minúte, ale gól Barrenetxeu neplatil pre ofsajd. V závere si ešte vytvorili zopár šancí, veľkú mal Silva, no dobrý zákrok predviedol Donnarumma. San Sebastian si nakoniec pripísal aspoň čestný úspech, v 89. minúte sa oň postaral Merino.

odvety osemfinále LM:



Bayern Mníchov - Lazio Rím 3:0 (2:0)



Góly: 39. a 66. Kane, 45.+2 Müller. Rozhodoval: Vinčič (Slov.), ŽK: Romagnoli, Cataldi, Pellegrini (všetci Lazio).



Bayern: Neuer - Kimmich, de Ligt, Dier, Guerreiro (78. Davies) - Pavlovič, Goretzka - Sane (89. Laimer), Müller (78. Tel), Musiala (90.+1 Gnabry) - Kane



Lazio: Provedel - Marušič, Gila, Romagnoli, Pellegrini - Guendouzi, Vecino (61. Cataldi), Luis Alberto (80. Kamada) - Zaccagni (61. Isaksen), Immobile (61. Castellanos), Anderson (75. Pedro)



/prvý zápas: 0:1, postúpil Bayern/







Real Sociedad San Sebastian - Paríž St. Germain 1:2 (0:1)



Góly: 89. Merino - 15. a 56. Mbappe. Rozhodoval: Oliver (Angl.), ŽK: Kubo, Zubeldia - Mendes, Hakimi, Dembele



San Sebastian: Remiro - Traore, Zubeldia (76. Zubeldia), Le Normand, Galan - Mendez (61. Turrientes), Zubimendi (83. Olasagasti), Merino - Kubo, Oyarzabal (77. Silva), Becker (61. Barrenetxea)



Paríž: Donnarumma - Hakimi (83. Soler), Beraldo, Hernandez, Mendes (61. Mukiele) - Zare-Emery, Vitinha, Ruiz (77. Ugarte) - Dembele (82. Kolo Muani), Mbappe, Barcola (46. Lee Kang-In)



/prvý zápas: 0:2, postúpil Paríž/