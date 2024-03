Juraj Kucka sa prvýkrát stal najlepším hráčom najvyššej slovenskej súťaže v ankete Futbalista roka 2023

Kucka bol na prvom mieste na 44 hlasovacích lístkoch, čo predstavuje 62,8 percenta z celkového počtu hlasujúcich. Na druhom mieste sa umiestnil jeho spoluhráč Aleksandar Čavrić so 111 hlasmi, tretí bol Róbert Polievka z Dukly Banská Bystrica (81). Minuloročný víťaz Vladimír Weiss ml. skončil štvrtý.

V hlavnej kategórii o najlepšieho futbalistu uplynulého roka dostalo hlasy 15 hráčov, najlepšiu desiatku tvoria abecedne Martin Dúbravka (Newcastle United), Ondrej Duda (1. FC Kolín/Hellas Verona), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Róbert Polievka (Dukla Banská Bystrica), Milan Škriniar (Inter Miláno/Paríž St. Germain), Denis Vavro (FC Kodaň) a Vladimír Weiss ml. (Slovan Bratislava).

Top 10 tvoria šiesti hráči z minulého roka, premiérovú účasť si pripísali Haraslín, Polievka a Vavro, pričom Duda sa vrátil po ročnej pauze. Víťazstvo obhajuje Škriniar, ktorý triumfoval v uplynulých štyroch rokoch za sebou.

Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov získa jeden z pätice Adrián Kaprálik (Górnik Zabrze), Nino Marcelli (Slovan Bratislava), Adam Obert (Cagliari Calcio), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam) a Tomáš Suslov (Hellas Verona). Na hlasovacích lístkoch sa objavilo celkovo 19 hráčov, prvenstvo obhajuje Suslov. V prípade ocenenia by sa stal prvým hráčom, ktorý by v ankete triumfoval tretíkrát v rade.

Slávnostné odovzdávanie cien je na programe v utorok 19. marca o 20.30 h a premiérovo sa bude konať v priestoroch Bratislavského hradu. Okrem vyššie spomenutých kategórií sa budú udeľovať ceny pre trénera roka a futbalistku roka i Cena fanúšika. Podujatie odvysiela v priamom prenose TV Dajto.