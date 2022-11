Liga majstrov: Bayern v šlágri osemfinále proti PSG, Salihamidžič: Lahôdka

Obhajca trofeje Real Madrid sa v osemfinále futbalovej Ligy majstrov stretne s FC Liverpool. Pôjde o reprízu finále uplynulého ročníka prestížnej súťaže. Rozhodol o tom pondelňajší žreb v sídle UEFA vo švajčiarskom Nyone. Šlágrom bude dvojzápas medzi Bayernom Mníchov a Parížom St. Germain. Neapol so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom zabojuje o postup proti Eintrachtu Frankfurt a Inter Miláno s Milanom Škriniarom proti FC Porto.



Real v minulej sezóne vyhral vo finále najprestížnejšej klubovej súťaže nad Liverpoolom 1:0. Jediný gól duelu na parížskom Stade de France dosiahol vtedy Vinicus Junior. Španielsky majster zdolal "The Reds" aj vo finále v roku 2018. Liverpool si v odvete osemfinále ročníka 2008/09 poradil s Realom na Anfield Road 4:0, pre španielsky klub to bola najvyššia prehra v histórii európskych súťaží. Útočník Realu Karim Benzema strelil vo svojej kariére proti anglickým tímom 16 gólov v 23 stretnutiach LM, čo je najviac proti súperom z jednej krajiny. O jeden gól menej strelil 34-ročný Francúz nemeckým zástupcom.



Paríž St. Germain bude chcieť Bayernu odplatiť finálovú prehru v Lige majstrov z roku 2020 v Lisabone. Stretli sa vo vzájomných dueloch aj v sezóne 2020/2021, vo štvrťfinálovom dvojzápase vtedy uspeli Parížania. Osemfinále ponúkne aj dve anglickonemecké konfrontácie - Manchester City sa stretne s RB Lipsko a víťaz LM z roku 2021 Chelsea Londýn si zmeria sily s Borussiou Dortmund. Chelsea sa v európskych súťažiach s Dortmundom ešte nikdy nestretla, prvýkrát sa proti sebe postavia aj FC Bruggy a Benfica Lisabon. Milánske AC nastúpi proti Tottenhamu.



Víťazi základných skupín boli medzi nasadenými tímami a mužstvá, ktoré sa umiestnili na druhej priečke, figurovali ako nenasadené. Nemohli sa stretnúť kluby z jednej krajiny, ani súperi z rovnakej základnej skupiny. Úvodné stretnutia osemfinále odohrajú 14. a 15., resp. 21. a 22. februára, odvety sú na programe 7., 8., 14. a 15. marca. Nenasadené tímy začnú v domácom prostredí.



Finále je ma programe v sobotu 10. júna 2023 na Atatürkovom štadióne v Istanbule. Vo vyraďovačke už neplatí pravidlo zvýhodnených gólov z ihrísk súperov. Po 180 minútach sa tak v prípade vyrovnaných výsledkov bude hrať predĺženie 2x15 minút, ak sa nerozhodne ani v ňom, bude nasledovať rozstrel z 11 m. Tento ročník je už 68. v elitnej európskej súťaži, resp. 31., odkedy UEFA zaviedla Ligu majstrov.

Ohlasy na žreb /zdroj: uefa.com, DPA/:



Thomas Müller, hráč Bayernu Mníchov: "Stretnú sa dva skvelé kluby. Žiaľ, jeden z tejto dvojice nepostúpi. Teším sa na tento veľký dvojzápas."







Oliver Kahn, predseda predstavenstva Bayernu Mníchov: "Je to najťažší súper, akého sme mohli dostať."







Hasan Salihamidžič, športový riaditeľ Bayernu Mníchov: "Top súper, top zápas. Dostali sme jedno z najlepších mužstiev sveta a Európy s mnohými hviezdami. Pre každého fanúšika budú tieto súboje lahôdkou. Tešíme sa na to."



Luis Campos, športový riaditeľ PSG: "V tomto súboji budeme mať extra motiváciu. Je to veľká príležitosť na odplatu, veľa hráčov si pamätá neúspešné lisabonské finále z roku 2020."







Emilio Butragueňo, jeden z riaditeľov Realu Madrid: "Stretnú sa dvaja velikáni. Bude to pre divákov elektrizujúce a fascinujúce. Uvidíme, ako na tom budú hráči po pauze počas majstrovstiev sveta."





Edin Terzič, tréner Borussie Dortmund: "Čaká nás špičkový tím s (Pierreom Emerickom) Aubameyangom a (Christianom) Pulisicom, takže sa stretneme so známymi tváram. Samozrejme, chceme ísť do ďalšieho kola."







Javier Zanetti, viceprezident Interu Miláno: "Pred hráčmi Porta máme veľký rešpekt. Vyhrali svoju skupinu a videl som ich duel s Atleticom Madrid, v ktorom si vytvorili veľa šancí. Dúfam však, že to zvládneme a osemfinále nás zastihne v dobrej forme."







Luciano Spalletti, tréner SSC Neapol: "Každý súper v tejto fáze je náročný. Sme radi, že sme sa vyhli Parížu St. Germain. Eintracht je víťaz Európskej ligy, čo je druhá najvýznamnejšia súťaž v Európe. Ako tím sú na vzostupe, určite to nebude ľahké.“

dvojice osemfinále Ligy majstrov 2022/2023:



RB Lipsko - Manchester City



FC Bruggy - Benfica Lisabon



FC Liverpool - Real Madrid



AC Miláno - Tottenham Hotspur



Eintracht Frankfurt - SSC Neapol



Borussia Dortmund - Chelsea Londýn



Inter Miláno - FC Porto



Paríž St. Germain - Bayern Mníchov







kalendár LM 2022/23:



14., 15./21., 22. februára 2023: prvé zápasy osemfinále



7., 8./14., 15. marca: odvety osemfinále



17. marca: žreb štvrťfinále, semifinále



11./12. apríla: prvé zápasy štvrťfinále



18./19. apríla: odvety štvrťfinále



9./10. mája: prvé zápasy semifinále



16./17. mája: odvety semifinále



10. júna: finále (Atatürk Olympic Stadium, Istanbul)