Liga majstrov: Bayern zvíťazil nad Manchestrom United 4:3, Neapol v Brage 2:1

Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v stredajšom šlágri Ligy majstrov nad Manchestrom United 4:3. V drese nemeckého šampióna sa v dueli A-skupiny strelecky presadili Leroy Sane, Serge Gnabry, Harry Kane a Mathys Tel. SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom uspel v C-skupine na pôde Bragy 2:1.



Manchester United mohol po akcii Eriksena už v 4. minúte otvoriť skóre, no Hojlund cez Daviesa nedokázal zakončiť do odkrytej bránky. V 28. minúte Kane poslal loptu pod seba na Saneho, ktorý vystrelil do stredu bránky, no po chybe Onanu skončila lopta v sieti a Bayern viedol. V 32. minúte rozjasal Alianz arénu Gnabry, ktorý po skvelej individuálnej akcii Musialu zvýšil na 2:0. Na začiatu druhého polčasu znížil svojím prvým gólom v drese "červených diablov" Hojlund, no v 53. minúte premenil Kane penaltu - 3:1. Hostia v 88. minúte znížili Casemirom, Tel však v nadstavenom čase upravil na 4:2. Druhý presný zásah Casemira v 90+5. minúte už prišiel príliš neskoro.



Neapol si už v úvodnej štvrťhodine vypracoval dve veľké šance, no nigérijsky kanonier Osimhen ani jednu z nich nevyužil. Hostia sa dočkali až v nadstavenom čase prvého polčasu po voleji di Lorenza pod brvno. Neapol bol aj po zmene strán aktívnejší, no Osimhen mal opäť vychýlenú mušku a poistku nepridal ani Zielinski. Talianskemu majstrovi sa nepremenené šance vypomstili a v 84. minúte vyrovnal hlavou Bruma. Neapol si však napokon odniesol z Potrugalska tri body po vlastnom góle Niakateho z 88. minúty.



Arsenal Londýn zvíťazil v B-skupine nad PSV Eindhoven 4:0. "Kanonieri" rozhodli o svojom triumfe už v prvom polčase, keď sa do streleckej listiny zapísali Bukayo Saka, Leandro Trossard a Gabriel Jesus, v 70. minúte spečatil ich triumf Martin Odegaard. Sevilla remizovala s Racingom Lens 1:1.



Salzburg triumfoval v D-skupine na štadióne Benficy Lisabon 2:0, domáci hrali od 13. minúty bez vylúčeného Andreho Silvu. V druhom zápase déčka remizoval Real Sociedad San Sebastian s Interom Miláno 1:1. Na gól Braisa Mendeza zo 4. minúty odpovedal v závere Lautaro Martinez.



Hráči FC Kodaň v zostave so slovenským obrancom Denisom Vavrom remizovali v podvečernom úvodnom dueli áčka na pôde Galatasarayu Istanbul 2:2. Domáci sa mohli ujať vedenia už v 7. minúte, no Icardi v čistej šanci stroskotal na Grabarovi. Neujala sa ani delovka Aktürkolua, ktorá opečiatkovala brvno a v 35. minúte udreli hostia zásluhou Elyounoussiho. Nór marockého pôvodu si stlmil loptu na hrudi a strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal Musleru. V 58. minúte po rýchlom brejku zvýšil náskok Kodane Goncalves. Po vylúčení Jelerta však hostia dohrávali s desiatimi a Galatasarayu sa v závere v priebehu dvoch minút podarilo vyrovnať. Najskôr sa bombou pod brvno zaskvel Boey a deľbu bodov zariadil ďalšou exportnou strelou Tete.



Real Madrid v céčku zdolal doma Union Berlín 1:0 gólom Judea Bellinghama z 94. minúty. V prvom polčase sa nevedel presadiť proti dobre organizovanej obrane Unionu. Jedinú príležitosť mal v 6. minúte Joselu, ktorý na päťke prehlavičkoval bránku. V druhom dejstve domáci zvýšili tlak, no Rodrygo trafil zblízka žrď a pri ďalšej Brazílčanovej šanci i pri pokuse Joselua sa vyznamenal brankár Ronnow. Real sa však napokon dočkal vo štvrtej minúte nadstaveného času, keď po strele Valverdeho z hranice šestnástky dopravil loptu do prázdnej bránky Bellingham.

1. kolo skupinovej fázy LM:



A-skupina:



Bayern Mníchov - Manchester United 4:3 (2:0)



Góly: 28. Sane, 32. Gnabry, 53. Kane (z 11 m), 90+2. Tel - 88. a 90+5. Casemiro, 59. Hojlund







Galatasaray Istanbul - FC Kodaň 2:2 (0:1)



Góly: 86. Boey, 88. Tete - 35. Elyounoussi, 58. Goncalves, ČK: 73. Jelert (Kodaň) po druhej ŽK



/D. Vavro odohral za Kodaň celý zápas/







B-skupina:



Arsenal Londýn - PSV Eindhoven 4:0 (3:0)



Góly: 9. Saka, 20. Trossard, 38. Jesus, 70. Odegaard







FC Sevilla - Racing Lens 1:1 (1:1)



Góly: 9. Ocampos - 25. Fulgini







C-skupina:



SC Braga - SSC Neapol 1:2 (0:1)



Góly: 84. Bruma - 45+1. Di Lorenzo, 88. Niakate (vlastný)



/S. Lobotka odohral za Neapol celý zápas/







Real Madrid - Union Berlín 1:0 (0:0)



Gól: 90.+4 Bellingham







D-skupina:



Benfica Lisabon - FC Salzburg 0:2 (0:1)



Góly: 15. Šimič (z 11 m), 51. Gloukh, ČK: 13. Silva (Benfica)







Real Sociedad San Sebastian - Inter Miláno 1:1 (1:0)



Góly: 4. Mendez - 87. Martinez



