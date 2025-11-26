Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

26. novembra 2025

Liga majstrov: Benfica sa teší z prvých bodov, Chelsea zdolala Barcelonu 3:0



V súboji dvoch najhorších tímov poslal portugalský tím do vedenia Samuel Dahl, v 6. minúte sa k nemu odrazila lopta v šestnástke a prudkou strelou ju nekompromisne upratal do siete.



Liga majstrov: Benfica sa teší z prvých bodov, Chelsea zdolala Barcelonu 3:0

Futbalisti FC Chelsea ovládli utorkový šláger 5. kola Ligy majstrov, keď Barcelonu zdolali jednoznačne 3:0. Hostia hrali celý druhý polčas bez vylúčeného Ronalda Arauja. Prvú prehru v ligovej fáze utrpel Manchester City, ktorý podľahol doma Bayeru Leverkusen 0:2. Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom vybojoval druhý triumf v súťaži, keď zvíťazil nad Karabachom 2:0.

Stamford Bridge prvýkrát zaburácal v 4. minúte, keď zblízka dopravil loptu do siete Enzo Fernandez, no gól neplatil pre ruku Wesleyho Fofanu. Na druhej strane nepotrestal chybu v rozohrávke domácich Ferran Torres, ktorý v tutovke netrafil bránu. Druhýkrát poslal loptu do siete Fernandez v 23. minúte, no opäť mu nebola súdená gólová radosť, tentoraz pre ofsajd, čo potvrdil aj VAR. Chelsea sa dočkala až o štyri minúty neskôr, po prihrávke Marca Cucurellu a zakončení Pedra Neta loptu nešťastne usmernil do vlastnej brány dozorientovaný Jules Kounde. Problémy Barcelony sa prehĺbili krátko pred prestávkou, keď Ronald Araujo tvrdo atakoval Cucurellu, inkasoval druhú žltú kartu a putoval predčasne pod sprchy. Po prestávke „The Blues“ pokračovali v tlaku, Andrey Santos prestrelil Joana Garciu, no do tretice gól Chelsea neplatil, dôvodom bol ofsajd Alejandra Garnacha. Londýnčania si to vynahradili v 55. minúte, keď sa Estevao preštrikoval na pravom krídle k zakončeniu a delovkou pod brvno zvýšil na 2:0. Domáci ďalej dominovali, šancu Neta zneškodnil J. Garcia. V 72. minúte zavŕšil na konečných 3:0 striedajúci Liam Delap. Gól pôvodne neuznal rozhodca pre ofsajd, ale po konzultácii s VAR verdikt zmenil. Chelsea sa s 10 bodmi priebežne posunula na štvrtú priečku, Katalánci sú so 7 bodmi v strede tabuľky a čaká ich tuhý boj o priamy postup do osemfinále.

Neapol ma proti Karabachu od úvodu herne navrch, ale v koncovke sa dlho trápil. V prvom polčase sa neujali nožničky Davida Neresa a ani veľká šanca Giovanniho Di Lorenza. Strelecké trápenie domácich podčiarkol po prestávke Rasmus Höjlund, ktorý nepremenil penaltu. Taliansky majster sa dočkal až v 66. minúte, keď po rohovom kope skóroval Scott McTominay. Škótsky stredopoliar mal prsty aj v druhom góle SSC, jeho pokus si zrazil do vlastnej brány Marko Jankovič. Z víťazstva „Partenopei“ sa tešil aj Lobotka, ktorý odohral celý zápas.

Slavia Praha uhrala tretiu remízu v súťaži, keď hrala doma s Bilbaom bez gólov. Slovenský útočník Erik Prekop sledoval duel z lavičky náhradníkov, zo zdravotných dôvodov chýbal „zošívaným“ jeho krajan Ivan Schranz. Prekvapenie sa zrodilo na Etihad Stadium, kde Manchester City zakopol s Leverkusenom. Hostí poslal v 23. minúte do vedenia Alejandro Grimaldo, v 54. minúte šokoval druhýkrát domácich Patrik Schick, ktorý sa presadil hlavičkou. Uspel aj ďalší nemecký zástupca, Dortmund si poradil s Villarrealom jasne 4:0. Dva góly Borussie strelil kanonier Serhou Guirassy. Španielsky klub hral od 53. minúty bez vylúčeného Juana Foytha.

Nedarilo sa ďalšiemu tímu z anglickej Premier League, Newcastle neudržal vedenie a prehral na trávniku Olympique Marseille 1:2. „Straky“ viedli od 6. minúty gólom Harveyho Barnesa, no domáci po zmene strán otočili skóre vďaka dvom presným zásahom Pierrea-Emericka Aubameyanga. Juventus Turín vyhral na pôde nórskeho Bodö/Glimt 3:2 gólom Jonathana Davida z nadstaveného času.

Benfica Lisabon si pripísala prvé body v tohtosezónnej edícii LM, keď zvíťazila na ihrisku Ajaxu Amsterdam 2:0 a oživila svoje šance na postup do vyraďovacej časti. V súboji dvoch najhorších tímov poslal portugalský tím do vedenia Samuel Dahl, v 6. minúte sa k nemu odrazila lopta v šestnástke a prudkou strelou ju nekompromisne upratal do siete. Benfica vedená trénerom Josem Mourinhom nedovolila Ajaxu skórovať ani z jasných šancí a napokon sa dočkala premiérového úspechu, v závere ho spečatil po rýchlom brejku Leandro Barreiro. Domáci tak stále čakajú na prvé body a po piatej prehre za sebou zostávajú na chvoste 36-člennej tabuľky.

Po troch výhrach vyšiel tentoraz bodovo naprázdno Galatasaray Istanbul, turecký šampión prehral doma s Royal Union St. Gilloise 0:1. O jediný gól duelu sa postaral v 58. minúte Promise David. Belgický tím ukončil sériu troch prehier a zapísal si druhé víťazstvo do tabuľky.

Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy:

Ajax Amsterdam - Benfica Lisabon 0:2 (0:1)

Góly: 6. Dahl, 90. Barreiro



Galatasaray Istanbul - Royal Union St. Gilloise 0:1 (0:0)

Gól: 58. P. David, ČK: 89. Ünyay (Galatasaray)



Bodö/Glimt – Juventus Turín 2:3 (1:0)

Góly: 27. Blomberg, 87. Fet (z 11 m) – 48. Openda, 59. McKennie, 90.+1. J. David



Borussia Dortmund - FC Villarreal 4:0 (1:0)

Góly: 45.+2 a 55. Guirassy, 58. Adeyemi, 90.+5 Svensson, ČK: 53. Foyth (Villarreal)



FC Chelsea - FC Barcelona 3:0 (1:0)

Góly: 27. Kounde (vl.), 55. Estevao, 73. Delap, ČK: 44. Araujo (Barcelona)



Manchester City - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)

Góly: 23. Grimaldo, 54. Schick



Olympique Marseille – Newcastle United 2:1 (0:1)

Gól: 46. a 50. Aubameyang - 6. Barnes



SSC Neapol - FK Karabach 2:0 (0:0)

Góly: 66. McTominay, 72. Jankovič (vl.)

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/



Slavia Praha - Athletic Bilbao 0:0 (0:0)

/E. Prekop (Slavia) na lavičke náhradníkov/

tabuľka

1. Bayern Mníchov 4 4 0 0 14:3 12

2. FC Arsenal 4 4 0 0 11:0 12

3. Inter Miláno 4 4 0 0 11:1 12

4. FC Chelsea 5 3 1 1 12:6 10

5. Manchester City 5 3 1 1 10:5 10

6. Paríž Saint-Germain 4 3 0 1 14:5 9

7. Newcastle United 5 3 0 2 11:4 9

8. Real Madrid 4 3 0 1 8:2 9

9. FC Liverpool 4 3 0 1 9:4 9

10. Galatasaray Istanbul 5 3 0 2 8:7 9

11. Tottenham Hotspur 4 2 2 0 7:2 8

12. Bayer Leverkusen 5 2 2 1 8:10 8

13. Sporting Lisabon 4 2 1 1 8:5 7

14. Borussia Dortmund 4 2 1 1 13:11 7

15. FC Barcelona 5 2 1 2 12:10 7

16. FK Karabach 5 2 1 2 8:9 7

17. Atalanta Bergamo 4 2 1 1 3:5 7

18. SSC Neapol 5 2 1 2 6:9 7

19. Olympique Marseille 5 2 0 3 8:6 6

20. Atletico Madrid 4 2 0 2 10:9 6

21. Juventus Turín 5 1 3 1 10:10 6

22. Union St. Gilloise 5 2 0 3 5:12 6

23. PSV Eindhoven 4 1 2 1 9:7 5

24. AS Monaco 4 1 2 1 4:6 5

25. FC Pafos 4 1 2 1 2:5 5

26. Club Bruggy 4 1 1 2 8:10 4

27. Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 7:11 4

28. Athletic Bilbao 5 1 1 3 4:9 4

29. Benfica Lisabon 5 1 0 4 4:8 3

30. Slavia Praha 5 0 3 2 2:8 3

31. FK Bodö/Glimt 5 0 2 3 7:11 2

32. Olympiakos Pireus 4 0 2 2 2:9 2

33. FC Villarreal 4 0 1 3 2:6 1

34. FC Kodaň 4 0 1 3 4:12 1

35. Kajrat Almaty 4 0 1 3 2:11 1

36. Ajax Amsterdam 5 0 0 5 1:16 0


