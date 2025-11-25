Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

25. novembra 2025

Vinicius odmieta predĺžiť zmluvu s Realom pre napäté vzťahy s Alonsom


Dvadsaťpäťročný krídelník má platnú zmluvu s „bielym baletom“ do júna 2027.



Vinicius odmieta predĺžiť zmluvu s Realom pre napäté vzťahy s Alonsom

Brazílsky futbalista Vinicius Junior nepredĺži zmluvu s Realom Madrid, pokiaľ budú jeho vzťahy s trénerom Xabim Alonsom naďalej napäté. Informáciu o tom sprostredkovali portálu The Athletic tri rôzne zdroje pod podmienkou zachovania anonymity.


Dvadsaťpäťročný krídelník má platnú zmluvu s „bielym baletom“ do júna 2027. Rokovania o novej začali v januári, no uviazli na mŕtvom bode. Po víťazstve Realu nad Barcelonou v El Clasicu 26. októbra sa mal Vinicius ospravedlniť prezidentovi klubu Florentinovi Perezovi za svoje správanie. Brazílčana stiahol Alonso z hry v 72. minúte a Vinicius pri odchode z ihriska nahnevane kričal: „Vždy ja, odchádzam z tímu, bude lepšie, keď odídem.

Na stretnutí s vedením klubu sa malo diskutovať o budúcnosti Viniciusa, pričom hráč dal najavo, že predĺženie zmluvy nie je pre neho najlepšou voľbou.


Tagy: Vinícius Júnior
