Utorok 25.11.2025
25. novembra 2025
Vinicius odmieta predĺžiť zmluvu s Realom pre napäté vzťahy s Alonsom
Dvadsaťpäťročný krídelník má platnú zmluvu s „bielym baletom“ do júna 2027.
Brazílsky futbalista Vinicius Junior nepredĺži zmluvu s Realom Madrid, pokiaľ budú jeho vzťahy s trénerom Xabim Alonsom naďalej napäté. Informáciu o tom sprostredkovali portálu The Athletic tri rôzne zdroje pod podmienkou zachovania anonymity.
Dvadsaťpäťročný krídelník má platnú zmluvu s „bielym baletom“ do júna 2027. Rokovania o novej začali v januári, no uviazli na mŕtvom bode. Po víťazstve Realu nad Barcelonou v El Clasicu 26. októbra sa mal Vinicius ospravedlniť prezidentovi klubu Florentinovi Perezovi za svoje správanie. Brazílčana stiahol Alonso z hry v 72. minúte a Vinicius pri odchode z ihriska nahnevane kričal: „Vždy ja, odchádzam z tímu, bude lepšie, keď odídem.“
Na stretnutí s vedením klubu sa malo diskutovať o budúcnosti Viniciusa, pričom hráč dal najavo, že predĺženie zmluvy nie je pre neho najlepšou voľbou.
