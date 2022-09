LIGA MAJSTROV: Celtic Glasgow privíta obhajcu trofeje Real Madrid

Futbalisti Realu Madrid odštartujú snahu o obhajobu trofeje v Lige majstrov na pôde Celticu Glasgow. V Škótsku nastúpia v utorok o 21.00 SELČ, v druhom stretnutí 1. kola F-skupiny si zmerajú sily RB Lipsko a Šachtar Doneck. Dánsky majster FC Kodaň v kádri so slovenským obrancom Denisom Vavrom sa v G-skupine predstaví na štadióne Borussie Dortmund. FC Sevilla privíta Manchester City a bude čeliť aj Erlingovi Haalandovi, na ktorého má v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži nemilé spomienky.





1. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov - UTOROK 6. septembra (časy sú v SELČ):

Celtic by ťažko mohol osláviť návrat do skupinovej fázy LM proti súperovi zvučnejšieho mena. Pricestuje šampión La Ligy, no najmä úradujúci a rekordný štrnásťnásobný víťaz EPM/LM. Celtic sa do hlavnej časti dostal prvýkrát od sezóny 2017/2018, keď si v predchádzajúcom ročníku vybojoval domáci titul naspäť od Rangers. V sobotnom derby deklasoval mestských rivalov 4:0. Domáci tréner Ange Postecoglou verí, že jeho mužstvo nebude proti zverencom Carla Ancelottiho "fackovacím panákom". "Keď na to budete mať príležitosť, je lepšie vymeniť si dresy so svojimi idolmi po tom, ako ste im dali riadne zabrať, než len získať nezašpinený kus do kolekcie," povedal Postecoglou na oficiálnej stránke Európskej futbalovej únie (UEFA).Jediná predchádzajúca konfrontácia týchto dvoch tímov sa uskutočnila ešte vo štvrťfinále EPM 1979/1980. Celtic zvíťazil v domácom prostredí 2:0, v Španielsku však prehral 0:3. Favoritom bude opäť Real, ktorý má aj po piatom kole najvyššej španielskej súťaže stopercentnú bilanciu. V sobotu zdolal Betis Sevilla 2:1 a figuruje na čele tabuľky o dva body pred FC Barcelona. "Pred nami je najdôležitejší zápas prvej časti sezóny. Postavíme sa proti tímu, ktorý je fantasticky kondične pripravený, bude to veľmi ťažké," uviedol Ancelotti.Sevilla sa tentoraz pokúsi ubrániť Haalanda, ktorý jej dal v sezóne 2020/2021 ešte v drese Dortmundu po dva góly v oboch osemfinálových stretnutiach. Borussia postúpila celkovým skóre 5:4 a španielske periodikum Marca vtedy napísalo, že "Haalanda nedokáže zastaviť žiadna defenzíva." Nórsky útočník je na nezastavenie aj po prestupe do Manchestru City, po šiestich kolách má v Premier League na konte už desať gólov. Vychádzajú mu aj premiéry v LM, v debute za Salzburg dal v septembri 2019 hetrik proti Genku (6:2) a v úvodnom vystúpení za Dortmund skóroval vo februári 2020 dvakrát do siete Paríža St. Germain (2:1). V sobotu sa presadil aj na pôde Aston Villy, ale anglický majster neudržal vedenie a remizoval 1:1. Sevilla prehrala doma s FC Barcelona 0:3.Kodaň sa naladila piatkovým víťazstvom nad Silkeborgom 1:0, v dánskej lige si pripísala štyri triumfy a rovnaký počet prehier. Vavro odohral v strede obrany celý duel a prispel k čistému kontu. "Určite sme nepodali dokonalý výkon, no najdôležitejšie bolo získať tri body a tie sme vydolovali. V rýchlom slede na nás čaká ďalší súboj, takže po nevyrovnaných výsledkoch v najvyššej súťaži sme toto víťazstvo veľmi potrebovali. Zápas si zanalyzujeme a hodíme ho za hlavu, od pondelka sa sústredíme na Dortmund a začiatok skupinovej fázy," povedal tréner Jess Thorup na oficiálnom webe kodanského klubu. Borussia si v piatok poradila s Hoffenheimom takisto 1:0.V šlágri H-skupiny na seba narazia Paríž St. Germain a Juventus Turín. Na bývalých spoluhráčov sa môže tešiť argentínsky krídelník Angel Di Maria, ktorý zamieril v lete z PSG do Turína. Jeho krajan a stredopoliar Leandro Paredes putoval v závere prestupového obdobia rovnakým smerom na hosťovanie a v kádri Juventusu sú aj ďalší niekdajší hráči PSG Adrien Rabiot a Moise Kean.Kým Parížania uspeli cez víkend vo francúzskej lige na trávniku Nantes jasne 3:0, Juventus remizoval v talianskej Serie A na ihrisku Fiorentiny 1:1. "Cestujeme do Paríža a na zápas sa dobre pripravíme. Z hľadiska postupu však budú rozhodujúce stretnutia s Maccabi a Benficou," uviedol turínsky tréner Massimiliano Allegri. "Juventus je zakaždým ťažký súper. Talianske mužstvá kladú dôraz na taktiku a fyzickú pripravenosť. Vždy sú nachystané bojovať a narobiť protivníkovi problémy," dodal obranca PSG Marquinhos. Benfica Lisabon bude hostiť Maccabi Haifa, v E-skupine sa stretnú Dinamo Záhreb s FC Chelsea a RB Salzburg s AC Miláno.



E-skupina:



18.45 Dinamo Záhreb - FC Chelsea /rozhoduje: Kovács (Rum.)/

21.00 RB Salzburg - AC Miláno /Jovanovič (Srb.)/



F-skupina:



21.00 Celtic Glasgow - Real Madrid /Schärer (Švaj.)/

21.00 RB Lipsko - Šachtar Doneck /Pinheiro (Portug.)/



G-skupina:



18.45 Borussia Dortmund - FC Kodaň /Letexier (Fr.)/

21.00 FC Sevilla - Manchester City /Massa (Tal.)/



H-skupina:



21.00 Paríž St. Germain - Juventus Turín /Taylor (Angl.)/

21.00 Benfica Lisabon - Maccabi Haifa /Ekberg (Švéd.)/