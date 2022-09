Barcelona vyhrala v Seville rozdielom triedy, nové posily ukázali, prečo sú pre klub také cenné

Držia krok s Realom

Veľmi dobrý zápas

4.9.2022 (Webnoviny.sk) - Nové tváre v kádri FC Barcelona zariadili sobotňajší triumf Kataláncov v 4. kole španielskej futbalovej La Ligy na pôde FC Sevilla 3:0.Raphinha, Robert Lewandowski aj Jules Koundé ukázali, prečo vedenie klubu obetovalo časť budúcich výnosov z televíznych práv, aby ich získalo.Prví dvaja spomenutí raz skórovali, tretí sa rozhodujúcimi prihrávkami podieľal na dvoch presných zásahoch asistoval Lewandowskému aj Ericovi Garcíovi.Poliak Lewandowski má na svojom konte už päť ligových góloch v drese Blaugranas a spolu s Iagom Aspasom z Celty Vigo je na čele hodnotenia strelcov.FC Barcelona po remíze v prvom kole novej sezóny v ďalších dueloch nezaváhal a drží krok so zatiaľ stopercentným Realom Madrid.Hlavný kouč Xavi Hernandéz po cennom triumfe vyzdvihol iba 18-ročného stredopoliara Gaviho aj elitného zakončovateľa Lewandowského."Nejde len o góly, ale aj o to, ako sa dostáva k vysokým loptám. Je úžasný. Tiež jeho práca pri napádaní a získavaní lôpt. Je to fantastický hráč so skvelým zmyslom pre časovanie. Pomáha nám tiež s vodcovstvom, teda s vecami, ktoré nemôžete vidieť, keď sledujete zápasy. Je úžasné mať ho v tíme," povedal Xavi o Poliakovi.Na adresu mladíka Gaviho doplnil: "Jeho výkony ma neprekvapujú. Sledujem ho denne počas tréningov. Nechcem byť neférový voči ostatným hráčom, no jeho by som vyhlásil za najlepšieho hráča zápasu."O samotnom súboji poznamenal: "Máme za sebou veľmi dobrý zápas. Držali sme loptu a dostávali sa do šancí, ktoré sme aj premieňali. Prevaha vo väčšine činností je dobrým znakom. Síce nám až tak nevyšiel úvod, no potom sme sa 'usadili' a dominovali."