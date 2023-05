Liga majstrov: City túži odplatiť Realu vlaňajšie vyradenie, Grealish: Veríme si

Semifinálovú fázu futbalovej Ligy majstrov 2022/2023 odštartuje utorkový prvý zápas, v ktorom obhajca titulu Real Madrid privíta na San Bernabeu Manchester City (21.00 SELČ). Úradujúci anglický majster sa chce revanšovať súperovi za vlaňajšie vyradenie v rovnakej fáze, keď "biely balet" po dramatickom priebehu postúpil do finále vďaka gólu Karima Benzemu v predĺžení odvetného súboja. Víťaz sa v boji o ušatú trofej stretne s úspešnejším z milánskeho derby AC - Inter (prvý semifinálový zápas v stredu o 21.00 h).





"Citizens" pred rokom zdolali doma Real 4:3 a v semifinálovej odvete viedli krátko pred koncom 1:0. V samom závere však Rodrygo dvomi gólmi v priebehu dvoch minút zachránil pre svoj tím predĺženie a v ňom Benzema gólom z pokutového kopu rozhodol o postupe madridského klubu. "V pohárovej Európe sme presne v rovnakej pozícii ako minulý rok. Opäť čelíme Realu Madrid, opäť sme tri zápasy od triumfu v Lige majstrov. Môžem však povedať, že ešte nikdy predtým som tak neveril mojim spoluhráčom a aj mne samému, ako teraz. Veríme si, sme plní sebavedomia," vyhlásil krídelník City Jack Grealish pre Daily Mail.Zverenci trénera Pepa Guardiolu vyradili v osemfinále LM Lipsko (1:1, 7:0) a vo štvrťfinále ďalšieho nemeckého zástupcu Bayern Mníchov (3:0, 1:1). Cez víkend sa naladili na Ligu majstrov triumfom nad Leedsom United 2:1, ktorý dvomi gólmi zariadil Ilkay Gündogan. V Premier League je City na najlepšej ceste obhájiť majstrovský titul, pred druhým Arsenalom vedie o jeden bod a má zápas k dobru. Mužstvo má fantastickú formu, ťahá sériu piatich víťazstiev vo všetkých súťažiach, vyhralo 15 z uplynulých 16 stretnutí (15-1-0) a premožiteľa nenašlo už 20 zápasov. Real je však protivník najťažšieho kalibru. "Bolo by hlúpe, ak by sme ho nerešpektovali. Real je značka. Nie je to však len o názve či znaku klubu, to samo o sebe nič neznamená. Real by nikdy nič nevyhral, ak by nemal v kádri Luku Modriča, Toniho Kroosa, Viniciusa Juniora či Karima Benzemu," upozorňuje portugalský krídelník Bernardo Silva."Citizens" veria, že toto by mohla byť sezóna, keď konečne dokráčajú k premiérovej trofeji v LM. "Tretí rok za sebou sme v semifinále Ligy majstrov. Nie je to o víťazstvách, ale hlavne o snahe. Ak sa o to budete viackrát pokúšať, raz sa vám to podarí," citoval portál UEFA španielskeho trénera City Pepa Guardiolu. V porovnaní s minulou konfrontáciou bude mať nové eso v rukáve v podobe Erlinga Haalanda. Nórsky kanonier, ktorý prišiel na Etihad Stadium vlani v lete z Dortmundu, nastrieľal vo svojej prvej sezóne v drese City 51 gólov vo všetkých súťažiach. "Erling už dokázal streliť gól každému. Keď mu vypracujete šancu, premení ju. Dokáže skórovať z akejkoľvek pozície - z pokutových kopov, po kombináciách po zemi i po centroch," vyjadril sa Guardiola na adresu Haalanda. Otázny je štart obrancu Nathana Akeho, ktorého trápi zranenie stehenného svalu.Real čaká vo vyraďovacej fáze LM opäť anglický klub. V osemfinále vyradil FC Liverpool (5:2, 1:0), vo štvrťfinále FC Chelsea (2:0, 2:0). Súperi z Britských ostrovov mu vyhovujú. "Štvrťfinále sme odohrali na vysokej úrovni. Boli sme solídni v obrane. Sme z našich výkonov absolútne nadšení," vyjadril sa tréner Carlo Ancelotti, ktorému bude v utorok pre kartový trest chýbať obranca Eder Militao."Biely balet" získal cez víkend po dvadsiaty raz Španielsky pohár, keď vo finále Copa del Rey zdolal na štadióne v Seville Osasunu Pamplona 2:1 vďaka dvom gólom Brazílčana Rodryga. "Ziskom pohára sme si splnili dôležitú úlohu. Teraz sa môžeme pripraviť na City plní elánu a odhodlania. Proti City máme jednu veľkú výhodu - našich fanúšikov na Bernabeu. Budeme hrať dvanásti proti jedenástim hráčom súpera. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme si zahrali ďalšie finále," dodal Ancelotti. Ten sa bude spoliehať na skvelú formu Rodryga, ktorý pred rokom nasmeroval Real k obratu v semifinálovej odvete LM. "Nikto nevie povedať, kde má svoje limity. Je elegantný futbalista, ktorý sa úžasne pohybuje na trávniku a dokáže strieľať dôležité góly. Napreduje veľkolepým spôsobom," pochválil Rodryga taliansky kouč. Brazílčan prezradil, že LM je pre neho špeciálna súťaž, v ktorej dokáže ešte vygradovať svoje výkony: "Vždy som hovoril, že Liga majstrov je pre mňa výnimočná súťaž. Chcem si v nej udržať streleckú formu."Úvodný semifinálový zápas rozhoduje Portugalčan Artur Dias, ktorému budú na čiarach pomáhať krajania Paulo Soares a Pedro Ribeiro. Odveta v Manchestri je na programe v stredu 17. mája.

UTOROK 9. mája - prvý zápas semifinále Ligy majstrov:



21.00 Real Madrid - Manchester City /rozhoduje: Artur Dias (Portug.)/