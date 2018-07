LIGA MAJSTROV: Duel Trnavy s Mostarom bez divákov. Čo trápi Látala?

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

1. zápas 1. kola kvalifikácie LM 2018/19 (streda 11. júla o 18.00 h, Trnava):



FC SPARTAK TRNAVA - HŠK Zrinjski Mostar /rozhodcovia: Ščerbakov - Chomčenko, Getikov (všetci Biel.)/



ďalšie zápasy:



utorok 10. júla:



17.30 Flora Tallinn - Hapoel Be'er Ševa

17.30 Torpedo Kutaisi - Šeriff Tiraspol

18.00 Alaškert FC - Celtic Glasgow

18.00 F91 Dudelange - Videoton

20.00 Víkingur Gota - HJK Helsinki

20.15 FK Škendija 79 - The New Saints

20.45 Cork City - Legia Varšava

20.45 FC Drita - Malmö FF



streda 11. júla:



16.00 FC Astana - FK Sutjeska Nikšič

18.00 Spartaks Jurmala - Crvena Zvezda Belehrad

18.00 Suduva Marijampole - APOEL Nikózia

19.00 FK Kukësi - FC Valletta

19.00 Ludogorec Razgrad - Crusaders FC

20.00 Olimpija Lubľana - Karabach Agdam FK

22.00 Valur Reykjavík - Rosenborg Trondheim

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 10. júla (TASR) - Na futbalistov Spartaka Trnava čaká premiérové vystúpenie v prestížnej Lige majstrov. V úvodnom zápase prvého kola kvalifikácie nového ročníka 2018/19 nastúpia v stredu 11. júla o 18.00 h pred prázdnymi tribúnami svojho štadióna proti šesťnásobnému šampiónovi Bosny a Hercegoviny - HŠK Zrinjski Mostar.Už po júnovom žrebe papierové prognózy nefavorizovali ani jedného z aktérov, šance zostali aj po letnej zaberačke v príprave zhruba rovnaké. V tomto duchu sa vyjadril tréner súpera Ante Miše, opatrní vo vyhláseniach boli aj zástupcovia slovenského majstra, hoci cítia príležitosť potiahnuť to v pohárovej Európe ďalej. Trénera Spartaka Radoslava Látala, ktorý pri kormidle nahradil strojcu majstrovského titulu Nestora El Maestra, však trápia masívne zdravotné problémy jeho zverencov. Zranení sú Ján Vlasko, Anton Sloboda, Andrej Lovás a Štefan Pekár, otáznik visí nad štartom Erika Grendela, Vachtanga Čanturišviliho i útočníka Marvina Egha. Slovenský šampión navyše nemôže rátať s diváckou podporou, vzhľadom na trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) sa stretnutie odohrá pred prázdnymi tribúnami.posťažoval si Látal. Jeho zverenci dosiahli v letnej príprave jedno víťazstvo, dve remízy a rovnako dve prehry. V generálke na Ligu majstrov prehrali "andeli" s Baníkom Ostrava 0:1, pričom nastúpili v novom systéme 3-5-2.uviedol Látal pre oficiálnu stránku klubu.Spartak v letnej príprave strelil len päť gólov, z toho štyri v jednom stretnutí proti Slovácku. Ofenzíva tak viditeľne zaostáva za defenzívnou činnosťou.poznamenal lodivod Spartaka, ktorý má pohárového súpera dobre zmapovaného.V prípade, že Spartak stroskotá už na prvej európskej prekážke, presunie sa do majstrovskej vetvy 2. kvalifikačného kola Európskej ligy UEFA (1. zápasy 26. júla, odvety 2. augusta). V ňom by nastúpil proti zdolanému tímu zo súboja FK Kukësi (Albánsko) - Valletta FC (Malta). Ak však Trnava prejde cez Mostar, jej ďalším súperom v majstrovskej vetve LM bude postupujúci z konfrontácie medzi írskym Corkom City a Legiou Varšava, jasný favorit je majster Poľska. Zápasy 2. kola kvalifikácie LM sú na programe 24./25. júla, odvety 31. júla/1. augusta.Vlani vypadol Zrinjski Mostar v 2. predkole Ligy majstrov so slovinským NK Maribor, po domácej prehre 1:2 mu nestačila remíza 1:1 na pôde súpera. Najďalej v európskych pohároch sa dostal v sezóne 2010/2011, keď v Európskej lige UEFA prešiel cez Tobol Kostanaj a Tre Penne do 3. predkola. V ňom však bolo nad jeho sily dánske Odense. Skúsenosť s Mostarom má zo slovenských klubov Slovan Bratislava, ktorý v sezóne 2009/2010 prehral v 2. predkole Ligy majstrov v Mostare 0:1, na Tehelnom poli ho však zdolal vysoko 4:0. V predošlej sezóne vyhral Mostar bosniansku Premijer Ligu so šesťbodovým náskokom pred Željezničarom Sarajevo s bilanciou 21 víťazstiev, 6 remíz, 5 prehier (skóre 58:30).Zápas Trnava - Mostar povedú bieloruskí rozhodcovia na čele s hlavným Denisom Ščerbakovom, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Odveta je na programe v stredu 18. júla o 19.00 h na Štadióne pod Bijelim Brijegom v Mostare.