NBA: LeBron James je oficiálne hráč LA Lakers

Los Angeles 10. júla (TASR) - Vedenie klubu NBA Los Angeles Lakers potvrdilo podpis zmluvy s hviezdnym americkým basketbalistom LeBronom Jamesom. Štvornásobný najužitočnejší hráč súťaže sa dohodol s kalifornským tímom na štvorročnom kontrakte v celkovej hodnote 153,3 milióna dolárov.Tridsaťtriročný James opustil po štyroch sezónach Cleveland Cavaliers a stal sa hráčom klubu, ktorý získal v profilige 16 majstrovských titulov, ale v súčasnosti už iba spomína na niekdajšie slávne časy. Lakers chýbali v play off päť sezón po sebe, čo je negatívny klubový rekord. Teraz veria, že príchodom Jamesa nalákajú do mužstva aj ďalšie jagavé esá a vybudujú káder, ktorý bude schopný konkurovať najlepším tímom v lige. Na voľnom trhu už získali Rajona Ronda, JaValeho McGeeho a Lancea Stephensona a udržali si v tíme rozohrávača Kentaviousa Caldwella-Popea. Už pred príchodom Jamesa sa mohli pýšiť mladým talentovaným jadrom s hráčmi ako sú Brandon Ingram, Lonzo Ball, Kyle Kuzma a Josh Hart.povedal na adresu novej posily legendárny Magic Johnson, v súčasnosti prezident basketbalových operácií Lakers.uviedol v klubovom vyhlásení.S Clevelandom, kde v roku 2003 odštartoval svoju kariéru v NBA, sa James rozlúčil už druhýkrát. Po štvorročnom angažmáne v Miami, s ktorým získal v rokoch 2012 a 2013 dva tituly, sa pred štyrmi rokmi do tímu Cavaliers vrátil. Predvlani ho priviedol k historickému triumfu v lige. Navyše s ním bol zakaždým v uplynulých štyroch sezónach vo finále play off.James má za sebou jednu zo svojich individuálne najlepších sezón. Za Cavaliers odohral všetkých 82 duelov základnej časti, v ktorej bol tretí v lige s priemerom 27,5 bodu na zápas. S priemermi 8,6 doskoku a 9,1 asistencie na stretnutie si stanovil nové osobné maximá. V play off potiahol Cleveland až do finále, kde jeho tím nestačil na Golden State.