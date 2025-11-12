|
12. novembra 2025
Liga majstrov - F-skupina: Levice s prvým domácim víťazstvom, Szolnok zdolali 73:71
Nezabudnuteľný večer Levíc, Madzin: „Sme hrdí a pyšní“
Zdieľať
Pre basketbalistov Patrioti Levice to bol v krátkom čase ďalší nezabudnuteľný a historický večer, ktorému dodali pred takmer 2700 divákmi víťaznú bodku. V súboji šampiónov v skupinovej fáze Ligy majstrov (LM) dokázali po dramatickom rozuzlení triumfovať nad maďarským Szolnokom (73:71), čím sa výrazne priblížili k tomu, aby si pri svojej premiére v tejto súťaži vybojovali postup do ďalšej fázy.
Veci sa pri tom z levického pohľadu nevyvíjali ideálnym smerom, pred zápasom bolo jasné, že do hry nezasiahne dvojica rozohrávačov - Aatu Kivimäki a Novak Musič. Navyše rýchlo sa dostal do problémov s faulami Boris Bojanovský a neskôr vypadol pre zranenie Patrik Pažický. Ani 15-bodový deficit a všetky tieto udalosti však nezlomili Patriotov. „Na lavičke som bol ešte trochu nervózny a keďže som si prvý polčas odsedel, tak som sa trochu upokojil. V druhom polčase to bolo ťažšie, keďže som bol stuhnutý. Som rád, že som aspoň trochu mohol pomôcť tímu. Nedáme sa len tak ľahko zlomiť, je to fakt paráda. Keď sme prehrávali o 15 bodov, tak sme mohli dať hlavy dole a bol by z toho ďalší výprask, ale som rád, že sme sa nenechali a k výhre nás potlačili aj fanúšikovia,“ povedal Bojanovský.
Ešte do polčasovej prestávky sa spolu so spoluhráčmi dokázali vrátiť do boja o víťazstvo, aj keď Szolnok napokon viedol v zápase viac ako 33 minút. „V prvom polčase sme pokryli možno to, čo sme nepokryli v Maďarsku, ale otvorili sa iné veci, ktoré súper s výbornou úspešnosťou atakoval. Barnes našiel chyby v našej obrane, dostal voľné pozície, ktoré skoro neomylne premieňal. V ďalšom priebehu sme ho už oveľa lepšie postrážili. Keď sa tím vráti do zápasu, tak momentum sa zmenilo a už bolo cítiť, že sa s tým dá niečo urobiť. Neskutočné, ako sa dokázal tím zomknúť. Mal lídra, ktorý družstvo ťahal, ale zároveň umne a rozumne selektoval pozície pre ostatných spoluhráčov. Tím tomu celému uveril a neskutočne oddrel obranu,“ zhodnotil svoje dojmy z víťazstva tréner Patriotov Michal Madzin.
Už tradičným bodovým ťahúňom bol na domácej strane Rickey McGill, s priemerom takmer 19 bodov na zápas je v top desiatke strelcov LM. Proti Szolnoku mal na svojom konte 29 bodov: „Išiel som do zápasu s tým, že chcem pomôcť môjmu tímu k víťazstvu. Som vďačný, že sme uspeli kvôli fanúšikom, klubu a slovenskému basketbalu. Je to naše prvé domáce víťazstvo v Lige majstrov, takže sa z toho len teším. Nemôžeme sa však uspokojiť a vrátiť sa späť k robote. Pre mňa je to tiež prvý rok v Lige majstrov, chcel by som postúpiť.“
Prechodný domov Levíc v skupinovej fáze LM, bratislavská Gopass aréna, priniesol opäť skutočne domáce prostredie. Cestu na tribúny si našlo takmer 2700 divákov a v úplnom závere stála v podstate celá hala na nohách. Mnohí mali v pamäti tesnú prehru s AEK Atény, teraz sa emócia otočila pozitívnym smerom. „Nedá sa to nevnímať, je to taká energia. Stále hovorím, že tú energiu si treba zaslúžiť a vypýtať, a keď príde taký výkon, aký príde, tak tím necháva na palubovke srdce a potom žije celá hala. Je skvelé zistenie toho, akí víťazi sú v kádri. Za akéhokoľvek stavu bolo cítiť energiu, aby sme sa pobili o víťazstvo. Podarilo sa to, ale myslím si, že sme išli tomu výrazne naproti,“ povedal kouč Levíc.
Výsledkom bolo nielen historicky prvé domáce víťazstvo Patriotov v skupinovej fáze LM, ale aj tímu zo Slovenska. Ziskom ďalších dvoch bodov do tabuľky sa navyše výrazne priblížili minimálne účasti v tzv. play-in tejto súťaže. „Kým mi to takto nebolo všetko zosumarizované, tak som si to nejako vôbec neuvedomil. Tešíme sa, pretože opäť bol pre ten zápas veľký a podarilo sa nám ho zvládnuť. Sme veľmi hrdí a pyšní na to, čo sa momentálne deje a aké výsledky sa nám darí dosiahnuť. S takouto podporou dostávame takéto možnosti. Ideme drieť o to, aby sme si to vybojovali. Vývoj vyzerá nádejne, ale veľké tímy to musia zvládnuť v najťažších, respektíve rozhodujúcich momentoch, aby prišlo k potvrdeniu,“ vyhlásil Madzin.
Tridsaťdeväťročný tréner pridáva už niekoľko týždňov a mesiacov historické míľniky do svojej úspešnej kariéry. S Levicami získal v Tipos SBL štyri majstrovské tituly za sebou, čo dokázal ako historicky prvý kouč. Neskôr doviedol svojich zverencov do skupinovej fázy LM a v priebehu niekoľkých dní prežil víťaznú radosť nielen u súpera, ale teraz už aj „doma“. „Je super, keď je človek v situácii, že je takýchto víťazstiev viac a nie je teda ľahké vypichnúť jeden triumf. Na túto vetu som extrémne hrdý, čo som práve povedal,“ dodal na záver Madzin.
Teraz sa musí so svojimi hráčmi na ligové povinnosti, kde zatiaľ nenašli premožiteľa. V LM sa najbližšie predstavia v stredu 10. decembra o 18.30 h na palubovke gréckeho AEK BC Atény.
Djokovič o Sinnerovi: Jeho trest sa bude nad ním vznášať ako oblak
Majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2026 budú i v ponuke STVR
