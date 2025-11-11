|
Utorok 11.11.2025
Meniny má Martin, Maroš
|Denník - Správy
11. novembra 2025
Majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2026 budú i v ponuke STVR
Diváci sa môžu tešiť na celkovo 50 zápasov.
Slovenská televízia a rozhlas (STVR) získala sublicenciu na vysielanie najväčšieho futbalového podujatia budúceho roka - MS vo futbale 2026. Diváci sa môžu tešiť na celkovo 50 zápasov, ktoré STVR prinesie na televíznom okruhu :Šport a v rozhlasovom vysielaní Rádia Slovensko.
„Sme veľmi radi, že dostávame šancu pokračovať v tradícii, ktorú u nás začala vtedajšia Československá televízia ešte v roku 1962 počas senzačnej púte až do legendárneho čilského finále. Majstrovstvá sveta vo futbale odvtedy prešli obrovským prerodom a najmä v novom formáte sú gigantickou globálnou udalosťou. STVR aj týmto napĺňa poslanie sprostredkovať najvýznamnejšie momenty svetového športu širokej verejnosti bez obmedzení,“ uviedol riaditeľ Sekcie športu STVR Pavol Gašpar.
V televíznom vysielaní ponúkne STVR na :Športe 34 zápasov v skupinovej fáze, 7 duelov šestnásťfinále, 4 osemfinálové zápasy, 3 vo štvrťfinále, jedno semifinále a finále. Súčasťou dohody sú aj rozhlasové práva, ktoré STVR využije na základe úspechov slovenskej reprezentácie v kvalifikácii.
„Keď sa hrali MS v USA v roku 1994 prvýkrát, mali 24 účastníkov a šampióna sme spoznali presne po mesiaci v 52. zápase. Po vyše troch desaťročiach sa budú hrať vlastne dva takéto šampionáty naraz: 48 tímov, 104 zápasov, šampionát trvajúci 39 dní. Bude to úžasné, gigantické podujatie, ktoré potvrdí, že je najsledovanejšie na svete. Som rád, že STVR bude pri tom,“ neskrýva nadšenie intendant programovej služby :Šport Marcel Merčiak, ktorý bude zároveň aj komentátorom v rámci MS 2026. Bude to pre neho, ako komentátora, v poradí už ôsmy svetový šampionát, čím dorovná rekord Karola Poláka.
Popri priamych prenosoch pripraví STVR aj sprievodný obsah. Diváci sa môžu tešiť na štúdiá s hosťami, 16-dielny seriál Cesta na MS pred samotným šampionátom, ako aj vysielanie žrebu MS. Televízny okruh :Šport ponúkne aj žreb baráže o účasť na šampionáte v prípade, že sa bude týkať Slovenska.
