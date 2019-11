LIGA MAJSTROV: Fanúšikovia velebili Walkera po debute v bráne ManCity

Kyle Walker, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 7. novembra (TASR) – Futbalisti Manchestru City nevyužili v stredu možnosť v predstihu si zabezpečiť postup do vyraďovacej fázy Ligy majstrov. Anglický majster iba remizoval v Miláne s Atalantou Bergamo 1:1 a stratil prvé body v C-skupine. Hostia použili v zápase až troch", po zranení Edersona a vylúčení Claudia Brava musel v závere medzi tri žrde obranca Kyle Walker. Atalanta však výhodu nevyužila na víťazný gól, Walkera v bránke nedokázala výraznejšie ohroziť.Diváci na San Sire boli svedkami kurióznej situácie. V polčasovej prestávke musel striedať brankár hostí Brazílčan Ederson pre svalové zranenie. Nahradil ho Claudio Bravo, ktorý však duel tiež nedochytal. V 81. minúte vybehol zo šestnástky, "prenikajúceho Josipa Iličiča a videl červenú kartu. Tréner Pep Guardiola musel reagovať, stiahol z ihriska Riyada Mahreza a Bravov dres na sebe natiahol z lavičky obranca Walker.komentoval bizarnú situáciu Guardiola.Rozhodca nadstavil osem minút, napriek tomu hráči Atalanty nedokázali Walkera zamestnať. "Citizens", vedomí si, koho majú v bráne, zodpovedne bránili a súpera poriadne nepustili na svoju polovicu. Walker čelil iba jednej nebezpečnej strele, Ruslan Malinovskij ho preskúšal z priameho kopu, a hoci anglickému reprezentačnému zadákovi vypadla lopta z rúk, prízemnú strelu dokázal skrotiť. Fanúšikovia City napriek týmto udalostiam nestratili zmysel pre humor a spustili pokrik "".priznal Guardiola.Kurióznej scéne predchádzalo šesť minút neistoty, keď videorozhodca skúmal zákrok Brava na prenikajúceho Iličiča. Nakoniec hlavný arbiter brankára vylúčil a mohla nadísť Walkerova chvíľa. "smial sa hrdina večera.pochválil Walkera spoluhráč Benjamin Mendy.Hostia viedli od 7. minúty po zásahu Raheema Sterlinga, v 43. minúte mohol poistiť ich náskok Gabriel Jesus, no nariadenú penaltu nepremenil. Z bieleho bodu ani netrafil bránu. Bergamo vyrovnalo na začiatku druhého dejstva, keď sa nekompromisnou hlavičkou presadil Mario Pašalič. Atalanta tak získala svoj prvý bod v LM, zo zápasu však mohla vyťažiť aj viac." hneval sa tréner Atalanty Gian Piero Gasperini. Jeho tím figuruje so ziskom bodu naďalej na poslednom štvrtom mieste tabuľky, už len s veľmi malou šancou na postup. Na dvojicu Šachtar Doneck - Dinamo Záhreb stráca štyri body.citovala Gasperiniho agentúra AFP.V druhom zápase skupiny Dinamo Záhreb prišlo v nadstavenom čase o dvojgólový náskok a so Šachtarom Doneck doma iba remizovalo 3:3. Ukrajinský zástupca za stavu 1:3 najprv znížil v 93. minúte zásluhou Juniora Moraesa a následne z poslednej akcie zápasu vyrovnal. V ôsmej minúte nadstaveného času skóroval z pokutového kopu Brazílčan Tete. Rozhodca nariadil penaltu na základe VAR. Videozáznam ukázal, že brankára hostí Andrija Pjatova, ktorý v závere prišiel dopredu pomôcť spoluhráčom, fauloval v šestnástke Kevin Theophile-Catherine. Oba tímy dohrávali zápas s desiatimi mužmi, po dvoch žltých kartách putovali predčasne pod sprchy domáci Nikola Moro v 74. minúte a o päť minút neskôr aj hosťujúci Marlos.