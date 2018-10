LIGA MAJSTROV: Favorit skupiny Plzeň mal s Bystricou ťažkosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

HC Plzeň - HC'05 B. Bystrica 6:4 (3:1, 1:1, 2:2)



Góly: 5. Stach (Vráblik), 10. Stach (Preisinger), 13. Kaňák (Stach), 28. Pour (Kodýtek), 50. Kodýtek (Stach), 57. Kracík (Kindl, Němec) - 3. Varga (Košecký, Gabor), 31. Sýkora (Ďatelinka, Miller), 46. Gabor, 53. Török (Tamáši). Rozhodovali Wannersted (Nór.), Hejduk - Brejcha, Špůr (všetci ČR), vylúčení 3:8, presilovky 2:1, v oslabení 0:0, 3196 divákov.







HC Plzeň: Milčakov - Allen, Kaňák, Jones, Pulpán, Kvasnička, Vráblik - Eberle, Kodýtek, Straka - Němec, Kracík, Kindl - Kantner, Preisinger, Stach - Roubal, Pour



HC'05 Banská Bystrica: Baroš - Kubka, Ďatelinka, Kupec, Miller, Košecký, Mihálik, Petrinec - Török, Češík, Kabáč - Asselin, Tamáši, Sýkora - Gabor, Varga, Giľák - Sarvaš, Bodnár

Plzeň 9. októbra (TASR) - V 5. kole H-skupiny hokejovej Ligy majstrov zdolal HC Plzeň slovenského šampióna HC'05 Banská Bystrica 6:4, aj keď sa na víťazstvo po bojovnom výkone 'baranov' dosť natrápil. Slovenský majster tak už stratil šancu na postup, záverečný zápas odohrá v stredu 17. októbra o 17.00 doma proti rovnakému súperovi.Obe mužstvá nastúpili podľa očakávania so zmenenými zostavami, bez viacerých opôr a šancu ukázať sa dostalo viacero mladíkov. Množstvo absencií nič nezmenilo na úlohe veľkého favorita Plzne, už istého víťaza skupiny, no úvod zápasu tomu nenasvedčoval.V 3. min po strele Košeckého od modrej tečoval puk Varga a slovenský majster viedol. Vo 4. min vyskúšal Barošov postreh Kracík, vyrovnať mohol v presilovke aj Kodýtek a Stach nastrelil podľa prvého posúdenia hornú žŕdku. Tento moment overoval dodatočne po prerušení hry aj videorozhodca a gól Stachovi dodatočne uznal.V 9. minúte výbornú príležitosť spálil Varga a o pár sekúnd neskôr na druhej strane najlepší strelec domácich Stach, ktorého obrancovia nedokázali pri jeho sóle zastaviť, posunul Plzeň do vedenia. Onedlho ďalší prienik Straku, ktorý prešiel cez Mihálika, už Baroš zlikvidoval, no tlak domácich bol v týchto chvíľach značný.V 13. min ešte Baroš šancu Stacha vykryl, no vzápätí Kaňákova prudká strela skončila v sieti. Hostí brzdili aj časté vylúčenia, od 16. min po faule kolenom Ďatelinku dokonca štvorminútové. V 16. min rozhodca zápas prerušil, na príčine boli technické problémy na štadióne a 4:41 min sa dohrávali až po prestávke.V nich sa 'indiáni' z Plzne nepresadili a mohli aj pykať, keď najskôr úplne voľný Kabáč trafil v 20. minúte len lapačku Milčakova, a potom v prečíslení so Sýkorom ho neprekonal ani Giľák. V 2. tretine si Bystričania viac zahrali v útočnom pásme a v 28. min Bodnár mohol znížiť. Z následného útoku Pour pretlačil viackrát odrazený puk do siete a pridal ďalší gól Plzne.V 31. minúte sa dočkali aj 'barani', v presilovke štyroch na troch sa po strele Sýkoru puk odrazený od konštrukcie dokĺzal do bránky a ak by v 32. min netrafil Giľák zblízka len žŕdku, mohli prehrávať len o gól. Aj Plzeň, ktorá začala viac korčuľovať, však spálila veľkú šancu po prieniku Němca v 38. min.Tretiu tretinu poznačila snaha hostí streliť kontaktný gól a v 46. minúte sa im to po kuriózne poodrážanej strele Gabora aj podarilo. V 50. min však trafil voľný Kodýtek v presilovke popri žŕdke a vyrážačke Baroša na centimeter presne, do rovnakého miesta aj Török v úniku v 53. minúte a postaral sa o drámu do samého konca.O víťazovi definitívne rozhodol v 57. min Kracík po dorážke, Plzeň si tak ustrážila stopercentný prídel bodov v Lige majstrov, Bystričania zostali po prehre na poslednom mieste H-skupiny a stratili už šancu na postup.