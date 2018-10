PRÍPRAVA V PLNOM PRÚDE: Francúzi proti Islandu, Argentína bez es

Francúzski futbalisti, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program prípravných zápasov:



streda 10. októbra:



20.00 Albánsko - Jordánsko

20.45 Taliansko - Ukrajina



štvrtok 11. októbra:



19.30 Turecko - Bosna a Hercegovina

20.00 Irak - Argentína

20.45 Wales - Španielsko

21.00 Francúzsko - Island



piatok 12. októbra:



01.30 USA - Kolumbia

12.35 Japonsko - Panama

13.00 Kórejská republika - Uruguaj

17.30 Katar - Ekvádor

19.45 Saudská Arábia - Brazília



sobota 13. októbra:



02.30 Peru - Čile

13.30 Mjanmarsko - Bolívia

13.35 Čína - India

17.00 Uzbekistan - KĽDR



nedeľa 14. októbra:



18.00 Škótsko - Portugalsko



pondelok 15. októbra:



18.30 Kuvajt - Austrália

19.45 Saudská Arábia - Irak

20.45 Chorvátsko - Jordánsko



utorok 16. októbra:



11.30 Indonézia - Hongkong

12.35 Japonsko - Uruguaj

13.00 Kórejská republika - Panama

17.00 Uzbekistan - Katar

17.30 Omán - Ekvádor

18.00 SAE - Venezuela

19.45 Brazília - Argentína

20.45 Dánsko - Rakúsko

20.45 Švédsko - SLOVENSKO

20.45 Belgicko - Holandsko



streda 17. októbra:



01.30 USA - Peru

03.30 Mexiko - Čile

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Októbrový asociačný termín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) prinesie niekoľko zaujímavých prípravných zápasov. Vo štvrtok 11. októbra nastúpia Španieli v Cardiffe proti domácemu Walesu, ktorému pre zranenia budú chýbať Joe Ledley i Tom Lockyer. Otáznik visí nad štartom Garetha Balea, krídelníka Realu Madrid kvária problémy so slabinami. Pre Walesanov pôjde o generálku na zápas Ligy národov proti Írsku (16. októbra v Dubline).Úradujúci majstri sveta Francúzi si do Guingampu pozvali Island, ktorý čaká na víťazstvo v súťažnom zápase od 14. januára, keď v príprave zdolal Indonéziu 4:1. Nasledovalo sedem prehier, medzi ktoré sa vtesnali dve remízy (2:2 s Ghanou v príprave a 1:1 s Argentínou na MS v Rusku). Reprezentanti z "krajiny gejzírov" vstúpili do novovytvorenej súťaže Liga národov katastrofálne, keď v septembrovom asociačnom termíne podľahli 0:6 Švajčiarsku a následne doma nestačili na Belgicko (0:3). "Les Bleus" sú v hernej i výsledkovej pohode, v LN uhrali cennú bezgólovú remízu na pôde Nemecka a Holandsko zdolali 2:1. Ich séria bez prehry trvá už trinásť stretnutí. Proti Islandu nebude môcť kouč Didier Deschamps počítať s krídelníkom Lyonu Nabilom Fekirom, ktorý si v nedeľňajšom šlágri proti Parížu SG (0:5) poranil členok. Nahradil ho Dimitri Payet z Marseille, ktorý hral na domácom EURO 2016, ale o dva roky neskôr v Rusku chýbal v "zlatom" kádri Francúzska. Nováčikom v tíme je Tanguy Ndombele z Lyonu.V akcii bude aj súper Slovenska v 1. skupine B-divízie Ligy národov - Ukrajinci sa v stredu 10. októbra predstavia na Štadióne Luigiho Ferrarisa v Janove proti domácim Talianom. Uruguaju bude v prípravnom dvojzápase s Kórejskou republikou (12. októbra v Soule) a Japonskom (16. októbra v Saitame) chýbať kanonier Luis Suarez, ktorý využil reprezentačnú prestávku na doliečenie kolena. Okrem toho legionár FC Barcelona očakáva tretí prírastok do rodiny.Svoju oporu budú musieť využiť aj Portugalčania. Cristiano Ronaldo nefiguruje v nominácii trénera národného tímu Fernanda Santosa na zápas Ligy národov proti Poľsku (11. októbra) a prípravný duel so Škótskom (14. októbra). Chýbať by mal aj počas nasledujúcej reprezentačnej prestávky v novembri. Rozhodnutie padlo po vzájomnej konzultácii hráča, kouča a prezidenta Portugalskej futbalovej federácie (FPF) Fernanda Gomeza v súvislosti s vyšetrovaním Ronalda ohľadom údajného znásilnenia. Tridsaťtriročný Ronaldo chýbal v nominácii aj na septembrové zápasy proti Chorvátsku a Taliansku. Vtedy uprednostnil prípravu vo svojom novom klube Juventuse Turín, aby sa čo najrýchlejšie adaptoval po letnom prestupe z Realu Madrid.V utorok 16. októbra na seba narazia v saudskoarabskom Jeddahu juhoamerickí rivali Brazília a Argentína. V argentínskej nominácii chýbajú viaceré ofenzívne hviezdy na čele s Lionelom Messi. K dispozícii nie sú ani Sergio Agüero, Gonzalo Higuain a Angel Di Maria. V ten istý deň nastúpia Dáni proti Rakúsko a na programe je aj derby dvoch krajín Beneluxu - Belgicka Holandskom. Slovenskí futbalisti sa predstavia v štokholmskej Friends Arene proti Švédom.