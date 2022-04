Liga majstrov: FC Liverpool zdolal v prvom zápase semifinále Villarreal 2:0

Futbalisti FC Liverpool triumfovali v stredajšom prvom zápase semifinále Ligy majstrov 2021/2022 na domácom štadióne nad FC Villarreal 2:0. V rozpätí 53. a 55. minúty rozhodli o výsledku vlastný gól Pervisa Estupinana a presný zásah Sadia Maneho. Odveta je na programe v utorok 3. mája v Španielsku.



Postupujúci sa vo finále (28. mája na Stade de France) stretne s víťazom dvojzápasu medzi Manchestrom City a Realom Madrid. V úvodnom súboji uspel anglický zástupca doma 4:3.

Prvý zápas semifinále LM 2021/2022 - sumár:



FC Liverpool - FC Villarreal 2:0 (0:0)



Góly: 53. Estupinan (vlastný), 55. Mane. ŽK: Van Dijk - Estupinan, Lo Celso. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.)



Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold (81. Gomez), Konate, Van Dijk, Robertson - Henderson (72. Keita), Fabinho, Thiago - Salah, Mane (73. Diogo Jota), Diaz (81. Origi)

Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Estupinan (72. Trigueros) - Chukwueze (72. Dia), Parejo (72. Aurier), Capoue, Coquelin (57. Pedraza) - Lo Celso, Danjuma (86. Alcacer)

Liverpool nastúpil v úlohe veľkého favorita, no Villarreal si už v predchádzajúcich vyraďovacích kolách poradil svojou taktikou s Juventusom Turín aj Bayernom Mníchov. Prevalcovať sa nenechal ani v úvode na Anfielde, domáci sa museli obrniť trpezlivosťou rovnako ako v ligovej generálke proti Evertonu. Úvodné náznaky šancí si vypracovali po rohových kopoch, z hry sa do príležitosti dostal Mane, po centri Salaha neusmernil hlavičku zblízka. Rulliho otestovala až strela Diaza, hosťujúci brankár ju na dvakrát zneškodnil. Henderson dostal prihrávku na pravej strane a z prvej poslal strieľaný center, ktorý sa odrazil od bránkovej konštrukcie. Liverpool stupňoval intenzitu šancí, Salah tesne minul, zakončenie Alexandra-Arnolda zblokoval Torres a ďalšiu strelu Diaza vyrazil Rulli do miest, kde nedobiedzal nikto z protihráčov. Hostia sa v rozostavení 4-4-2 snažili hrať kompaktne a najmä obetavo bránili, čo dokázal aj Albiol, keď zrazil strelu Maneho tesne vedľa bránky. Ďalšie dve možnosti mal Salah, najprv jeho volej zblokoval Lo Celso a potom vo výhodnejšej pozícii zle trafil loptu. Villarreal zahrozil jedine po priamom kope Pareja, nabiehajúci Lo Celso však jeho ponuku nezužitkoval a lopta mu utiekla. Najbližšie k otvoreniu skóre bol v prvom polčase Thiago, ktorý si vymenil prihrávky s Konatem, po niekoľkých krokoch napriahol a vypálil do žrde.



Aj po prestávke bol problém hráčov Villarrealu, že po zisku lopty ju nedokázali podržať a veľmi rýchlo ju opäť vracali domácim. Museli sa preto spoliehať na urputnú defenzívu, ktorou sa im darilo držať bezgólový stav vyše 50 minút. Potom už Liverpool, ktorý naďalej dominoval v štatistikách, zúročil prevahu aj v najdôležitejšom ukazovateli. Salah našiel na pravej strane Hendersona a po jeho centri otvoril vlastným gólom skóre Estupinan. Netrvalo ani dve minúty a "The Reds" zdvojnásobili náskok, Salah prekabátil dvoch obrancov a vysunul do šestnástky Maneho, ktorý perfektne načasoval svoj nábeh a pravačkou zasunul loptu poza Rulliho do siete. Domáci sa neuspokojili, naopak, cítili šancu vybudovať si pred odvetou čo najvýhodnejšiu pozíciu. Jednosmerná premávka na bránku Villarrealu pokračovala a hostia sa snažili aspoň eliminovať škody - Albiol zblokoval nebezpečnú strelu Diaza. "Žltá ponorka" prečkala najlepšiu pasáž súpera v stretnutí bez tretieho inkasovaného gólu a v závere intenzita domácich opadla. Na budúci týždeň však bude anglický klub ešte väčším favoritom na postup než pred úvodným výkopom dvojzápasu.