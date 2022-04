VIDEO: Kráľovná biatlonovej stopy je Paulína Fialková

Paulínu Fialkovú vyhlásili v utorok v Banskej Bystrici za Kráľovnú biatlonovej stopy sezóny 2021/2022. V pretekoch Svetového pohára v nórskom Osle sa dostala na pódium v stíhacích pretekoch, keď obsadila tretie miesto, a prenikavý výsledok dosiahla aj na zimnej olympiáde v Pekingu, kde v stíhačke skončila na desiatej priečke. Vlani vyhrala anketu Henrieta Horvátová a predvlani Ivona Fialková.





"Veľmi sa z tohto ocenenia teším. Je to vzdanie holdu mojim výsledkom v uplynulej sezóne, ktoré môžu byť vždy lepšie, ale boli lepšie než v predchádzajúcich rokoch, za čo som rada. Snažila som sa vydať zo seba maximum, pekné výsledky som dosiahla či už na olympiáde, alebo v závere sezóny v poslednom trimestri. Svetová špička je nabitá a ja som rada, že som mohla byť v nej," uviedla Paulína Fialková, pričom potvrdila, že v profesionálnej kariére pokračuje aj v budúcej sezóne: "Rozhodla som sa, že minimálne jednu sezónu pokračovať budem. Nateraz je však neurčité nastavenie tréningových skupín, ako aj sústredenie. Riešime to. Je dosť možné, že pôjdem sama, pretože sestra Ivona si vypýtala dlhší čas na oddych a rozmyslenie si, či chce ďalej profesionálne pretekať. Ja budem rešpektovať jej rozhodnutie a chápať ju, ak sa rozhodne ukončiť kariéru."Slovenský zväz biatlonu (SZB) vyhlásil za najlepšieho mládežníka v sezóne 2021/2022 kadeta Jakuba Borguľu. Na majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v USA získal tri medaily, zlatú v stíhačke a dve strieborné vo vytrvalostných a rýchlostných pretekoch. Cenu mu odovzdala trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová. "Boli to skvelé majstrovstvá sveta. Som rád, že všetka moja snaha a drina sa vyplatili a že to nebolo márne. Bola to pre mňa prvá sezóna, v ktorej som poriadne pretekal aj v iných krajinách. Lepšie to už ani nemohlo dopadnúť," povedal 17-ročný Borguľa.Za mimoriadne výsledky v sezóne dostali ocenenia Zuzana Remeňová (za 5. miesto v šprinte na MEJ v Pokljuke), Mária Remeňová (za 6. miesto vo vytrvalostných pretekoch na MEJ v Pokljuke), Matej Baloga (za 2. miesto v šprinte na MS v LB v Novom Meste na Morave), Tomáš Sklenárik (za 3. miesto v šprinte na MSJ v LB v Novom Meste na Morave), Ema Kapustová (za 9. miesto v stíhacích pretekoch na MSJaK v USA) a miešaná štafeta v zložení Michal Šima, Tomáš Sklenárik, Ivona Fialková a Paulína Fialková (za 6. miesto na podujatí SP v Estónsku).Prezident SZB Peter Vozár spoločne s viceprezidentom pre štátnu športovú reprezentáciu Petrom Kazárom špeciálne poďakovali a odovzdali ceny za dlhoročné pôsobenie pri mužskej reprezentácií a pri sestrách Fialkových Jakubovi Leščinskému a Tomášovi Kosovi. Poďakovanie s cenou si vyslúžil aj Tomáš Hasilla za dlhoročnú reprezentáciu Slovenska a dostalo sa i Janke Daubnerovej za trénovanie kadetského majstra sveta Jakuba Borguľu."Uplynulá sezóna bola v prvej polovici ťažká. Neboli sme spokojní s výsledkami, ale v tej druhej sa akoby roztrhlo vrece s dobrými výsledkami. Začalo sa to 10. miestom Paulíny Fialkovej na olympiáde, pokračovalo to perfektnými výsledkami našich mládežníkov na majstrovstvách Európy a potom i na majstrovstvách sveta a čerešničkou na torte bolo tretie miesto Paulíny Fialkovej v závere Svetového pohára," hodnotil Vozár, ktorý netajil radosť z rozhodnutia Paulíny Fialkovej pokračovať v profesionálnej kariére: "Potešilo ma to. Ambíciou zväzu je vytvoriť maximálne možné podmienky pre každého jedného športovca a o to zvlášť, ak je to taký kvalitný športovec, akým je Paulína. Urobíme všetko pre to, aby pokračovala dlhšie než len jednu sezónu."