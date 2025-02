LIGA MAJSTROV: Guardiola nevidí postup reálne, Ancelotti je obozretný

Duel medzi Realom Madrid a Manchestrom City púta najväčšiu pozornosť aj v odvetách play off o osemfinále Ligy majstrov. "Biely balet" dosiahol v Anglicku sľubný výsledok 3:2 a v boji o postup ho favorizuje dokonca aj tréner "Citizens" Pep Guardiola. Zo slovenského pohľadu priťahuje pozornosť taktiež duel medzi AC Miláno a Feyenoordom – hostia, za ktorých hrá obranca Dávid Hancko, idú na San Siro po domácom víťazstve 1:0.





Manchester City viedol v utorok nad Realom Madrid ešte v 85. minúte 2:1, no Brahim Diaz a Jude Bellingham zaistili obrat v priebehu šiestich minút. "Všetci vedia, aká je šanca vyhrať na Santiago Bernabeu v tejto pozícii. Neviem, podľa mňa je to tak jedno percento, každopádne máme minimálne šance. Pokiaľ však nejaká šanca je, pokúsime sa ju využiť, to je jasné. Ideme do toho naplno, ako vždy, no realita je, že v tejto sezóne dosť zaostávame. Mali sme naozaj veľmi slabé výkony a výsledky," citovala Guardiolu agentúra AFP. Jeho tím zaznamenal prepad formy po septembrovom zranení defenzívneho stredopoliara Rodriho. V závere vlaňajška ťahal šnúru trinástich zápasov, z ktorých vyhral jeden a v troch remizoval, v podstate stratil šancu na obhajobu domáceho titulu a bojuje o postup do budúceho ročníka Ligy majstrov. K tomu sa priblížil sobotným triumfom nad Newcastlom (4:0), za ktorý chytal Slovák Martin Dúbravka. "V sobotnom zápase sme hrali naozaj dobre, ale to nemení nič na mojom názore ani realite. Je však pravda, že sa do Madridu lepšie cestuje s takýmto výsledkom," dodal Guardiola.Jeho náprotivok Carlo Ancelotti má na situáciu podľa informácií španielskeho denníka AS rozdielny pohľad. Talian mal požiadať vedenie klubu o zmiernenie eufórie po triumfe v úvodnom zápase. Šesťdesiatpäťročný kouč sa stal po dueli na Etihad Stadium trénerom s najväčším počtom zápasov vo vedení Realu Madrid v Lige majstrov (72), no pred súpermi z britských ostrovov má dlhodobo rešpekt. v tejto súvislosti je pamätné finále Ligy majstrov, keď AC Miláno pod jeho vedením prehralo s Liverpoolom po tom, ako viedlo v polčase 3:0. Tímy na seba narazili vo vyraďovačke aj v predošlých troch sezónach, City išlo ďalej raz a práve vtedy získalo svoj jediný titul v LM (2023).Feyenoord s Hanckom má v uplynulom čase výsledky ako na horskej dráhe. Vyhral síce len štyri z predošlých desiatich duelov, no boli medzi nimi triumf na Bayernom Mníchov (3:0) ešte v ligovej fáze LM a práve triumf nad AC. Tomu veľmi nepridalo na dôvere sobotné víťazstvo nad Veronou (1:0), keďže jediný gól proti o záchranu bojujúcemu tímu strelil Santiago Gimenez až v 75. minúte. Dvadsaťtriročný mexický útočník skóroval vo svojich oboch doterajších duelov v Serii A a do klubu prišiel vo februári práve z Feyenoordu. Jeho premiérový presný zásah za AC v Lige majstrov je tak očakávaný práve do siete holandského vicemajstra.Ďalší taliansky zástupca a zároveň úradujúci majster Európskej ligy Atalanta Bergamo zaváhal na úvod v Bruggách, kde prehral 1:2. Lombardskému tímu patrí v Serii A tretie miesto a drží krok s čelom tabuľky, no po zaváhaní v Belgicku remizoval v sobotu s Cagliari 0:0 a z uplynulých šiestich duelov vo všetkých súťažiach tak má na konte len jednu výhru, 5:0 na pôde Verony. Na zozname zranených má tréner Gian Piero Gasperini poltucet hráčov, no motiváciou navyše pre jeho tím môže byť sporná penalta z nadstavenia v Bruggách. Práve z bieleho bodu prišiel víťazný gól v podaní Gustafa Nilssona.V odvetách sa naopak očakáva postup od Bayernu Mníchov, ktorý ukončil na pôde Celticu Glasgow viac ako ročnú víťaznú šnúru domáceho tímu na svojom štadióne (2:1). Dobre rozohrané play off má aj Borussia Dortmund – uprostred rozpačitej sezóny v Bundeslige si napravila chuť výhrou 3:0 na pôde Sportingu Lisabon. Rozdielom triedy triumfoval vo francúzskom derby na pôde Brestu aj Paríž Saint-Germain.

play off o osemfinále Ligy majstrov - odvetné zápasy



utorok 18. februára:



18.45 AC Miláno - Feyenoord Rotterdam /rozhodcovia: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (všetci Poľ.)/



/prvý zápas 0:1/







21.00 Atalanta Bergamo - Club Bruggy /rozhodcovia: Zwayer - Kempter, Dietz (všetci Nem.)/



/prvý zápas 1:2/







21.00 Bayern Mníchov - Celtic Glasgow /rozhodcovia: Bastien - Zakrani, Berthomieu (všetci Fr.)/



/prvý zápas 2:1/







21.00 Benfica Lisabon - AS Monaco /rozhodcovia: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.)/



/prvý zápas 1:0/







streda 19. feburára



18.45 Borussia Dortmund - Sporting Lisabon /rozhodcovia: Massa - Carbone, Alassio (všetci Tal.)



/prvý zápas 3:0/







21.00 Paríž St. Germain - Stade Brest /rozhodcovia: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Angl.)



/prvý zápas 3:0/







21.00 PSV Eindhoven - Juventus Turín /rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.)



/prvý zápas 1:2/







21.00 Real Madrid - Manchester City /rozhodcovia: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.)/



/prvý zápas 3:2/