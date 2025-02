Volko vynechá šampionát pre zranenie: Verím, že halové ME nie

Prvýkrát od roku 2017 bude slovenským halovým šampiónom v behu na 60 m niekto iný ako Ján Volko. Halový majster Európy z roku 2019 si zranil ľavé chodidlo a na MSR v Ostrave sa definitívne nezúčastní. V utorok o tom informoval Slovenský atletický zväz (SAZ) na svojej oficiálnej stránke.





Volko sa poranil začiatkom mesiaca na zlatom mítingu Czech Indoor Gala v Ostrave a chce byť fit na nadchádzajúce halové ME v holandskom Apeldoorne, ktoré sa začínajú 6. marca. "Môj každodenný liečebno-rehabilitačný proces je rovnako náročný ako dvojfázový tréning. Na majstrovstvách Slovenska v Ostrave budem, žiaľ, chýbať, ale pevne verím, že na halových majstrovstvách Európy už nie. Tím ľudí, ktorý sa snaží dať ma do poriadku, je ten najlepší vo svojom fachu, a ja som mu za to vďačný," konštatoval 28-ročný atlét.S podobnou situáciou sa stretol už vlani, zimnú prípravu mu dvakrát prekazila choroba i zranenie. Jeho štart na halových MS v Glasgowe bol dlho otázny, no po MSR, kde vo finále vyrovnal rekord šampionátu časom 6,61 s, sa rozhodol, že do Škótska pocestuje. Napokon tam obsadil 13. priečku.