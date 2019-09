LIGA MAJSTROV: Haaland pokazil Hrošovskému európsky debut za Genk

Na archívnej snímke Patrik Hrošovský. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Salzburg 18. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Patrik Hrošovský absolvoval v utorok európsku premiéru v drese Genku. Na úvodné vystúpenie v Lige majstrov na ihrisku Salzburgu však bude chcieť rýchlo zabudnúť. Genk prehral hladko 2:6, pričom "vybavené" bolo už po polčase, v ktorom inkasoval belgický majster päťkrát."Červení býci" sú iba siedme mužstvo v histórii LM, ktorému sa podarilo streliť päť gólov v prvom polčase. Hlavnou postavou večera bol Erling Braut Haaland. Devätnásťročný nórsky útočník debutoval v Lige majstrov a v úvodnej 45-minútovke sa blysol troma presnými zásahmi. Stal sa vôbec najmladším hráčom, ktorému sa podarilo dosiahnuť hetrik v prvom polčase, a historicky ôsmym, ktorý trikrát zaťažil konto súpera v prvom zápase v LM.povedal o Haalandovi spoluhráč Maximilian Wöber.Salzburg v konkurencii Neapola a Liverpoolu nepatrí k ašpirantom na postup z E-skupiny, no po utorkovom výkone sú jeho hráči optimisti.povedal na oficiálnom webe UEFA nový hrdina "Mozartovho mesta" Haaland.Genk postúpil do skupinovej fázy LM po ôsmich rokoch. Tréner Felice Mazzu však iba ťažko hľadal slová, ktorými by vyjadril svoje pocity po debakli.povedal Mazzu pre portál sporza.be.