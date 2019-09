Polícia zadržala Slováka, ktorý napadol hráča Spartaka Trnava

Na snímke vpravo jeden z fanúšikov Slovana vbehol na ihrisko a pridal sa k roztržke hráčov oboch mužstiev počas dohrávky 8. kola Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 15. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 18. septembra (TASR) - Policajtom sa podarilo vypátrať a obviniť muža, ktorý počas nedeľňajšieho (15. 9.) futbalového duelu Slovan Bratislava - Spartak Trnava so skupinou ďalších ľudí vbehol na ihrisko a kopol hráča hosťujúceho tímu.uviedla polícia na sociálnej sieti.Na základe dôkazov polícia obvinila 25-ročného Milana P. z Púchova pre prečin výtržníctva. Polícajti ho zadržali v utorok (17. 9.) vo večerných hodinách v Púchove.Muža umiestnili do cely policajného zaistenia za účelom vykonania ďalších procesných úkonov.informuje polícia.Po nedeľnom zápase zadržali policajti 44-ročného Stefana z Rakúska, ktorý mal taktiež spolu so skupinou fanúšikov vniknúť na ihrisko a naznačiť kopnutie hráča. Aj v tomto prípade polícia vzniesla obvinenie z výtržníctva s hornou hranicou trestu na tri roky.